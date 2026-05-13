KPMG y SAP refuerzan su alianza global para acelerar negocios con IA

La consultora KPMG anunció la ampliación de su alianza estratégica con SAP, en un acuerdo que la convierte en Socio Global Estratégico de Servicios (GSSP), la categoría más alta dentro del ecosistema de partners de la tecnológica alemana. La iniciativa apunta a acelerar proyectos de transformación digital y adopción de inteligencia artificial en empresas de todo el mundo, incluida la Argentina.

La nueva etapa de la relación entre ambas compañías combina las capacidades de IA y aplicaciones empresariales de SAP con la experiencia sectorial y de consultoría de KPMG. Según explicaron, el objetivo es ofrecer soluciones “cloud native” y “AI first”, con foco en automatización, análisis de datos y toma de decisiones en tiempo real.

Desde la firma destacaron que la alianza permitirá acompañar procesos de modernización tecnológica en industrias que buscan migrar desde sistemas heredados hacia plataformas en la nube. El acuerdo también contempla el desarrollo conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial y servicios escalables para grandes organizaciones.

Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina FABIAN MALAVOLTA

“La ampliación de la alianza global entre KPMG y SAP marca un hito estratégico también para Argentina. Nos permite acompañar a las organizaciones locales en sus procesos de transformación con un enfoque cloud native y AI first, combinando nuestro profundo conocimiento de las industrias con las capacidades líderes de SAP”, afirmó Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina.

El ejecutivo sostuvo además que, en un contexto de negocios “cada vez más complejo”, la colaboración busca ayudar a las compañías a “generar valor medible, acelerar la toma de decisiones y transformarse con confianza”.

Por su parte, Claudia Boeri, presidente de la región Multi-Country Latinoamérica y el Caribe de SAP, señaló que la región atraviesa una creciente demanda de proyectos de transformación digital vinculados con inteligencia artificial. “El ecosistema de socios de SAP es el motor que nos permite llevar esa promesa a la práctica, y KPMG, como nuestro Socio Global Estratégico de Servicios, es un aliado clave para ayudar a las organizaciones a transformarse con velocidad y confianza”, indicó.

Claudia Boeri, presidente de la región Multi-Country Latinoamérica y el Caribe de SAP

La alianza se apoya además en el marco “Trusted AI” de KPMG, una metodología orientada a implementar soluciones de inteligencia artificial con foco en gobernanza, transparencia y gestión de riesgos. La consultora explicó que este enfoque se utiliza tanto en proyectos para clientes como en sus propias operaciones internas.

Entre las herramientas que forman parte del acuerdo aparecen soluciones como SAP Joule for Consultants, orientada a automatizar procesos de consultoría mediante IA; Joule Studio, para desarrollar agentes inteligentes específicos para operaciones empresariales; y SAP Business Data Cloud, enfocada en integrar datos y acelerar la toma de decisiones.

“Las empresas de todo el mundo se enfrentan a un entorno en constante cambio que hace que la transformación sea más exigente. Nuestra alianza fortalecida con SAP reúne la profunda experiencia de KPMG en la industria y la experiencia de SAP en aplicaciones empresariales e IA orientada al negocio”, afirmó Bill Thomas, presidente y CEO de KPMG International.

En la misma línea, Christian Klein, CEO de SAP, destacó que ambas compañías “han colaborado durante décadas” y aseguró que el nuevo acuerdo permitirá “acelerar la transformación y ofrecer más valor conjunto a los clientes”.

Como ejemplo de implementación, las compañías mencionaron el caso de FrieslandCampina, una de las mayores empresas lácteas del mundo, que inició un proceso de modernización de sus sistemas de TI y migración hacia SAP Cloud ERP con acompañamiento de KPMG.