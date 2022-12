Los tres motivos que impulsan el dólar, según el Gobierno, y los temores que todavía siguen vigentes

escuchar

En el quinto piso del Ministerio de Economía, la calma es absoluta. No importa que afuera, en la city porteña, el termómetro argentino del bienestar económico, político e institucional –el dólar- siga subiendo.

“Siempre que hay algo, lo resolvemos”, afirman cerca del ministro de Economía, Sergio Massa. “Las reservas se resuelven; la inflación, se resuelve; ahora el dólar. Se acomoda en enero y febrero”, vaticinan confiados y pese a que todavía se mantienen las dudas de que aquellos problemas macroeconómicos ya estén solucionados. El dólar blue subió $35 en siete días ($356), y junto a los financieros toman vuelo a la caza de la marca oficial más cara: el dólar Qatar ($366).

Todo se da cuando hay más pesos en el mercado, y mientras, pese a la mayor demanda estacional de pesos, muchos siguen hallando en la dolarización de sus carteras como la mejor opción para pagar vacaciones o ahorrar.

La divisa americana rompe récords, pero nominales. Lo cierto es que, ajustado por inflación, está barata. Lo que se devalúa es el ingreso en pesos de los ciudadanos por una inflación que araña los tres dígitos. En el año, los ocupados pierden un 8,5% de sus ingresos, según los datos oficiales del Indec. Es eso y no un fallo es lo que margina a Cristina Kirchner.

El equipo económico del ministro encuentra tres razones para el salto de los dólares “libres” de fin de año. En principio, el cobro del aguinaldo. Esos pesos extra, en el actual contexto incierto de la Argentina, vuelan a una moneda dura, o sea, al dólar. Crece la demanda. Un segundo motivo implica a la oferta. Según contaron a LA NACION, hay “cuevas mayoristas” que entraron en modo vacaciones en la última semana del año. La tercera cuestión afecta a los dólares financieros. Según las fuentes oficiales, se recalientan por el desarme de depósitos de argentinos en Estados Unidos por la entrada en vigor el 1° de enero del intercambio automático de información financiera con ese país y la posibilidad de que un blanqueo se abra. En Economía no confirmaba si ese proyecto había entrado hoy al Congreso, como se prometía.

En el contexto de incertidumbre cambiaria, el Palacio de Hacienda destacaban –también lo hizo el Banco Central- la compra por parte de la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce de US$147 millones en el mercado oficial en una rueda en la que liquidaron US$222 millones los exportadores de soja. Esta es la última semana de ese tipo de cambio especial y pese a que el clima está mejorando, la sequía ya hizo su daño. Habrá que encontrar un nuevo puente hasta la próxima liquidación –ya se adelantó la tenencia de soja- y sólo se espera más cepo importador.

La opinión de otros inquilinos

Otros viejos inquilinos del Ministerio de Economía no están tan confiados como los actuales. En estricto off the record remarcaron sí que los tipos de cambio “libres” estaban completamente desactualizados frente a la inflación y que se mueven principalmente con un motor: la enorme emisión monetaria de diciembre, que ya supera los $700.000 millones.

Esto ocurre en medio de una elevada inflación cercana al 100% que hace del peso argentino una ex moneda de imposible demandada para el ahorro y que ya no sirve de referencia para muchos precios. Por ahora, sí sigue siendo la moneda transaccional, pese a que la vieja posibilidad de una moneda común con Brasil fue explorada por Massa en los últimos días en un encuentro con Geraldo Alckmin (vice electo) y Fernando Haddad (Ministro de Hacienda designado).

“Es una combinación de cosas”, dice un ex ministro de Economía cuando LA NACION le consulta por qué sube el dólar blue. “Básicamente, la cantidad de dinero está creciendo a un ritmo muy grande. La última licitación de deuda fue casi toda financiada con desarme de pases y leliqs, porque no hay compradores marginales para la deuda del Tesoro. La idea de que se está cumpliendo con las metas de financiamiento monetario es válida sólo si se miran los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. Por ejemplo, por compra de DEG [derechos especiales de Giro del FMI].

“La cantidad de dinero sube a un ritmo grande. Además, se sumó el ruidito político de esta semana. Pero más que nada es el exceso de oferta de dinero”, agregó el ex titular de Hacienda.

Como señaló LA NACION, la emisión monetaria de diciembre directa o indirecta para asistir al fisco ronda los $710.000 millones, si se considera la impresión de billetes realizada por la compra de DEG, la causada por la baja de leliqs y pases para suscribir bonos (15 y 16 de diciembre) y la estimada por la adquisición directa de bonos de parte del Banco Central. A eso se le debe sumar, además, la compra de divisas en el marco de la segunda edición del dólar soja.

“Están un poco atrasados”, afirmó un ex secretario de Finanzas, que explicó que el dólar está al mismo nivel desde agosto y la inflación mensual está arriba del 6%. Hace la siguiente cuenta: 6% de $300 es $18 pesos por mes que debiera subir solo para acompañar, peo no lo hace. “Un dólar de $370 no sería una locura”, afirma el financista.

Sin embargo, el ex funcionario afirmó que no hay nada por lo que asustarse. “Sergio [Massa] la tiene bien manejada”, estimó con algo de ironía. Habla particularmente de los controles que ejerce el Gobierno a las importaciones, ya que los dólares no se pierden por el precio [sí la capacidad de compra] sino cuando se autorizan ventas [por cantidad]. El dólar soja, cree el especialista, le da un colchón de reservas que le permite manejar la situación actual.

“Hay un excedente de pesos fenomenal y tiene todo controlado. Veremos el roll over de los vencimientos en enero [de la deuda en pesos]”, advirtió, sin embargo, el experto.

“¿Por qué sube el blue?”, le preguntó LA NACION a otro ex ministro de Economía, que también prefirió el anonimato ante la inestabilidad cambiaria. “¿Quizás porque el Gobierno intenta no respetar un fallo de la Corte?”, respondió el ex funcionario, que deseó, quizás con algo de premura, un Feliz Año Nuevo de cara al fin de semana que viene.

Temas Comunidad de Negocios