Los exportadores demandan que el Gobierno regularice lo que les adeuda por reintegros que no fueron realizados

En los últimos dos años hubo avances en materia de facilitación del comercio exterior. Uno de ellos fue la eliminación del CEF, las Sira y las Sirase, regulaciones que generaban distorsiones en la actividad productiva. Sin embargo, son muchos los puntos que faltan, según los exportadores, para llegar a la “normalidad”.

Con solo un paneo por algunos ítems en rojo, claves para la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), se advierte que, por ejemplo, que los pasos fronterizos hacia el Pacífico tienen acceso limitado a Internet; los trámites de comercio exterior todavía no están 100% digitalizados; solo en nuestro país el Estado obliga al sector privado a liquidar el 100% de las divisas; más del 70% de la red vial está en muy mal estado y existe una millonaria deuda del Estado con los exportadores (seis meses de créditos pendientes de pago), que tienen enormes dificultades para cobrar los reintegros.

En 2023, antes de las elecciones, la CERA había presentado una primera versión de su Estrategia Nacional Exportadora (ENE) con propuestas. De ellas, Fernando Landa, al frente de la entidad, comentó que aproximadamente dos tercios siguen pendientes.

La CERA, que representa a más de 3000 empresas, pronostica que 2025 cerrará con exportaciones de bienes por US$84.295 millones, el segundo valor más alto de los últimos cinco años. Sin embargo, hay mucho por hacer en un país donde, según los números que maneja, en 2006 había 15.075 empresas exportadoras de bienes, pero ahora hay 9200 (en 2024 eran 9085). El promedio de la última década es de 9300.

Se proyecta que 2025 terminará con el segundo mejor número en exportaciones de los últimos cinco años

Landa expresó que el crecimiento de volumen de 2025 está dado principalmente por el incremento de exportaciones de porotos de soja. Luego, la producción de trigo tuvo este año un boom, en un entorno de disrupción por la guerra Rusia-Ucrania (dos grandes oferentes trigueros). También se dio un incremento de las exportaciones petroleras.

Sin embargo, la Argentina tiene un potencial mucho mayor, que podría desarrollarse con las medidas adecuadas. El presidente de la CERA señaló que la implementación de la ENE podría sumar exportaciones por alrededor de US$15.760 millones más para 2030, totalizando US$142.442 millones, lo que representaría un incremento del 70% respecto a los valores de 2025.

Cuánto podrían crece las exportaciones

En un contexto de reformas propuestas por el Gobierno, Landa hizo referencia a que se necesita una “reforma actitudinal hacia el sector exportador, que debe dejar de verse como una solución de caja de cortísimo plazo".

Entre los indicadores que presentó para demostrar la necesidad de cambio se encuentran:

La exportación anual per cápita de Argentina está debajo de los US$1500 , mientras que países como Estonia, Finlandia, Australia y Canadá superan los US$14.000 y Chile y México llegan a US$4500 y 5.000 per cápita.

, mientras que países como Estonia, Finlandia, Australia y Canadá superan los US$14.000 y Chile y México llegan a US$4500 y 5.000 per cápita. La participación de la Argentina en las exportaciones globales es apenas del 0,33% (2024), con escasas perspectivas de mejora para 2025 (0,34%).

es apenas del 0,33% (2024), con escasas perspectivas de mejora para 2025 (0,34%). La Argentina tiene una proporción de pymes exportadoras (6,3%) menor al promedio de países menos desarrollados (7,9%).

(6,3%) menor al promedio de países menos desarrollados (7,9%). Los primeros cinco productos de exportación representan el 59% del volumen enviado(2024) y la capacidad de diversificación continúa limitada.

Fernando Landa, presidente de la CERA

Diez pilares para normalizar el comercio

Las anomalías que destaca la CERA, sobre las que aconseja actuar para lograr un salto exportador, pueden dividirse en grandes puntos, aunque el desglose de cada uno de ellos lleva a 248 propuestas técnicas: