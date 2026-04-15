Kristalina Georgieva conversó sobre la cifra de inflación con Luis Caputo en Washington

WASHINGTON.- Luego de que el Gobierno difundiera ayer la inflación de marzo, que volvió a acelerarse y lleva 10 meses sin bajar, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, conversó informalmente sobre el asunto en la reunión que sostendrá con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien llegó hoy a esta capital.

“Tendremos una reunión con el ministro Caputo en la que conversaremos sobre eso”, había señalado minutos antes Georgieva al ser consultada sobre su opinión acera de la suba de precios en la Argentina. Fue al término de una conferencia de prensa en la sede del organismo en Washington, en el marco de la Asamblea de Primavera.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en una reunión en Washington el año pasado.

Luego, Georgieva y Caputo mantuvieron un breve diálogo en una sala en la sede del FMI. Según dijo Caputo a dos medios argentinos, entre ellos LA NACION, mantendrán el viernes una reunión formal.

“Hablamos de diferentes cosas. Pero ningún tema que valga la pena mencionar. Cuestiones institucionales, del mundo. Le conté sobre cómo están viniendo las inversiones con el RIGI, la explicación de la inflación, pero fue una charla más general, de contexto internacional y local", dijo el ministro.

“Estamos muy bien”, respondió luego Caputo respecto a la segunda revisión del acuerdo con el FMI, del que se espera una pronta definición. “No puedo adelantar cosas”, señaló sobre la posibilidad de que se anuncie durante su estadía en Washington el staff level agreement, que allanaría el camino para un nuevo desembolso de US$1000 millones.

“Siempre hablamos con ella [por Georgieva] y los equipos están muy conectados. La relación con el Fondo es soñada, realmente única, a todo nivel. A nivel de equipos, a nivel más alto, realmente soñada”, añadió Caputo, que se mostró entusiasta a la salida del encuentro.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en un encuentro en enero pasado. X @KGeorgieva

Al ser consultado sobre si en el Fondo están conformes con el nivel de reservas internacionales y la tendencia positiva de los últimos meses desde que comenzó el año, Caputo dijo que en organismo “están súper comprometidos, súper contentos”.

Según reveló el martes el Indec, la inflación de marzo volvió a acelerarse y fue de 3,4%, por lo que lleva diez meses sin bajar. Se trató del índice más alto en lo que va de 2026, y en el primer trimestre la suba de precios acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. Además, el incremento interanual llegó a 32,6%.

“El dato es malo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, señaló el presidente Javier Milei en un posteo.

Caputo llegó este miércoles a Washington para participar de la asamblea del FMI y del Banco Mundial (BM).

La reunión informal con Georgieva se dio en momentos en que se espera una definición sobre la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas entre el organismo multilateral y la Argentina, que allanaría el camino para un desembolso de US$1000 millones una vez que el board dé su aprobación.

Los funcionarios del equipo económico han estado en conversación permanente con los equipos del FMI, con el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas el año pasado como uno de los principales puntos de discusión. La segunda revisión comenzó en febrero pasado, con la visita a Buenos Aires de una misión del organismo multilateral.

El viaje de Caputo y el equipo económico se produce al día siguiente de que el organismo multilateral informara sobre un recorte de medio punto en la previsión de crecimiento de la Argentina para este año (de 4% a 3,5%) y elevara las previsiones de inflación a 30,4% para 2026, desde un 16,4% que había proyectado en octubre pasado.

En tanto, para 2027, el FMI prevé que la inflación en la Argentina se modere y sea de 15,7%.

En tanto, este mediodía Caputo participará junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y al viceministro de Economía, José Luis Daza, en un seminario para inversores organizado por el banco JP Morgan titulado “Argentina: el camino tras las elecciones de mitad de mandato”.