Día del Bancario: por qué no hay bancos hoy, jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre, las sucursales los bancos de todo el país se encuentran cerradas por la celebración del Día del Bancario. Esta jornada reconocida como feriado para los trabajadores del sector implica la suspensión de la atención presencial al público, pero no detiene por completo la actividad financiera. Se mantienen operativos diversos canales alternativos para la gestión de sus finanzas.

La decisión de cerrar las puertas de las sucursales se fundamenta en el artículo 50 del convenio colectivo del rubro, que estipula que el 6 de noviembre debe regir bajo las mismas normas establecidas para los feriados nacionales. La fecha conmemora la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, ocurrida en 1924.

Hoy no hay bancos por el Día del Bancario en la Argentina

¿Cuáles son los servicios que no funcionan hoy?

Atención al público en sucursales : no habrá personal bancario disponible para consultas o trámites presenciales.

: no habrá personal bancario disponible para consultas o trámites presenciales. Operaciones que requieran presencia física : cualquier gestión que demande la interacción con un empleado en la sucursal deberá ser anticipada o pospuesta.

: cualquier gestión que demande la interacción con un empleado en la sucursal deberá ser anticipada o pospuesta. Liquidación de vencimientos: las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil.

¿Cuáles son los servicios disponibles hoy?

Aunque los bancos físicos estén cerrados, la operatoria financiera digital se mantiene plenamente activa para los usuarios. A continuación, estos son los servicios disponibles durante el Día del Bancario:

Operatoria online : a través de las aplicaciones móviles de los bancos y el homebanking , los usuarios pueden realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

: a través de las aplicaciones móviles de los bancos y el , los usuarios pueden realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Cajeros automáticos : funcionan con normalidad para extracciones de efectivo, depósitos y otras operaciones básicas en todas las redes.

: funcionan con normalidad para extracciones de efectivo, depósitos y otras operaciones básicas en todas las redes. Extracciones en locales no bancarios : los ciudadanos pueden obtener efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios que ofrezcan este servicio, operando bajo sus horarios habituales.

Hoy funciona el homebanking Shutterstock

¿Por qué se celebra el Día del Bancario hoy?

La celebración del 6 de noviembre como del Día del Bancario el 6 de noviembre en la Argentina conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.

Esta fecha tiene raíces históricas en la lucha por los derechos laborales. Previamente, el 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, tuvo lugar la primera huelga de bancarios en nuestro país. Fue impulsada en el Banco Provincia por delegados como Vicente Ventura y Jorge Alvear, quienes buscaban el reconocimiento de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora de la Bancaria.

Un hito crucial fue también la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923, bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Esto sentó las bases para la posterior organización y fundación de la Asociación Bancaria.

¿De cuánto es el bono por el Día del Bancario?

El monto mínimo que reciben los trabajadores bancarios como bono del Día del Bancario Shutterstock

Además de ser un día de descanso, los empleados bancarios de todo el país reciben un reconocimiento económico especial por esta fecha. De acuerdo con la más reciente actualización salarial del sector, el monto correspondiente al bono específico por el Día del Bancario ha quedado establecido desde $1.708.032,46. Este beneficio se estila pagar a los trabajadores que se desempeñan en entidades financieras de todo el territorio nacional.