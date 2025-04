Luz y gas: arranca en mayo el nuevo esquema tarifario con subas cercanas al 2,5%

El Gobierno lanzará mañana un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras y transportistas de gas y electricidad. Se trata de la revisión quinquenal tarifaria (RQT) que, como su nombre dice, buscará darle previsibilidad a los usuarios y a las empresas sobre los aumentos de servicios durante los próximos cinco años. Las subas serán mensuales y estarán en línea con la inflación. Para mayo, por caso, cuando comience a regir el nuevo esquema, se espera un alza en torno a 2,5%.

Así lo confirmó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien dijo que las tarifas se van a actualizar cada mes según una fórmula que tendrá en cuenta la inflación minorista (IPC) y la mayorista (IPIM).

“En mayo vamos a aplicar nuevas tarifas que salen de la revisión quinquenal tarifaria, que no se hace casi 10 años. Es un aumento pequeño, en línea con los que venimos haciendo desde que empezamos. Con lo cual no va a haber un salto en el primer mes”, dijo el funcionario en la Expo EFI 2025, organizada por la consultora Invecq.

Aclaró también que para aquellas licenciatarias a las cuales les corresponde un aumento de tarifa mayor, debido al resultado del trabajo técnico que hicieron los entes reguladores de la electricidad y el gas, ENRE y Enargas, respectivamente, se les va a conceder en el primer mes, y el resto lo van a trasladar a tarifas en cuotas. Mañana saldrá en el Boletín Oficial el detalle fino.

Con relación a la segmentación de subsidios, dijo que se mantendrá el esquema actual de diferenciación en tres grupos según los ingresos altos, bajos y medios. “Con respecto a subsidios, lo que se hizo el año pasado fue fenomenal. Arrancamos el año con la demanda pagando el 30% del costo de la energía y terminamos en el 80%. Como este año arrancamos en el 80%, si no hiciéramos nada, que no digo que no lo vayamos a hacer, ya el promedio es sustancialmente mejor que el del año pasado”, explicó.

“El único compromiso que hay con el FMI es que vamos a avanzar en la normalización del sistema, que tiene que ver con la contractualización: que las distribuidoras puedan contratar energía con las generadoras y que éstas puedan contratar su propio combustible. Estamos tratando de deshacer toda la regulación del pasado, que es un lío, pero creo que estamos yendo muy bien”, agregó.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, dialogó con la periodista de LA NACION Sofía Diamante, durante Expo EFI Gentileza Expo EFI

González también confirmó que para este año se espera una baja en el costo de subsidios energéticos del 0,9% del PBI del año pasado al 0,6%. “El foco para este año es hacer el sistema un poquito más justo, eliminar los excesos que hay en todo el sistema. Pero no me espero un año donde hagamos una baja violenta de los subsidios, porque el trabajo más fuerte ya se hizo el año pasado. Estamos mirando en el largo plazo, cómo de a poco vamos acompañando a los usuarios para entender que tiene que pagar por la energía lo que cuesta. El año pasado, los aumentos fueron importantes; ahora van a ser bastante más graduales para acompañar al usuario final, que ya hizo un esfuerzo muy grande”, comentó.

El funcionario también se refirió a la baja del 4% de los precios de la nafta y el gasoil que anunció YPF, y señaló que el Gobierno “va a acompañar” la decisión de las petroleras y que no va a subir el impuesto a los combustibles.

“De alguna manera, vamos a ayudar a esta tendencia indeclinable en la baja de la inflación. Las cuentas fiscales están bien y nos podemos dar el lujo de un mes decidir que no subimos el impuesto y acompañamos el esfuerzo de las empresas en bajar los precios”, dijo el funcionario.

Exportaciones de gas a Brasil

También se refirió a la balanza comercial energética y dijo que le parece bien las proyecciones de superávit para este año, en torno a US$8000 millones, y señaló que hoy podría aprobarse el ingreso al régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL), que lidera Pan American Energy (PAE).

“Es una realidad que el primer proyecto de gas licuado se está decidiendo en estos días. El comité del RIGI lo va a estar viendo hoy mismo. La Argentina va a estar licuando cerca de 30 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas en 2028. En invierno producimos 150 millones, con lo cual estos volúmenes son realmente significativos. Es un primer paso de varios, y no he visto hasta ahora que esas decisiones de inversión hayan sido afectadas porque puntualmente el precio de GNL haya bajado”, dijo González.

Con respecto a las exportaciones de gas a Brasil, que hoy representan pocos volúmenes de parte de tres empresas, el funcionario dijo que para que se incrementen las ventas, hará falta que Brasil se comprometa a comprar y cerrar acuerdos de contratos en firme por al menos 15 millones de m3/d al año.

“Se necesita demanda en firme de Brasil, de entre 10 y 15 millones de m3/d todo el año, tal que justifique la inversión en infraestructura nueva o en una expansión sustancial de la existente. Sin esa demanda en firme, vamos a seguir teniendo más de lo que vemos ahora, que son volúmenes interrumpibles, pequeños, que van a ir creciendo sin ninguna duda, sobre todo en el verano. Está bueno que eso suceda, pero para que haya un cambio de paradigma, hay que tener una demanda sustancial que permita la construcción de un nuevo gasoducto o la expansión del sistema actual”, dijo González.