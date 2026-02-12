Los salarios perdieron con la inflación en 2025 y siguen debajo del nivel de 2023

Los salarios registrados terminaron 2025 por debajo de la inflación, lo que demora aún más el proceso de recuperación de su poder adquisitivo. Durante el año pasado, tuvieron un incremento de 28,8%, mientras que en igual período los precios aumentaron 31,5%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que además informó que en diciembre los salarios registrados mostraron una suba de 2% respecto de noviembre. Con ello, también perdieron frente a la inflación en esa medición mensual, ya que el índice de precios trepó 2,8% en el mismo período.

En tanto, el índice general de salarios –que incluye también a los trabajadores informales– sí superó a la inflación en 2025, ya que avanzó 38,2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos del sector informal, que son los que más crecen en el período (87,9% interanual), presentan un rezago de cinco meses, de acuerdo con la metodología del Indec.

La realidad de los dos últimos años en el país indica que tanto el promedio de los sueldos formales como el de los informales están aún por debajo del nivel de noviembre de 2023. Esto se explica porque los registrados tuvieron un buen desempeño en 2024, pero un pobre resultado en 2025, mientras que los informales mostraron un crecimiento exorbitante el año pasado, pero venían de varios años consecutivos de fuertes caídas.

En tal sentido, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), analizó: “El salario formal empató la inflación, porque tampoco perdió demasiado en el pasado. El informal subió 87,9%, cuando la inflación fue de 31,5%. Esto quiere decir que aumentó mucho en términos reales, pero es porque perdió mucho en 2022, 2023 y 2024. Con semejante suba interanual, simplemente recuperó el nivel de 2022”.

Con el foco puesto en los trabajadores registrados, Mateo Borenstein, economista de la consultora Empiria, señaló que en diciembre el salario real privado tuvo una caída –descontada la inflación– de 0,3%, mientras que el salario público bajó 1,8%. Según precisó, en términos interanuales ambos registraron una caída real de 2,1% y 2%, respectivamente.

Por su parte, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), comentó que, respecto de noviembre de 2023 –mes previo a la asunción del actual gobierno nacional–, los salarios privados registrados se encuentran 1,6% por debajo, mientras que los del sector público están un 17% abajo (35,2% los nacionales y 9,3% los provinciales).

Al respecto, Argañaraz explicó: “Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales continuaron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025”.

De cara a 2026, Argañaraz opinó que el arrastre estadístico de diciembre pasado –es decir, bajo el supuesto de que esos salarios reales se mantengan durante todo este año– dejaría la siguiente situación del poder adquisitivo: “Los trabajadores privados formales tendrían una caída real de 1%; los empleados públicos nacionales, una de 4,3%; y los empleados públicos provinciales, una de 1,8%”.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sostuvo que el sector formal está experimentando un deterioro importante, en un contexto donde la economía no logra crecer. “A partir de los datos presentados en el Índice de Salarios generado por el Indec para diciembre de 2025, se observa una leve pérdida de capacidad de compra de los ingresos laborales de los asalariados registrados del sector privado y del sector público”, destacó el especialista.

Además, Salvia subrayó que “tanto el sector público como el privado registrado habrían perdido aún más terreno frente a la inflación si el índice de precios al consumidor (IPC) hubiera contemplado plenamente los ajustes de tarifas en los servicios públicos”.

En este sentido, un posteo en X del politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, permite dimensionar el impacto real de los servicios públicos en el bolsillo de los argentinos. “Los salarios registrados terminaron 2025 casi 3 puntos porcentuales abajo de la inflación (31,5%) y casi 15 puntos debajo de la suba de servicios (43,1%), perdiendo más poder de compra de bienes de lo que perdieron en general. Si los salarios no se recuperan, no habrá baja de inflación que alcance”, escribió.

En lo que se refiere a los informales, Salvia señaló que, más allá de que sus datos pueden estar sesgados debido a cambios metodológicos aplicados a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el gran aumento que tuvieron en 2025 podría tener un componente realista. En su opinión, esto estaría asociado a un traspaso de trabajadores que perdieron su empleo formal y se volcaron a la informalidad.

Según explicó Salvia, ya no se trata de “informales” en la concepción tradicional de trabajadores con menor formación o dedicados a tareas de subsistencia, sino que ahora puede darse el fenómeno de personas altamente calificadas que han perdido su empleo formal y se han volcado a actividades más lucrativas dentro del sector informal.