Luz, agua, gas: qué servicios aumentan en enero

El Ministerio de Economía y las empresas prestatarias de servicios básicos fijaron los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde esta semana. La medida contempla ajustes en los rubros de energía, transporte y medicina privada bajo una política de reducción de subsidios estatales.

Qué servicios aumentan en enero

El esquema de actualizaciones para el primer mes del año incluye incrementos en múltiples áreas del consumo familiar. Las boletas de electricidad y gas natural presentan una suba del 2,5%. Los usuarios del servicio de agua potable en la región metropolitana enfrentan un alza del 4%.

Los boletos de colectivos y trenes también modifican sus precios. Las cuotas de medicina privada registran un aumento cercano al 2,5%. Las compañías de comunicaciones aplican variaciones según los contratos particulares.

La factura de electricidad registra una suba del 2,5% a partir de este miércoles primero de enero Reuters - Archivo

Cómo será la actualización en las facturas de luz y gas

El Gobierno nacional aplica un incremento del 2,5% en las facturas de electricidad a partir de este miércoles primero de enero. Esta medida busca la transferencia gradual del costo real de generación a los consumidores.

Durante el transcurso de 2025, las tarifas de este sector acumularon una suba del 19%. Esta cifra se ubicó por debajo de la inflación anual del 31%. En el periodo anterior, los ajustes resultaron más agresivos con un promedio del 268%.

Las boletas de gas natural presentan un ajuste del 2,5% en el precio final para todas las categorías de usuarios archivo - Shutterstock

El segmento de mayores recursos (N1) abona el 92% del valor total de la energía eléctrica. Los sectores de recursos bajos (N2) cubren el 32% del costo. El grupo de ingresos medios (N3) paga el 46% de la boleta total, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

El esquema de segmentación actual finaliza en 2026. El nuevo modelo solo distingue entre dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. Las bonificaciones se aplican solo en periodos de alto consumo.

El suministro de gas natural también registra una actualización del 2,5% en el precio final. La tarifa se compone del valor de producción, el transporte, la distribución y los impuestos. Las boletas de este recurso subieron un 28% durante el último año.

El esquema de segmentación energética actual establece que los usuarios N1 cubren el 92% del costo de generación Alejandro Santa Cruz

De cuánto serán los incrementos en el agua, el transporte y la salud

La empresa estatal AySA implementa subas mensuales del 4% durante el próximo cuatrimestre. El objetivo de la firma radica en la recuperación del retraso tarifario. Las boletas de agua en la zona metropolitana aumentaron menos del 13% en 2025.

El suministro de agua potable en el área metropolitana percibe un alza del 4% durante el mes de enero Presidencia

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires ajusta sus valores este martes. Los colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires incrementan su precio un 4,4% y el pasaje mínimo cuesta $620. En la provincia de Buenos Aires; el alza llega al 4,5% con un boleto inicial de $688.

El viaje en subte asciende a $1259. El servicio de Premetro tiene un costo de $440,67. La Verificación Técnica Vehicular bonaerense actualiza sus montos el jueves 16 de enero. El trámite obligatorio cuesta un 21,8% más en comparación con los valores de julio.

Las empresas de medicina prepaga notificaron subas del 2,5% para las cuotas del primer mes del año. Las firmas del sector salud comunicaron estos cambios a sus afiliados durante los últimos días de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sofía Diamante.