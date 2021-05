Los famosos que ganaron más dinero como empresarios que como artistas

¿Es posible que una exitosa y lucrativa carrera en el cine, el deporte o la música suponga una ínfima parte de la fortuna personal? Estas celebridades demuestran por qué tener buen ojo para la inversión es más rentable que ganar un Oscar o colocar una canción en lo más alto de las listas.

Ashton Kutcher

Si hay una figura en las colinas de Hollywood reconocida por su talento para detectar prometedoras empresas emergentes y apostar por ellas ese es sin duda Kutcher. Según Celebrity Net Worth, el actor y su equipo han conseguido convertir un fondo de 30 millones de dólares en inversiones valoradas actualmente en más de 250. Uber, Airbnb, Spotify o Shazam son algunas de las conocidas empresas en las que el protagonista de Dos hombres y medio puso el ojo. Su consejo es apostar por aquellas que “persigan la felicidad” del consumidor. “Si encuentras una forma de ayudar a la gente a encontrar el amor, la amistad o tener salud, los dólares irán detrás de ella”, confesó a The Telegraph. Fortuna estimada: 164 millones de euros.

George Clooney

En los últimos años, Clooney estuvo más centrado en su matrimonio con Amal Alamuddin, su paternidad y la fundación benéfica que preside EFE

Sin aparecer en una sola película entre 2017 y 2018, Clooney se convirtió en el actor mejor pagado del mundo gracias a la venta de su marca de tequila Casamigos, que el gigante Diageo compró por cerca de 900 millones de euros. El intérprete comenzó a producir este tequila junto a su amigo Rande Gerber (empresario y marido de Cindy Crawford) para consumo propio, pero en apenas unos años llegó a las estanterías de todo Estados Unidos y los expertos lo consideran uno de los mejores del mercado. Fortuna estimada: 410 millones de euros.

Gwyneth Paltrow

A pesar de lo extravagante de algunos de sus productos (cómo olvidar el repelente de vampiros), Goop, la compañía de estilo de vida fundada por la actriz y nacida de una newsletter, se ha erigido en un conglomerado de éxito que abarca una web, libros, una marca de moda, una revista impresa, una tienda online, tiendas físicas en Los Ángeles, Nueva York o Londres y conferencias varias sobre bienestar con entradas que alcanzaron precios cercanos a los 5.000 euros. Fortuna estimada: 125 millones de euros.

Bono

El líder de U2 es el fundador y gestor del fondo de capital de riesgo Elevation Partners, entidad que ha invertido en compañías tan conocidas como Yelp, Dropbox o la mismísima Facebook, adquiriendo el 2% de las acciones de la tecnológica en 2009. Fortuna estimada: 575 millones de euros.

Jessica Alba

Siguiendo los pasos de Paltrow, Alba ha conseguido triunfar en el mundo de los negocios gracias a The Honest Company, empresa sostenible fundada por ella en 2012 dedicada a la creación y venta de artículos para bebés, mujeres y el hogar, orgánicos y sin componentes tóxicos. A comienzos de este mes de mayo sus acciones se dispararon tras debutar de forma arrolladora en el índice Nasdaq y Honest está valorada hoy en más de mil millones de dólares. Fortuna estimada: 170 millones de euros.

Brad Pitt

El catálogo de inversiones del intérprete es heterodoxo: desde compañías energéticas de fusión fría a empresas vitivinícolas. Sin embargo, ha sido su productora cinematográfica Plan B la que más alegrías le ha dado a la estrella, conjugando los grandes taquillazos con su apuesta por historias diversas y de pequeño presupuesto. 12 años de esclavitud, Moonlight, El blues de Beale Street o la reciente Minari son algunos ejemplos. Fortuna estimada: 250 millones de euros.

Rihanna

Rihanna Fred R. Conrad/The New York Times.

A la de Barbados no le ha hecho falta lanzar ningún nuevo álbum en un lustro para convertirse en una de las cantantes más ricas del mundo. Lo ha conseguido gracias al éxito de su gama de maquillaje y su línea de lencería, Fenty Beauty y Savage X Fenty, respectivamente. La segunda ha conseguido acabar con la mismísima Victoria’s Secret gracias a su relectura de la sensualidad femenina y su apuesta inclusiva y diversa. Fortuna estimada: 450 millones de euros.

Robert de Niro

Además de revitalizar el barrio neoyorquino de Tribeca, el protagonista de Taxi Driver creó todo un imperio hostelero a raíz de su alianza hace 25 años con el cocinero Nobu Matsuhisa. DeNiro cuenta hoy con más de cuarenta hoteles y restaurantes repartidos por el mundo, aunque reconoce que la crisis del coronavirus ha supuesto para él pérdidas cuantiosas. Fortuna estimada: 410 millones de euros.

Reese Witherspoon

La protagonista de Legalmente rubia es el epítome del crecimiento que las estrellas femeninas han experimentado en los últimos años en las colinas de Los Ángeles, tomando el control sobre su destino y erigiéndose en auténticas fuerzas creativas. Con su productora Hello Sunshine, considerada por la revista Time como una de las 100 empresas más influyentes del mundo en 2021, la actriz ha dado forma a un imperio audiovisual (cadena de televisión, series, podcast, newsletter, club de lectura, marca de ropa, etc.) basado en historias pensadas por y para mujeres. Series como Big Little Lies o The Morning Show son dos de sus más recientes éxitos. Fortuna estimada: 165 millones de euros.

Serena Williams

La mejor tenista de la historia fundó en 2014 la sociedad Serena Ventures, que ha invertido durante estos años en más de 30 compañías de industrias diferentes (moda, salud, e-commerce o alimentación) pero con un factor en común, han sido fundadas por mujeres o por personas pertenecientes a minorías étnicas. Fortuna estimada: 175 millones de euros.

Gerard Piqué

Gerard Piqué Archivo

El defensa del FC Barcelona es una de las estrellas nacionales con mayor visión empresarial. Su holding Kerad cuenta con compañías de videojuegos, restauración, contenidos audiovisuales y eventos, aunque sus aventuras más reconocidas abarcan desde la organización y celebración de la Copa Davis de tenis hasta equipos de fútbol como el FC Andorra o el Gimnástic de Manresa. Fortuna estimada: 65 millones de euros.

Jay-Z

El rapero y esposo de Beyoncé ha demostrado tener una de las mentes más privilegiadas para los negocios de todo Hollywood. Su imperio multimillonario, conformado durante las últimas dos décadas, abarca compañías como la plataforma musical de streaming Tidal o el champán Armand de Brignac, cuyo 50% de las acciones vendió al conglomerado LVMH el pasado febrero. Además, tiene una discográfica y una agencia de representación (Live Roc Nation), ha diseñado ropa y perfumes y es accionista de los Brooklyn Nets, el Arsenal FC o empresas como Uber y SpaceX. Fortuna estimada: 1000 millones de euros.

Oprah Winfrey

La mujer afroamericana más influyente del último siglo logró aprovechar su estatus de fenómeno cultural para dar forma a una fortuna multimillonaria y un reino multimedia sin parangón, que la sitúan como una de las tres celebrities más ricas del planeta (solo por detrás de Steven Spielberg y George Lucas). La lista de inversiones de Winfrey es inabarcable: productora audiovisual, cadena de televisión, una revista, restaurantes, una empresa de pérdida de peso, una compañía lechera, una academia de liderazgo para mujeres… Fortuna estimada: 2800 millones de euros.

Ryan Reynolds

500 millones de euros fue el precio que el gigante británico de bebidas premium Diageo desembolsó para hacerse con la marca de ginebra del protagonista de Deadpool, Aviation American Gin. El actor se asoció con esta pequeña empresa de Oregón en 2018 y gracias a su repercusión y talento para la publicidad ha conseguido hacer crecer la firma de manera exponencial. Fortuna estimada: 125 millones de euros.

Kylie Jenner

Pese a que fue acusada de inflar las cifras de su negocio cosmético, con apenas 18 años la más joven del clan Kardashian lanzó al mercado una línea de perfiladores y barras de labios bajo el nombre de Kylie Cosmetics que cosechó un éxito inusitado. La empresaria y celebrity vendió en noviembre del año pasado el 51% de su firma a la multinacional Coty por 600 millones de dólares. Fortuna estimada: 575 millones de euros.

Sean ‘P. Diddy’ Combs

El rapero de 51 años hace bastante tiempo que no necesita pensar ninguna rima nueva para ver cómo crece su mareante fortuna, cimentada sobre todo en su papel como productor ejecutivo de diferentes formatos televisivos y en dos bebidas espirituosas: el vodka Ciroc y el tequila DeLeon. Fortuna estimada: 740 millones de euros.