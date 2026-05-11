Mastellone reportó pérdidas por $11.300 millones en el primer trimestre

Mastellone aumentó sus ventas durante el primer trimestre de este año, pero ese incremento no fue suficiente para impedir que su balance fuera hacia el rojo. La empresa dueña de La Serenísima reportó pérdidas por $11.300 millones en este período, frente a una ganancia de $1767 millones, registrada en el mismo período del año anterior.

“Los resultados del primer trimestre del año estuvieron afectados, como típicamente sucede, por la estacionalidad, que registra el consumo de nuestros productos y que afecta, especialmente en los dos primeros meses del año, nuestras ventas. Pero esta vez, a la situación descripta, tenemos que adicionarle que este inicio del año viene acompañado con un arrastre de caída de la rentabilidad producido esencialmente en la última parte del año anterior”, señalaron en el reporte financiero, presentado hoy ante la Comisión Nacional de Valores.

Y añadieron: “A este cuadro de situación debemos agregar que este primer trimestre del año se acentuó el freno en el nivel de actividad económica, acompañado por algunos cierres de empresas. En este contexto, el nivel de ingreso disponible de los consumidores sufrió una caída en relación con la inflación, que además también registró una suba en esta primera parte del 2026. Pero no todo es negativo”.

Desde Mastellone indicaron que el volumen de ventas en el mercado interno creció un 0,8% en comparación con el mismo período del año pasado (hasta las 158.000 toneladas), y que las exportaciones registraron un crecimiento del orden del 25% (hasta las 17.000 toneladas). Esto en un escenario que calificaron como “de muy baja rentabilidad”, donde en el caso particular de los negocios de comercio exterior -indicaron-, estuvo impactada por la apreciación del peso registrada en el trimestre.

“En síntesis, un comienzo del año con ciertas vicisitudes, pero también con algunas señales positivas que nos brindan un prudente optimismo para lo que resta del año, en un contexto claramente desafiante”, enfatizaron.

Para el directorio de la compañía, la evolución de la actividad económica y de las variables directamente vinculadas a esta serán clave para los negocios. “Consolidar una baja consistente de la inflación junto con una mejora del nivel de ingresos de la población sin duda impactará en el consumo masivo, lo cual creemos que inevitablemente redundará en un beneficio para la compañía.”

En este sentido, desde la firma proyectaron un crecimiento en los volúmenes vendidos de todos los segmentos de negocios , acompañados con una recuperación gradual de la rentabilidad.

En el plano netamente financiero, considerando especialmente el próximo vencimiento de nuestro bono internacional, desde Mastellone señalaron: “Confiamos en que no tendremos mayores inconvenientes para hacer frente a dicha obligación, por lo cual estamos abocados a analizar las diversas alternativas disponibles en materia de financiamiento buscando optimizar el costo financiero y alineado con una estructura de capital eficiente para nuestro negocio”.

Pase de manos

En marzo y después de casi un año de negociaciones, finalmente la multinacional francesa Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima.

La operación incluye el traspaso del 51% de La Serenísima que tenían los Mastellone y Dallpoint a manos de Bagley Latinoamérica, la sociedad de Arcor y Danone, que pasará a controlar el 100% de la mayor compañía láctea de la Argentina.

“Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”, señaló Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.