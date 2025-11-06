Low cost: Plus Ultra puso a la venta los pasajes de los vuelos entre Madrid y Buenos que comenzarán en mayo próximo

La low cost española Plus Ultra comenzará a volar a la Argentina en mayo próximo, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, y ya puso a la venta los tickets de las dos frecuencias semanales que tendrá entre Buenos Aires y Madrid. En julio pasaría a cuatro frecuencias, en función de la demanda y la disponibilidad de flota.

Según lo publicado para los vuelos que arrancan el 24 de mayo, las tarifas promocionales van desde los US$930 ida y vuelta, con equipaje incluido, y desde los US$2780 ida y vuelta en clase ejecutiva.

Estos valores serían convenientes de acuerdo con el agente de viajes Daniel Puddu, ya que un pasaje regular a Madrid ronda los US$1300 o más, dependiendo de la época y la aerolínea. “Menos de eso es barato, especialmente con valija incluida”, explicó.

Actualmente, operan la ruta Aerolíneas Argentinas, Air Europa e Iberia, que anunció recientemente que a partir del año próximo tendrá días con hasta cuatro frecuencias diarias, lo que confirma el crecimiento de la demanda entre ambos países.

En los últimos meses, España se consolidó como uno de los destinos europeos más elegidos por los argentinos, tanto por turismo como por razones familiares, y el aumento de oferta podría contribuir a moderar los precios, que en 2024 llegaron a superar los US$1600 en temporada alta.

La inauguración de la ruta a la Argentina forma parte del plan de expansión de Plus Ultra, una aerolínea fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid y con base en Madrid-Barajas.

Madrid Shutterstock

La compañía apunta a fortalecer su presencia en América Latina, un mercado donde las aerolíneas españolas mantienen una competencia intensa. Este año incorporará dos aviones Airbus A330 y aumentará las frecuencias en todos sus destinos de largo alcance, con foco en mejorar la conectividad entre Europa y la región.

De esta forma, Buenos Aires se unirá a los cuatro destinos regulares que la compañía opera actualmente en Latinoamérica: Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. Con la incorporación de la capital argentina, Plus Ultra elevará a ocho sus rutas regulares. Además, la empresa ofrece vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y tour operadores, lo que le permite tener presencia en 18 países de cuatro continentes a través de sus diferentes divisiones de negocio.

En su estrategia comercial, Plus Ultra se posiciona como una alternativa intermedia entre las aerolíneas tradicionales y las low cost puras: ofrece tarifas competitivas, pero mantiene servicios como el catering a bordo, equipaje incluido y clases diferenciadas. En los vuelos de largo radio, la compañía utiliza aeronaves Airbus A330-200 y A340-300, configuradas con cabinas de clase económica y ejecutiva.

Con la llegada de Plus Ultra, el aeropuerto internacional de Ezeiza sumará una nueva opción para viajar a Europa, en un contexto en el que el sector aéreo argentino continúa recuperando capacidad tras la pandemia y busca atraer nuevas compañías. Según datos oficiales, el turismo emisivo creció más del 20% en septiembre pasado, más allá de la turbulencia cambiaria.