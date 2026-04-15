Luis Caputo elogió el acuerdo con el FMI y habló de un “pico de optimismo” tras presentarse ante inversores

WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la aprobación por parte del staff del organismo de la segunda revisión del programa con el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó al acuerdo como “buenísimo” y destacó que en el equipo económico tienen un “pico de optimismo”, luego de un encuentro con inversores en esta capital organizada por el banco JP Morgan.

“La presentación [ante los inversores] fue mejor que siempre. Pico de optimismo tenemos nosotros”, expresó Caputo, entusiasta, a corresponsales en Washington, entre ellos de LA NACION.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, en Washington.

Ante la consulta de si el FMI le tendrá que otorgar un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas del final de 2025 -que no está mencionado en el comunicado difundido hoy por el FMI -, el ministro dijo que “no es necesario”.

“Creo que no. Nunca hablamos de ningún waiver“, señaló. “El acuerdo es buenísimo; si lo mirás es buenísimo”, destacó.

Las cifras del BCRA, analizadas con la metodología acordada con el Fondo, muestran que las reservas netas cerraron el año pasado en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones.

Por otra parte, Caputo también hizo referencia a los nuevos objetivos de acumulación de reservas acordados con el Fondo, de US$3500 millones para junio y de US$8000 para fin de año.

El organismo señaló en su comunicado que las autoridades argentinas están comprometidas a “seguir fortaleciendo la capacidad del país para gestionar shocks”, y que se p royect a que l a s reserv a s intern a cion a les net a s a umenten en a l menos US$8000 millones en 2026 , “respaldadas por los esfuerzos para movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del Banco Central en al menos US$10.000 millones este año, en consonancia con la remonetización de la economía”.

El martes, el BCRA compró otros US$185 millones y ya suma compras por más de US$5718 millones en lo que va del año, aunque las reservas no crecen en igual magnitud, fundamentalmente por la salida de divisas para el pago de deuda.

En la presentación ante inversores en un hotel en el centro de Washington, Caputo estuvo acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning; y por el viceministro de Economía, José Luis Daza, que fue el funcionario que más tiempo expuso en el almuerzo. El seminario fue titulado “Argentina: el camino tras las elecciones de mitad de mandato”.

“Fue lo de siempre, se les explicó lo que estamos haciendo, por qué el optimismo, por qué no salimos al mercado ahora. No es que acá hay una oportunidad y no la estamos aprovechando, es que tenemos financiamiento disponible más barato. Entonces, yo les digo que no voy a salir al mercado con una tasa más alta cuando es mi responsabilidad y mi deber financiar al país lo más barato posible “, señaló Caputo al término del encuentro.

“Entonces, si puedo financiarme mucho más barato que en el mercado para pagar la deuda, lo voy a seguir haciendo”, añadió.

Al ser consultado sobre qué otros mecanismos están evaluando, evitó dar precisiones. “Nosotros tenemos varias otras formas y algunas se conocerán. Punto. Lo que pasa es que no las podemos decir mientras no las tengamos cerradas. Pero son más baratas que el mercado. Por lo tanto, no nos perdimos ninguna oportunidad", explicó.

En el comienzo de la presentación ante inversores, que se mostraron conformes por la exposición de los funcionarios argentinos, Caputo comunicó el acuerdo con el Fondo e invitó a la audiencia a leerlo, según pudo reconstruir LA NACION.

El anuncio, según dijo el ministro de Economía, era una nueva muestra de la “relación extraordinaria” que la administración de Javier Milei tiene con el FMI “en todos los niveles, como el primer día”.

“El programa continuará su camino, y el FMI lo respalda”, les dijo Caputo a los inversores, en una sala que estaba llena.

Al ser consultado sobre cómo se cubrirá la brecha de financiamiento este año, Caputo dijo que cuentan con una “hoja de ruta detallada para todos los próximos pagos” que deben realizar.

“Hemos puesto en marcha un programa local de deuda denominada en dólares. Existen otras fuentes; estamos explorando distintas alternativas a costos significativamente inferiores a los niveles del mercado. Esa es la razón por la que no hemos recurrido a los mercados internacionales. Recibirán noticias al respecto en breve. Todo lo que decimos es real; estamos trabajando en ello”, respondió.

“También procederemos a la venta de activos. Estamos trabajando en otras alternativas. No necesitamos acudir a los mercados internacionales durante otro año y medio. Si observamos un nivel de riesgo país que consideremos adecuado, lo haremos ”, añadió.

En el encuentro hubo una extensa presentación de Daza -también muy optimista, “más que de costumbre”- en la que señaló que el Gobierno está encarando “la mayor transformación económica que está ocurriendo en el mundo”.

Daza afirmó que el programa económico había entrado en un “punto óptimo”, en línea que sus presentaciones en la Argentina Week, en Nueva York, y otra reciente en Tucumán.

El viceministro, que había estado en Washington semanas atrás para dialogar con las autoridades del FMI, calificó el momento actual como “un hermoso equilibrio económico”, con baja en la tasa de interés y compra de reservas, que se suman a la reforma laboral y la reforma en la ley de Glaciares aprobadas por el Congreso.

“Todas estas reformas más el programa de estabilización financiera se están uniendo”, señaló Daza, y remarcó que están “extremadamente confiados” en que el país tendrá un “muy buen segundo semestre y que la economía crecerá”. Bausili y Werning fueron espectadores de la exposición.