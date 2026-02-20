Los trabajadores de Fate quisieron entrar a la fábrica pero denuncian que la cerraron con candado

Luego de que la empresa de neumáticos Fate anunciara el acatamiento a la conciliación obligatoria que impusieron el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, los empleados -que habían sido despedidos el miércoles- denuncian este viernes que al querer entrar para retomar sus actividades, la fábrica de San Fernando está cerrada con candado.

De acuerdo a la conciliación que emitió el Gobierno el miércoles por la tarde, las partes debían volver al estado anterior al conflicto, es decir, la empresa en funcionamiento y los empleados trabajando. En ese marco, el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Alejandro Crespo, indicó que nadie pudo volver a sus tareas esta mañana.

Crespo, secretario general de Sutna Pablo Elías

“Los que tenían que presentarse a trabajar hoy vinieron y lo que encontraron fue un candado cuando la fábrica dijo que está dispuesta a cumplir con la conciliación. La puerta está cerrada”, expresó el gremialista en diálogo con la prensa desde el lugar. Luego, aseguró que los empleados no se van a ir del predio. “Si nos vamos de la fábrica, ¿qué va a ocurrir? Acá estamos defendiendo puestos de trabajo porque te vas de vacaciones, volvés y te encontrás con un candado", se quejó Crespo.

Los trabajadores de Fate llegaron a las 6 de la mañana para cumplir con la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno Pablo Elías

Pidió, así, que Fate les dé tareas en cumplimiento de la conciliación a la que se comprometió. “Seguimos en la misma circunstancia. Nuestro reclamo es que se les dé tareas a los trabajadores para seguir adelante. Tiene que haber claramente una propuesta de continuidad laboral. Le pedimos al gobierno provincial, al nacional, a la empresa, y a los dueños de la planta que pongan un proyecto de continuidad laboral de las 1000 familias”, manifestó el sindicalista, que lidera las negociaciones con las autoridades en representación de los empleados.

A las 6 de la mañana las puertas de la empresa estaban cerradas con candado. Pablo Elías

El jueves, a través de un comunicado interno, la empresa había informado: “Fate S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”.

Y el día anterior, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había ordenado que en un plazo de 15 días, “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el ministerio”.

Los trabajadores de Fate llegaron a las 6 de la mañana Pablo Elías

Cierre de Fate

Cientos de empleados de Fate aseguraron que se enteraron del cierre de la empresa cuando llegaron el miércoles a sus puestos de trabajo y vieron un cartel del anuncio en una reja, por lo que se concentraron en la entrada del predio para reclamar la reapertura. No se definió aún qué se hará con el terreno de 40 hectáreas de San Fernando.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria Pablo Elías

Desde la empresa aseguraron además que se pagarán todas las deuda a la red de proveedores y las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

Sin embargo, se desató un fuerte conflicto con Sutna que continúa hasta hoy. Varios trabajadores ingresaron ese día al predio por la fuerza y todavía se concentran dentro.

El comunicado de la empresa

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha (18 de febrero), cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", indicaron desde la empresa a través de un texto enviado por voceros.

“A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, explicó el comunicado y luego completó: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

El comunicado que puso Fate en la puerta de la fábrica Pilar Camacho

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, expresó sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de 80 años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, señalaron en Fate y agregaron: “Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”, finalizó el comunicado firmado por el directorio de la empresa.