Los pasos que la Argentina debería dar antes de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Mientras el Gobierno nacional sigue insistiendo en que buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para superar trabas como los aranceles al acero y el aluminio, distintos expertos consultados por LA NACION aseguraron que hay varios pasos que la gestión libertaria debería dar antes de llegar a un entendimiento.

Según el analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo, lo primero es saber qué piensa Estados Unidos, porque un acuerdo de libre comercio requiere del acuerdo de las dos partes.

“Estados Unidos nunca se manifestó. Tampoco dijo nunca que no, con lo cual no descarto que se esté conversando, pero no imagino que haya una predisposición a ciegas a favor, porque con Trump las fronteras son más rígidas. Lo estamos viendo con los aranceles contra México, Canadá y China, y contra el acero y el aluminio. Si bien parece que la política va a ser discriminativa, beneficiando a amigos y perjudicando a adversarios, va a ser difícil llegar a un acuerdo general”, opinó Elizondo.

En este sentido, el experto dijo que quizás se trate de un acuerdo que no incluya a todos los productos, sino solo a algunos, es decir, un acuerdo de complementación económica. “Podría ser un acuerdo sobre minerales, por ejemplo, ya que a Estados Unidos le interesa desarrollar la economía del conocimiento y para eso se necesita cobre y litio. O un acuerdo para facilitar el intercambio de servicios vinculados a la economía del conocimiento”, enumeró.

En cuanto al Mercosur, Elizondo explicó que el bloque no admite un tratamiento arancelario diferencial para Estados Unidos, distinto del que tienen los otros países. Dicho esto, dijo que podría encontrarse un resquicio o excepción si le autorizan una dispensa a la Argentina.

“Este tipo de salida requiere de imaginación y de una interpretación jurídica favorable. Pero sin la convalidación del Mercosur no se puede hacer un acuerdo de libre comercio. Si lo hace, igual entraría en conflicto. La Argentina también puede plantear la discusión dentro del bloque”, apuntó.

En tanto, si finalmente se llega a un acuerdo con Estados Unidos y el Mercosur, tanto el país norteamericano como la Argentina deben refrendarlo en el parlamento. “Si se trata de un acuerdo puntual menor, no hace falta, pero si es un tratado de libre comercio, sí necesitás pasar por el Congreso. Lo mismo si querés cambiar el acuerdo con el Mercosur. Es decir, que todo llevaría bastante tiempo”, cerró.

Por su parte, Félix Peña, especialista en Comercio Internacional de la Fundación ICBC y director de la maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Untref, también insistió en la necesidad que tiene la Argentina de conversar con el Mercosur antes de avanzar con Estados Unidos.

“Tengo entendido que nuestro país está negociando con los países del Mercosur un acuerdo con la Unión Europea, por lo que un acuerdo de libre comercio con otros países debería tener en cuenta la red existente de acuerdos. Una negociación bilateral con Estados Unidos debe hacerse sabiendo que ya estamos comprometidos con la UE y no es lo único que tenemos”, señaló.

Más allá de esto, dijo que claro que la Argentina puede negociar con Estados Unidos, pero tiene que informarlo casi al instante a los socios del Mercosur. “No es que tenés que hacer público lo conversado, pero si tiene que ser público que estás conversando”, concluyó.

LA NACION contactó a fuentes de Cancillería para conocer si se está conversando con el Mercosur y los Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta.

