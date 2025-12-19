Los consumidores se aferran a los descuentos y promociones para las compras de fin de año

Con el fin de año y la Navidad cerca, los bancos y comercios lanzan más promociones que pueden servir para cuidar el bolsillo. En tiempos de presupuestos ajustados y gastos extra por las Fiestas, surgen descuentos que permiten aprovechar mejor el dinero en los últimos días de 2025.

A continuación, una guía detallada por categorías para conocer las opciones que están disponibles.

Supermercados

Los gastos en alimentos y bebidas son una parte importante del gasto de fin de año, a la hora de armar la mesa navideña. Para eso, los clientes del Banco Ciudad o su app Buepp pueden obtener un 20% de descuento en los supermercados Día, tanto online como en tienda, con una compra mínima de $20.000 y un tope de reintegro mensual de $20.000.

Todos los miércoles, como parte de la “Semana Nación” del Banco Nación, los clientes pueden obtener un 30% de descuento en los supermercados participantes, como Carrefour, Día, RES, Disco, Jumbo y otros, con un límite de $12.000 por cliente por semana.

El Banco Galicia también ofrece promociones de fin de año en supermercados con descuentos de hasta 25% pagando con MODO desde su app, en una amplia red de cadenas. Hay beneficios en DIA, Vital, La Anónima, Makro, ChangoMâs, Jumbo, Disco, Vea y otras, con reintegros que varían entre $10.000 y $25.000 según el comercio. Las promociones estarán vigentes todo diciembre, con algunas extensiones puntuales hasta enero.

Los clientes de Supervielle, a través de MODO, pueden acceder a un 20% de descuento en Jumbo, Disco y Vea, en días seleccionados y con topes de hasta $25.000, según la cadena. El Banco del Sol ofrece durante diciembre un reembolso del 20% en Makro, Jumbo, Disco y Vea, con topes de $20.000 en Makro y $25.000 en Jumbo, Disco y Vea, en fechas y días específicos de cada cadena, pagando a través de MODO.

A fin de año proliferan los descuentos en supermercados Gentileza Asociación Amigos del MNBA

Moda y ropa

En este rubro avanzan promociones con rebajas de precios y cuotas sin interés. Por ejemplo, los clientes de Banco Macro pueden acceder a descuentos en las tiendas de ropa participantes del 18 al 20 de diciembre al pagar con MODO o sin contacto, que van del 20% al 30% según el segmento. En todos los casos, las compras se pueden realizar en hasta seis cuotas sin interés.

Los clientes de Naranja X, del 21 al 24 de diciembre, pueden acceder a un 30% de descuento en indumentaria y ropa deportiva, con un límite de $30.000 por compra. Para eso, tendrán que pagar con tarjeta de crédito Naranja X, tanto con Plan Z (que ofrece hasta tres cuotas sin interés) o del modo tradicional en hasta cinco cuotas sin interés.

Los clientes de BBVA pueden obtener un reembolso del 20% y hasta seis cuotas sin interés en tiendas de ropa seleccionadas, con un límite de $40.000 por usuario. Los clientes que cobran haberes en BBVA acceden a un 10% adicional, con un tope adicional de $20.000.

El Banco del Sol ofrece a sus clientes de seis a 12 cuotas sin interés en marcas de moda como La Martina, Swarovski, Uno de 50, Tissot e Icon Brands. Por su parte, Supervielle, a través de MODO online, ofrece un 20% de descuento en indumentaria, del 10 al 20 de diciembre, con un límite de $12.000.

Indumentaria es otro rubro que ofrece cuotas sin interés esta temporada

Juguetes

La llegada de la Navidad es uno de los picos de la temporada de este rubro, y los bancos aprovechan para incentivar las ventas cuando crece la demanda de regalos. El Banco Nación ofrece hasta el 31 de enero un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en jugueterías como Cebra, El Mundo del Juguete y Giro Didáctico, entre otras. Cuenta con un límite de $10.000 por compra los sábados.

En la misma línea, los clientes de Naranja X pueden acceder a un 30% de descuento en tiendas de juguetes seleccionadas al pagar con tarjeta de crédito, con un límite de $10.000 por transacción.

Además, entre el 18 y el 20 de diciembre, los clientes del Banco Macro pueden acceder a descuentos que van del 20% al 30% en las jugueterías participantes. El beneficio no tiene tope de reintegro y las compras se pueden pagar en hasta seis cuotas sin interés.

Los clientes de BBVA pueden obtener un reembolso del 20% y hasta seis cuotas sin interés en tiendas de juguetes seleccionadas. En este caso, cuentan con un límite de $40.000 por usuario. También en este caso, los clientes con acreditación de haberes acceden a un reintegro adicional.

Temporada alta de compra de juguetes (AP Foto/Richard Drew)

Belleza, perfumería y farmacias

Los artículos de belleza y perfumería son otro de los regalos preferidos para poner debajo del arbolito navideño, por lo que muchos bancos ofrecen importantes descuentos a finales de año. Los clientes del Banco Ciudad pueden obtener un reembolso del 20% en cadenas de perfumería y belleza participantes a través de MODO, con un límite de $7000.

Los miércoles, Banco Nación ofrece un 30% de descuento en Farmacity mediante un código QR desde un celular Android, con un límite de $5000 por semana. Además, los sábados se puede acceder a un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en farmacias generales, con un límite de $8000 por compra.

Además, el Banco del Sol ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar de nueve a 12 cuotas sin interés en Juleriaque, Rouge/Beauty24 y Pigmento. Asimismo, a través de MODO online, los clientes de Supervielle pueden obtener un 20% de descuento en productos de belleza y de farmacia en tiendas participantes, con un límite de $7000.

Entre el 18 y el 20 de diciembre, los clientes de Banco Macro pueden obtener un 10% de descuento en las perfumerías y librerías participantes al pagar con tarjetas de crédito Macro a través de MODO o de pago sin contacto, sin tope y con hasta seis cuotas sin interés. También habrá hasta el 20 de diciembre un 20% de descuento en compras online en farmacias y perfumerías participantes a través de MODO, con un límite de $7000.

En cuanto a los clientes de BBVA, podrán acceder a un reembolso del 20% y hasta seis cuotas sin interés en Juleriaque y La Parfumerie al pagar con tarjetas de crédito BBVA a través de la app BBVA utilizando MODO, con un límite de $40.000.

Electrónica y tecnología

Se trata de un rubro con ticket promedio más alto, lo que motiva a los bancos a facilitar la accesibilidad con mayores plazos y pagos sin interés. Como parte del festival tecnológico online, del 10 al 20 de diciembre, Banco Ciudad ofrece un reembolso del 20% en sitios web de electrónica y tecnología participantes, con un límite de $20.000.

Con Banco Nación, se puede pagar en tiendas Rodo hasta en 18 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con MODO online, los clientes de Supervielle pueden acceder a un 20% de descuento en productos electrónicos en establecimientos participantes, con un límite de $20.000.

Para los clientes de Banco Macro, hay descuentos del 20% en las tiendas de electrónica y tecnología participantes al pagar con tarjetas de débito o crédito Macro a través de MODO, con un límite de $20.000.

Además, los clientes del Banco del Sol pueden pagar hasta en 24 cuotas sin interés en Oncity, así como en nueve a 12 cuotas sin interés en Hendel de viernes a domingo. Por último, los clientes de BBVA pueden acceder a hasta 12 cuotas sin intereses para la compra del iPhone 17 en Mercado Libre, con vigencia del 9 de diciembre al 24 de diciembre.

Electrónica y tecnología es un rubro con ticket promedio más alto, lo que motiva a los bancos a facilitar la accesibilidad con mayores plazos y pagos sin interés

Centros comerciales

Los bancos también ofrecen descuentos en shoppings, uno de los lugares más concurridos para ir en la búsqueda de regalos durante la temporada navideña. Con Supervielle, del 20 al 24 de diciembre, los clientes pueden acceder a descuentos del 20% al 40% en centros comerciales navideños, con límites de $30.000 a $45.000 y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés.

También con Supervielle, se lanzó la temporada de MODO Navidad. Los clientes pueden disfrutar de un reembolso del 10%, con un límite de $15.000 en más de 60 centros comerciales de todo el país, válido del 15 al 24 de diciembre. A esto se le suma un reembolso del 20% para las compras que se hagan en los shoppings de Irsa entre el 19 y el 20 de diciembre, sin tope de reintegro.

Por su parte, Banco Ciudad ofrece un reembolso del 10% en los shoppings participantes del 15 al 24 de diciembre, con un límite de $15.000, pagando mediante NFC MODO. Para los clientes de Banco Macro, hay descuentos del 20% al 30% disponibles en centros comerciales participantes, según el segmento bancario, y las compras pueden realizarse en hasta seis cuotas sin intereses.

Además, entre el 15 y el 24 de diciembre, Banco Macro ofrece un descuento del 10% en los centros comerciales participantes al pagar con tarjetas de débito o crédito Macro a través de MODO, con un límite de $15.000.

Entre el 18 y el 24 de diciembre, los clientes de BBVA pueden acceder a promociones con un 20% de reembolso y hasta seis cuotas sin intereses en comercios participantes, con un límite de $40.000 por cliente, según la categoría.

Los bancos también ofrecen descuentos en shoppings, uno de los lugares más concurridos para ir en la búsqueda de regalos durante la temporada navideña Nuevo Quilmes Plaza

Especial Navidad

Como promoción especial de Navidad, desde Banco Galicia anunciaron un ahorro del 20% para Clientes Galicia y del 25% para Clientes Éminent, sin tope de reintegro y en hasta nueve cuotas sin interés. Únicamente aplicará para el lunes 22 y el martes 23 de diciembre. Además, todos los miércoles de diciembre ofrecerán el mismo ahorro, también sin tope de reintegro, pero en hasta tres cuotas sin interés.