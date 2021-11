Los derrotados del peronismo, el rol de la oposición y el crecimiento de los liberales, según Carlos Pagni

“El estancamiento lleva demasiado tiempo y produce efectos que otros traumas no producen. No es que no llegás a fin de mes: te cambiaron de clase social”. Así describió el columnista de LA NACION Carlos Pagni al escenario social y económico que actualmente vive la Argentina, en su exposición en la conferencia anual de la consultora FIEL.

Según Pagni, la foto actual del país se explica por cuestiones de la coyuntura y factores irresueltos que condicionan al escenario hace décadas, y eso se traduce en un fuerte desánimo en la ciudadanía. “En las PASO hubo niveles de abstención como nunca vimos, y los niveles de pesimismo actuales hay que remontarse mucho en el tiempo para percibirlo. El 70% de las personas cree que este año le fue peor que en 2020 y que el año que viene le va a ir peor que este”, sostuvo el conductor de Odisea Argentina.

El presidente Alberto Fernández. ADRIAN DENNIS - AFP

En ese contexto, Pagni advirtió sobre la reconfiguración del escenario político y sus actores relevantes. “El estancamiento en el tiempo lleva mucho, y la destructividad de la pandemia fue muy acelerada. En un año se produjo una destrucción que en procesos normales lleva mucho más tiempo, y eso cambia el panorama político, no solo con los actores sino en lo que pasa después de las elecciones, las encrucijadas económicas y las decisiones o dinámicas muy dolorosas y traumáticas que se van a dar en una sociedad que ya viene traumatizada”, dijo el periodista.

Un punto clave que advirtió el periodista fue el reordenamiento en el oficialismo tras la derrota en las PASO y la aparición de los gobernadores y los sindicalistas como actores de peso dentro del peronismo. “Apareció un nuevo sujeto que estaba mudo. ¿Qué capacidad tiene de fijar políticas? No lo sabemos. El oficialismo dejó de ser oficialismo metropolitano. Antes era Alberto, Cristina, Kicillof y Massa, y ahora es con gobernadores y sindicalistas”, dijo Pagni, que destacó que los gobernadores, junto con la CGT y el Movimiento Evita, se manifestaron tras las PASO en apoyo al Presidente.

“El peronismo de provincias es un poder conservador . No quieren el caos, porque por definición no se sabe por dónde empieza”, completó el analista y advirtió que en muchos casos, los gobernadores desisten de asumir protagonismo nacional y se repliegan en su territorio para intentar asegurar su propia victoria.

Cristina Kirchner en el Museo del Bicentenario durante la presentación del proyecto de ley de "Fomento al Desarrollo Agroindustrial" Fabian Marelli - Archivo

También se refirió al crecimiento de la pobreza y la informalidad, factores que consolidaron un nuevo actor político: los piqueteros. “Pensábamos que venían por un momento, tras 2001, y están hace 20 años. Son los movimientos sociales, que ahora condicionan a la política, ya no en nombre del PJ sino en nombre del Papa. Son ‘los cayetanos’. Estamos ante una reconfiguración importante, sin la cual es imposible entender lo que pasa en lo electoral”, dijo Pagni.

Dentro del Gobierno, la derrota en las PASO confirmó el quiebre dentro de la coalición. “Ha habido dos recepciones del resultado. Había un sector encabezado por Cristina, que consideraba que la derrota era inevitable y otro encabezado por Alberto, que creía que este iba a ser la venganza del Presidente, que imaginaba una victoria de ocho puntos. Eso me lo explicó un ministro de Alberto Fernández el sábado antes de la elección”, contó Pagni.

En cambio, la reacción de Cristina fue un distanciamiento, manifestado en su carta difundida días después. “En esa carta Cristina dice ‘El titiritero es él. Yo soy el títere. Estoy en manos de un manipulador, mentiroso. Me hizo 19 reuniones y nunca me cumplió. Me maneja la botonera con frases de que yo voy a cumplir’. Lo que dice Cristina es ‘¡No se coman los diarios! ¡A mí me hizo lo que les hizo a ustedes! Le tengo que hacer un piquete de ministros porque me sigue mintiendo’. Es un titiritero passive-aggresive y te puede enloquecer porque no es mandón, porque empatiza, porque abraza mucho, pero no te cumple, ni a ella que era la jefa”, dijo, irónico, Pagni.

Pagni destacó el crecimiento del radicalismo como actor de peso dentro de la oposición. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por otra parte, se refirió a la oposición, y advirtió un cambio en la distribución del poder. “Un primer fenómeno es la reaparición del radicalismo como una fuerza competitiva, porque ahora tienen figuras con las cuales interpelar a la clase media, que fue la base de ese partido: Manes Lousteau, Tetaz, De Loredo, Valdes, y con los nombres ya instalados como Cornejo y Morales. Es un panorama que hace que el formato de JxC haya cambiado. Es distinto al que le tocó liderar a Macri, hay una disputa, porque hay un partido que antes era el convidado de piedra y ahora tiene el 45% de los votos de la interna y está obligado a presentar un candidato a presidente en esa interna. Sabemos que habrá una interna presidencial competitiva”, afirmó.

Al mismo tiempo, advirtió como dentro de la oposición fueron cuestionados los ‘oficialismos’ y se refirió al crecimiento de las propuestas identificadas como ‘liberales’. “Ha habido dentro de la oposición una corriente de impugnación muy importante en distintos distritos a los dueños de la marca Juntos por el Cambio. El oficialismo de la oposición también salió impugnado en Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, con Manes, y en la Ciudad de Buenos Aires, con la incorporación de López Murphy y, por afuera, con el crecimiento de Milei”, dijo Pagni.

“Dentro de la oposición hay corrientes de malestar respecto del oficialismo de esa oposición, y probablemente por el mal recuerdo de la última experiencia de Macri, que se refleja en los niveles de imagen negativa que tiene hoy el expresidente. ¿Dónde estuvo la sabiduría? En habilitar las internas y ponerles un piso bajo a la participación. El desafío es contener ese votante descontento y que no se vaya hacia afuera”, completó el analista.