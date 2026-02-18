El cierre de Fate: el Gobierno culpó a los sindicatos de izquierda y convocó a una audiencia de conciliación

En medio de la conmoción por el cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, decisión que deja más de 900 desempleados, en el gobierno de Javier Milei afirmaron que la crisis de la empresa “no es nueva” y culparon a los sindicatos combativos por “llevar a la empresa a una situación terminal”.

Esta mañana, la Secretaría de Trabajo citó a la empresa Fate y al gremio a una audiencia de conciliación. Será a las 12.30, en formato virtual. De todos modos, en la Casa Rosada y la Secretaría de Trabajo advierten que las chances de revertir el cierre son casi nulas, ya que “la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100 por 100 de las indemnizaciones”.

Protesta en la planta de Fate, que cierra y despide a más de 900 empleados Manuel cortina

“No es nueva la crisis de Fate. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, dijo una alta fuente del Gobierno, que por estas horas impulsa en el Congreso la denominada ley de modernización laboral para “generar más empleo” y “combatir el trabajo en negro”, según lo expresara días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

La misma fuente oficial sostuvo que “desde 2019 afrontaban un plan preventivo de crisis y hace 14 meses que los empleados no recibían aumentos”. En el Gobierno culparon a “una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas” de haber “llevado a la empresa a una situación terminal”, en referencia al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y a su secretario general, Alejandro Crespo, alineado con el Partido Obrero (PO), que fue detenido esta mañana dentro de la fábrica de FATE durante la protesta por el cierre de la planta y luego liberado.

“Trabajamos mucho para ayudar, ya desde el 2024. El sindicato se opuso a firmar un acuerdo con salarios a la baja para evitar el cierre. Ahora que cierran, se hacen los sorprendidos”, afirmó a este diario una fuente oficial que participó de las negociaciones previas.

Sin menciones a la ola importadora, principalmente de China, que puso en jaque a las empresas proveedoras de neumáticos (la crisis también alcanza a otras empresas como Pirelli y Bridgestone), y que fue mencionada por la empresa en el comunicado en el que anunció el cierre, en la Casa Rosada afirmaron: “Esperamos que se cumplan los protocolos de crisis y de cierre”, incluido el pago de las indemnizaciones correspondientes a los 920 empleados de la planta de San Fernando.

Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) Manuel Cortina

“El Gobierno propicia la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”, agregaron las fuentes oficiales, a tono con las políticas de apertura de la economía encabezadas por el presidente Milei y sus ministros de Economía y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, se expresó la empresa en el comunicado de cierre, y en relación directa a la apertura comercial impulsada por el Gobierno desde 2024.

Habitualmente activos en las redes sociales, los funcionarios nacionales evitaron sentar posición sobre el cierre en las primeras horas luego de conocida la noticia.