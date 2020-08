Luis Galli: "La Argentina no se puede dar el gusto de no tener industria"

Luis Galli, CEO de Newsan Fuente: Archivo

El Grupo Newsan inauguró hoy, en la planta de Avellaneda, una nueva línea de producción destinada a la fabricación de lavarropas de la marca internacional LG, para lo que invirtió US$10 millones, que se suman a los US$50 millones que lleva desembolsados en esa planta. Esto tiene que ver, según cuenta su CEO, Luis Galli, con la vocación industrialista de la compañía. "Somos industriales y creemos que la Argentina no se puede dar el gusto de no tener industria, porque la industria es la que genera empleo", afirmó el ejecutivo.

La puesta en marcha de esta línea de producción se anunció hoy, en un acto del que participaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el chairman y fundador de Newsan, Rubén Cherñajovsky.

En diálogo con La Nacion, Galli comentó que esta idea, que surgió hace un año y medio, está pensada para el largo plazo. Asimismo, adelantó que se analizan futuras inversiones en otros productos de línea blanca, en movilidad urbana y en su área de exportación de alimentos. "Pensamos que es difícil que llegue la inversión extranjera, si ésta no ve que los grupos locales invierten", opinó.

-¿Por qué se decidió esta inversión?

-Empezó hace un año y medio, porque lleva mucho trabajo preliminar, más con empresas como LG que manejan altos estándares de calidad. Nuestra idea era arrancar en marzo, pero la pandemia nos postergó la apertura. Es la primera vez que LG acepta empezar con la fabricación de lavarropas sin que ellos hayan venido físicamente a hacer todas las homologaciones finales. También acá se aplicó el home office. Esto no se piensa para corto plazo, sino que se piensa para diez años. Es un escalón más en una relación en la que ya llevamos 12 años.

-¿De dónde provino esta inversión?

-Somos una empresa que está basada en el capital del accionista, solo un tercio es financiamiento de terceros. Nos gusta estar activos en el mercado financiero porque nos gusta saber cómo nos ven los inversores. Pero lamentablemente las tasas de interés que hay en la Argentina no da para estructurar el financiamiento para este tipo de inversiones con capital de terceros. Nos pone muy contentos poder hacer esta inversión, porque pensamos que es difícil que llegue la inversión extranjera, si no ve que los grupos locales invierten.

-¿En qué consiste específicamente esta inversión?

-Se trata de una nueva línea para la fabricación de lavarropas, que se monta sobre la maquinaria y equipamiento técnico de LG, responde a los últimos estándares tecnológicos a nivel mundial y permitirá una capacidad productiva de hasta 100.000 unidades al año. En una primera instancia, se producirán tres modelos de lavarropas de carga frontal con una capacidad de 8,5 kilos con la impronta de innovación, durabilidad y diseño que distingue a LG. A su vez, cuentan con tecnología inverter y un motor Direct-Drive, un desarrollo exclusivo de la marca que evita las vibraciones y eficientiza el proceso de lavado y garantiza una durabilidad de 22 años.

-¿En qué están analizando hacer nuevas inversiones?

-Permanentemente estamos analizando inversiones, independientemente de los ciclos económicos del país. Hoy, en lo que ponemos focos es en nuestro negocio de exportación. De hecho, largamos un criadero de mejillones en Tierra del Fuego. También, como dije, traemos barcos nuevos, y sofisticando nuestras máquinas para ingresar en mercados más exigentes, como el de Estados Unidos. Además, también vamos a invertir en línea blanca y en movilidad urbana (bicicletas tradicionales, bicicletas eléctricas, monopatines y probablemente empecemos con motos).

-Hace unos años readecuaron una planta de electrodomésticos para fabricar turbinas de molinos eólicos, ¿ahora vuelven el foco a electrodomésticos?

-A nosotros esos cambios de un día industria sí y un día industria no los vivimos como una tragedia, porque lo que queremos es estabilidad y seguridad jurídica. De acuerdo al gobierno nos vamos adaptando, lo que no hacemos es quedarnos quietos, sino que diversificamos y surfeamos las olas como vienen llegando. Preferimos es tener previsibilidad: si hacemos una planta necesitamos el tiempo suficiente para repagar esa inversión. Somos industriales y creemos que la Argentina no se puede dar el gusto de no tener industria, porque la industria es la que genera empleo.

-¿Cómo los impacta la realidad macroeconómica?

-La verdad que bienes durables es una categoría a la que le está yendo bien, al igual que todo lo que se consume dentro de la casa. Por distintas razones: uso intensivo, porque están baratos, porque se pueden comprar en muchas cuotas o por el supercepo que hace que a algunos les sobren pesos. Eso hizo que haya una recuperación inesperada de la demanda de electrodomésticos en todas las categorías. Obviamente, venimos de cinco años en los que los volúmenes de ventas eran muy bajos.

-¿Cómo marcha la otra pata del grupo que es la exportación de alimentos?

-Crece mucho, sobre todo la unidad más importante, que es la de pesca. Trajimos dos barcos nuevos, uno para calamar y otra para langostino. Ahí somos el principal exportador de la Argentina, exportamos a 78 países del mundo y alcanzamos los US$ 250 millones de exportaciones. Nos metimos en aceite de maní, carne bovina y porcina, y miel. Esta es la manera en la que Newsan se integra al mundo.

-¿Cómo están ahí con las retenciones?

-Es claro que perdemos competitividad con las retenciones, pero de todos modos la demanda está y pensamos seguir adelante, incluso con nuevos mercados.

-¿Han tomado nuevos empleados?

-En lo que va del año, hemos tomado 250 personas, para las áreas de aire acondicionado, televisión, celulares, heladeras y lavarropas. Los dos primeros meses de la cuarentena fueron muy complicados, porque tenemos casi 6000 personas, estuvimos 58 días paradas las plantas de Tierra del Fuego y de provincia de Buenos Aires. Nos tuvimos que adaptar, para lo que nos ayudó lo que veníamos invirtiendo en la transformación digital del grupo.

-¿Cuál es el aspecto de la macroeconomía actual que le entorpece más su negocio?

-El dólar inestable, la falta de crédito, la caída del salario real de la gente y el ánimo de la población, porque la gente consume cuando está de buen ánimo. Esas serían las cuatro grandes variables. Después hay otras variables que pegan por un lado, pero favorecen por otro. Por ejemplo, el cepo complica a la economía en general y eso obviamente nos impacta, pero por otro lado hace que quien tiene exceso de pesos se vuelque a durables y eso nos ayuda en las ventas.

-¿Cómo está en general el mercado de electrodomésticos y electrónicos en que se mueven?

-Todos los volúmenes de este año están en pisos históricos, entonces cuando hablamos de recuperación lo hacemos desde pisos históricos. Celulares, por ejemplo venderá en el año 6 millones, pero llegó a 15 millones en 2015. También este año se da que la demanda está condicionada por la oferta, por haber estado cerrada dos meses las plantas.

-¿Qué esperan del Gobierno?

Creo que van a anunciar medidas que impulsen el consumo y el crédito. Cómo lo harán no lo sé, quizá con tasas subsidiadas a los créditos, algo parecido a Ahora 12. Lo veo por ese lado.