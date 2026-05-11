Las jubilaciones de los docentes tendrán en junio subas de 6,85% y 9,86% y pierden este año frente a la inflación

En junio, los haberes de los jubilados del régimen especial de docentes no universitarios se reajustarán en un 9,86%, en tanto que las prestaciones de quienes están en el sistema de docentes de universidades nacionales tendrán una suba de 6,85%. Los datos fueron informados a LA NACION desde la Secretaría de Trabajo.

Las jubilaciones y pensiones de ambos grupos se rigen por reglas de movilidad diferentes a las del sistema general de la Anses. Así, no se actualizan mensualmente por inflación, sino de manera trimestral (en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año) y en porcentajes que se guían por la variación de indicadores vinculados con las remuneraciones de cada segmento. Ocurre lo mismo con quienes se retiraron por el sistema especial de trabajadores de Luz y Fuerza, que tendrán el mes próximo un reajuste en sus ingresos de 7,86%.

Los importes que surjan de aplicar los incrementos mencionados serán los que se percibirán en junio, julio y agosto, ya que la siguiente recomposición llegará en septiembre. Y el reajuste se calculará sobre los montos que se definieron en marzo. En aquel mes, los jubilados del régimen de docentes no universitarios tuvieron un aumento de 5,28%, y los del esquema de universitarios, un alza de 4,26%.

Docentes no universitarios

En el caso de quienes obtuvieron su prestación según el régimen del decreto 137/05, de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se define según la variación del índice de salarios Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Las prestaciones en curso de pago son poco más de 203.000, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Y el haber promedio fue, en marzo de este año y según la misma fuente, cercano a $2,17 millones.

El régimen de jubilaciones docentes se rige por reglas diferentes a las del sistema general de la Anses Gentileza

Si se toman en cuenta las subas de marzo y de junio, se acumula para este grupo un alza nominal de 15,7%. Es un porcentaje que se ubica por debajo del nivel de inflación proyectado para la primera mitad del año: mientras que en el primer trimestre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó, según el Indec, un 9,4%, el índice llega a 17,7% para todo el semestre, si se consideran, para el período de abril a junio, las estimaciones de los economistas participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) del Banco Central. En tanto, para agosto -mes en que los jubilados de este grupo cobrarán igual cantidad de pesos que en junio-, la inflación acumulada desde enero llegaría, según las proyecciones, a alrededor de 23%.

En todo 2025, el reajuste de los haberes previsionales de docentes no universitarios fue de 44,4%, un porcentaje superior al de la variación que tuvo el IPC medido por el Indec, que llegó a 31,5%. Así, hubo en el período en particular una recuperación de poder de compra.

Docentes universitarios

Los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales son alrededor de 13.500 y el haber promedio ronda los $2,42 millones. Para calcular el aumento trimestral, se toma como referencia la evolución del Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

En este segmento, la suba acumulada en el primer semestre del año llega a 11,4%, varios puntos por debajo de la inflación estimada para el período. Es un índice que, incluso, sería inferior a la variación de precios de solo los primeros cuatro meses de este año.

La pérdida de poder de compra de este año se suma a la registrada en 2025. Ese año hubo un reajuste de haberes muy por debajo de la inflación: fue, concretamente, de 22%, un índice que, frente a una variación del IPC de 31,5%, implicó una caída del poder adquisitivo de 7,2%.

Luz y Fuerza

Las prestaciones de este régimen se guían también por una regla especial de movilidad, vinculada con los salarios de la actividad. Entre las subas de marzo y junio, el aumento nominal será de 13,3%. Es un porcentaje ubicado por debajo de la inflación proyectada.

Los prestatarios de este esquema son casi 31.300, según datos oficiales a marzo. Y el haber promedio fue ese mes de aproximadamente $2,026 millones.

Régimen general

Los regímenes previsionales de docentes nacionales quedaron fuera del alcance del decreto de necesidad y urgencia 274, que en marzo de 2024 dispuso para el sistema jubilatorio general de la Anses la vigencia, desde abril de ese año, de reajustes mensuales según la variación del IPC.

En el régimen general de la Anses, las prestaciones previsionales se reajustan mensualmente por inflación Stock en canva

Ese sistema de actualizaciones determinó una suba de 3,38% de los haberes para este mes de mayo, porque esa fue la inflación en marzo, según el Indec.

Para quienes están en el régimen general contributivo de la Anses, el haber mínimo es este mes de $393.174,10 y el máximo, de $2.645.689,38. Con el bono de $70.000 (congelado en esa cifra desde marzo de 2024), el ingreso básico garantizado llega, en bruto, a $463.174,10.