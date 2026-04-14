“Fracaso rotundo”: críticas de la oposición por el número de inflación

Distintos sectores políticos cuestionaron este martes el índice de inflación de marzo de 3,4%, al calificar a la gestión económica del Gobierno de un “fracaso rotundo”.

“Según Javier Milei y Luis Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

A través de un comunicado, el dirigente sindical sostuvo que en el Gobierno “tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno”.

En tanto el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, expresó que “sin emisión monetaria, con salarios y jubilaciones miserables, con las provincias destruidas por la caída de la recaudación y de la obra pública, igual sigue creciendo la inflación por décimo mes consecutivo”.

“Milei lleva al país al peor de los mundos, inflación en un país parado”, advirtió.

Entre los dirigentes políticos, el intendente del municipio bonaerense de Castelli, el peronista Francisco Echarren, afirmó que “solo en 3 meses Milei ya casi supera la inflación que él mismo presupuestó para todo el año”.

SOLO EN 3 MESES Milei ya casi supera la inflación que ÉL MISMO presupuestó para TODO EL AÑO.



10 meses de aceleración consecutiva.



Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios.



Menos… pic.twitter.com/kaHi90hRtK — Francisco Echarren (@EcharrenF) April 14, 2026

“Diez meses de aceleración consecutiva. Las familias no aguantan más la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que suben todos los días en alimentos, transporte y servicios”, reprochó Echarren.

A su vez, el ex ministro de Educación del kirchnerismo Daniel Filmus planteó desde sus redes sociales que la inflación fue del 3,4% cuando “docentes universitarios y científicos en el nivel salarial más bajo de las últimas décadas”.

“El salario Conicet cayó 40% y 33,7% universitarios. Milei sigue destruyendo la universidad y la ciencia argentina” expresó.

Por su parte, Milei sostuvo desde sus redes sociales que el dato es “malo” y “repugna” pero sostuvo que ”hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado”, y que explicará este martes por la tarde en AmCham.

El tuit de Milei sobre la inflación de marzo Captura

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