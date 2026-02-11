Los números oficiales detrás de la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno

En la caliente víspera del debate por la reforma laboral en el Congreso –que incluye un ahora desdibujado capítulo impositivo–, el Gobierno presentó sus argumentos sobre la creciente precarización del mundo del trabajo y la poca creación de empresas que caracterizó a la Argentina de las últimas décadas y que Milei -dice- busca cambiar.

Sobre los trabajadores, la Secretaría de Trabajo caracteriza un empleo de calidad estancado desde 2011 (en alrededor de 6,1 millones de empleados), una composición del mercado laboral que privilegia cada vez más el cuentapropismo y la precarización, y un mundo informal creciendo por arriba de lo que sugeriría el ingreso per cápita argentino.

El último informe sobre el trabajo registrado en la Argentina que mastica la cartera de Julio Cordero, uno de los autores de la polémica reforma laboral, no sólo ratifica los problemas que existen hoy por hoy para crear trabajo privado registrado (se perdieron casi 200.000 puestos registrados privados desde que arrancó la gestión libertaria en el poder), sino que además agrega dos apartados novedosos para ese documento: uno explica el problema del creciente trabajo en negro; el otro analiza la creación y destrucción de empresas en la Argentina.

Antes, el dato del mes, que reconfirma la tendencia. La cantidad de trabajadores privados registrados cayó 0,2% en noviembre pasado. Son 13.000 empleados menos en ese mes. En el anteúltimo mes del año, la cantidad de monotributistas, en tanto, creció 0,3%. Subieron además los autónomos y las trabajadoras de casas particulares.

“En el acumulado del año, entre enero y noviembre de 2025, se observa un comportamiento que muestra un incremento significativo del monotributo (4,4%) y una caída del empleo asalariado privado (-1,3%), resultando en una variación neta nula (0,0%) para el consolidado del trabajo registrado privado total”, dijeron en Trabajo sobre un momento más de una tendencia extendida en el tiempo.

“El crecimiento del trabajo monotributista en 2025 forma parte de un fenómeno laboral emergente en los últimos diez años, donde la expansión de esta modalidad se produjo en un marco de estancamiento de la actividad económica y del empleo asalariado formal del sector privado”, dijeron los técnicos de Cordero. “Un análisis basado en microdatos de encuestas de hogares revela que la expansión sistemática del monotributo se encuentra estrechamente asociada a la inserción en el mercado de trabajo de personas con niveles educativos elevados: entre 2011 y 2024, el 65% del crecimiento total del régimen de monotributo correspondió a personas con estudios terciarios o universitarios (completos o incompletos)”, concluyeron en Trabajo.

El trabajo en negro

A esta situación se suma el significativo peso de la informalidad en el mercado laboral argentino. La tasa de desocupación en la Argentina es relativamente baja, de 6,6% en el tercer trimestre del año pasado, pero el trabajo en negro llegó a 36,7%. Esos son los que reciben un salario. Pero, teniendo en cuenta los ocupados, supera el 42%.

“Es ampliamente reconocido que la incidencia de la informalidad laboral en la Argentina es elevada. Sin embargo, resulta menos evidente que la tasa que presenta el país supera los niveles esperables en relación con el tamaño de su economía”, indicaron en la Secretaría de Trabajo, donde hicieron un análisis cruzando la tasa de informalidad con el ingreso per cápita en 42 países utilizando datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial.

Según el análisis oficial, la tasa de informalidad de la Argentina excede en casi cinco puntos porcentuales lo correspondiente a su nivel de ingresos. “Por el contrario, países como Brasil y Chile, con características afines, exhiben tasas inferiores a la tendencia, sugiriendo un mejor desempeño relativo en términos de formalización laboral”, explicaron los técnicos de Trabajo.

“Entre los posibles factores que explican la magnitud actual de la informalidad en la Argentina se encuentra el marco laboral vigente. El diseño de las normas que regulan el trabajo influye directamente en la eficacia y eficiencia con que los trabajadores, el capital, la tecnología y los recursos naturales se articulan en los procesos productivos. En consecuencia, la legislación laboral impacta sobre el volumen del empleo formal, el nivel de los ingresos y el valor agregado de la economía nacional”, justificaron a favor de la reforma.

El problema de las empresas

En el mismo documento de Trabajo, se hace un análisis de mediano plazo de la demografía empresarial, particularmente sobre la evolución de las tasas de apertura y cierre de firmas por sector de actividad para el período 2003-2024. Allí se encuentra una Fase Expansiva (2003-2008), con un crecimiento del stock de empresas (+1,8% promedio anual); otra de Estancamiento (2009-2023), con una variación nula del parque empresarial (0,0%) y una última Contractiva (2024), con reducción neta del número de firmas (-0,6%).

“La tasa de cierres de empresas se mantiene prácticamente inalterada en los tres períodos analizados, independientemente de las fases expansivas o contractivas del ciclo económico y de la heterogeneidad sectorial”, se afirmó y se precisó: “Las fluctuaciones en el número de aperturas de empresas explican centralmente la variación neta del número de firmas. Los cierres, por su parte, al mantenerse relativamente constantes, no tienen incidencia relevante en la evolución de la cantidad neta de firmas”. Según explicaron en Trabajo, esto implica que, “aunque el cierre de empresas suele ser el foco de atención pública durante las crisis, los datos sugieren que la pérdida de densidad empresarial en fases recesivas no obedece a un incremento de los cierres de firmas, sino a una caída en el volumen de aperturas de nuevas unidades productivas. A nivel nacional, la reducción del 0,6% en el número de empresas durante 2024 respondió a que la tasa de apertura se situó por debajo de la de cierre (2,7% vs. 3,4%)”.

En el Gobierno, donde presentaron una mini reforma tributaria dentro de la reforma laboral, estimaron que esto ocurre en todas las ramas productivas y dieron una hipótesis de a qué se debe este fenómeno: “Una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. En efecto, durante los últimos cuatro trimestres, desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025, el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad. Bajo esta premisa, el volumen de cierres en un momento determinado se encuentra condicionado por el flujo de aperturas del pasado reciente. Así, un período contractivo que reduce naturalmente el nacimiento de firmas determinará, en el corto plazo, una baja inercial en el número de cierres futuros”.

En el segundo trimestre de 2025, el cambio neto de empresas fue de -0,3%. Sin embargo, las empresas que abrieron crearon más empleo que el trabajo que destruyeron aquellas que cerraron, según los datos oficiales. Vale aclarar que los cuatro trimestres de 2024 tuvieron caídas netas de empresas y también destrucción del empleo en ese proceso. En este sentido, además de una reforma tributaria y laboral, es probable que tanto empresas como trabajadores requieran acompañar los cambios estructurales con crecimiento económico estable.