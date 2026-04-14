Los empresarios, entre “la bella del baile” y los que aún no encuentran piso

“No se coman la curva”. Con esa frase, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó un mensaje a los más de 1000 líderes empresarios que lo escuchaban esta mañana en el summit de la AmCham, la cámara que agrupa a las principales compañías internacionales que operan en la Argentina. “Hay que dejar de sobrestockearse creyendo que viene lo peor. Los próximos 18 meses van a ser probablemente los mejores de la Argentina”, dijo.

La frase quedó resonando en los pasillos del Centro de Convenciones y Exposiciones (CEC), donde los asistentes empezaron a debatir entre ellos si realmente se vienen tiempos mejores. La respuesta no es una sola y depende del sector que represente la fuente consultada.

La realidad es heterogénea, como admitió el propio Caputo por la mañana. “Algunos logran reconvertirse”, señaló, al comparar los casos de Fate, que cerró su planta de producción de neumáticos, y Lumilagro, que reemplazó la producción local por un plan de importaciones de termos y hoy registra récords de ventas, según dijo el ministro.

Luis Caputo, ministro de Economía, durante AmCham Summit 2026: “Hay que dejar de sobrestockearse creyendo que viene lo peor. Los próximos 18 meses van a ser probablemente los mejores de la Argentina" Fabián Marelli

El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, advirtió que el nuevo esquema económico implica una transición exigente para buena parte del entramado productivo. “Probablemente, de los 27 clusters que representamos, cerca de 20 van a tener complicaciones en los próximos años”, señaló, al describir el impacto desigual del cambio de modelo. Según planteó, el proceso que atraviesa la Argentina “va a ser complejo en el corto plazo” y requerirá una reconversión profunda de sectores vinculados al consumo y la industria.

“Los sectores que van a traccionar el crecimiento son la minería, el petróleo y gas, el agro y la economía del conocimiento. Pero hay otros que se van a tener que reconstruir frente a un escenario completamente distinto al de los últimos 20 años”, dijo. En ese marco, Díaz sostuvo que la economía entra en una etapa de transformación que no será inmediata. “Es un proceso que va a llevar varios años y que va a tener costos en el camino, pero apunta a un esquema de desarrollo más sostenible”, afirmó.

En el sector privado valoran varios logros del Gobierno en los 30 meses de gestión: la baja de la inflación, la regularización de las importaciones, la liberación del control de precios y la flexibilización de las restricciones cambiarias. “Nadie en la Secretaría de Comercio nos limita cuánto podemos aumentar ni cuánto podemos importar”, destacaron en el sector privado. También ponderaron la intención oficial de reducir la presión impositiva.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la reactivación. El 60% del mercado laboral del país se concentra en el AMBA, que acusa el impacto de la caída en la industria y la construcción: ambos sectores se encuentran 12% y 24% por debajo, respectivamente, de los niveles de actividad de fines de 2023. Las ventas en supermercados acumulan una caída del 24% en el mismo período.

Las empresas con foco en el consumo masivo intentan leer cuál es la nueva normalidad. “Tal vez lo anterior estaba inflado: la gente necesitaba deshacerse de los pesos porque le quemaban y tenía más ingreso disponible porque las tarifas no valían nada. Pero todavía no sabemos cuál es el nuevo piso”, reconocieron en reserva ejecutivos del sector.

El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, advirtió que el nuevo esquema económico implica una transición exigente para buena parte del entramado productivo Rodrigo Nespolo

Una empresa internacional de consumo masivo fue más tajante: sus ventas están en niveles similares a los de 2001, el año de la mayor crisis económica del país. “Nosotros no esperamos los mejores 18 meses de las últimas décadas. Estimamos un crecimiento moderado del 1% desde niveles que ya están bajos. Pero estamos hace mucho tiempo en la Argentina y esta es una etapa más en un proceso de reconversión”, dijeron.

El referente de una de las principales empresas proveedoras de insumos para la construcción y la industria se refirió a las diferencias en la demanda, según la región, algo que también se observa en los datos oficiales de actividad. “En el agregado seguimos 40% por debajo del cierre de 2023; no hay con qué darle”, dijo, y agregó: “Después vemos la misma heterogeneidad que en toda la economía: crecen las ventas en Neuquén o Río Negro, impulsadas por Vaca Muerta, y en el Norte, por los proyectos mineros, pero caen en los centros urbanos tradicionales, como el conurbano bonaerense, Santa Fe o Córdoba”.

En este contexto, las compañías ven también con preocupación el aumento de los costos que generó el shock internacional, reflejado especialmente en la logística (fletes y camiones), pero también en los insumos que se nutren del petróleo, como el plástico. “Con las ventas en estos niveles, no hay mucho margen para trasladar a precio los mayores costos”, admiten.

El sector energético y minero muestra otro estado de ánimo. Tras estudiar el plan de desregulación impulsado por el Gobierno, este año el foco está puesto en las licitaciones y privatizaciones que conduce el Ministerio de Economía y en las expansiones en infraestructura que demanda la mayor producción de petróleo, gas, litio y cobre. Ese dinamismo se siente con fuerza en las provincias de Neuquén, Río Negro, Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy.

En el panel que reunió a ejecutivos de empresas mineras, petroleras y del sector eléctrico, las proyecciones fueron alentadoras. Los récords de producción e inversiones prometen saldar un problema histórico de la economía como es la falta de dólares. “Somos la bella del baile desde hace rato”, dijo con ironía el referente de una importante empresa minera.