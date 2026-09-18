Mal clima: el riesgo país tocó el valor más alto en un mes y las acciones cayeron hasta 7% en Wall Street

Los mercados siguen reacomodándose al nuevo escenario, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) subiera las tasas de interés por primera vez desde 2023. Ante un clima más adverso para los emergentes, el riesgo país tocó el valor más alto en casi un mes y las acciones argentinas que operan en Wall Street cayeron hasta un 7%.

Luego de que se encareciera el costo de financiamiento en dólares, el riesgo país avanzó 9 puntos básicos y alcanza los 524 puntos básicos (+1,75%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. El índice, que mide la diferencia que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro estadounidense, tocó el valor más elevado desde el 20 de agosto (cuando cerró en 534 puntos) y alejó a la Argentina de poder acceder a los mercados internacionales de deuda, aunque el Gobierno -por el momento- descarta acudir a esta opción.

La suba del riesgo país fue consecuencia de la caída que presentaron los bonos soberanos en dólares. Mientras que los Globales mostraron caídas del 0,5% (GD30D), los Bonares anotaron caídas que alcanzaron el 0,9% (AL35D).

“Una suba de la tasa libre de riesgo limita el acceso de la Argentina al mercado global, restando grados de libertad al programa financiero. A principios de julio, la tasa a 10 años de Estados Unidos estaba en 4,48% y el riesgo país argentino se ubicaba en torno a 421 puntos. Por lo que la Argentina estaba en condiciones de acceder al mercado global a tasas menores al 9%. En cambio, las condiciones financieras actuales son consistentes con un costo de financiamiento de doble dígito, de momento limitando el margen para emitir deuda en el exterior. Con las tasas libres de riesgo bajo presión, el último cuatrimestre del año podría ser la última ventana de oportunidad para colocar deuda en los mercados globales antes de la elección, considerando que la experiencia histórica reciente muestra que el riesgo país argentino no suele comprimir en años electorales”, señalaron desde Facimex Valores.

La FED subió el miércoles las tasas de interés HAIYUN JIANG - NYTNS

Los números en rojo también se vieron en la pantalla accionaria. La Bolsa porteña cayó 1,3% y cotizó en 3.021.926 unidades, que al medirlo en dólares fue equivalente a unos US$1904 (-0,9%). Dentro del panel líder, las mayores bajas fueron encabezadas por Irsa (-3,1%), Banco Supervielle (-3%) y BBVA (-2,6%).

El mal clima también se vio en Wall Street, con caídas en los principales índices accionarios. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron prácticamente todas en rojo, aunque los mayores retrocesos del día se observaron en los papeles de Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%), Banco Supervielle (-4,3%).

El movimiento del mercado se dio después de que el miércoles la FED decidiera aumentar 25 puntos básicos las tasas de interés, para llevarlas a un rango de entre 3,75% y 4%. Si bien la noticia era esperada en el mercado, en un contexto donde la guerra en Medio Oriente le metió presión a los precios de la economía, la expectativa ahora está puesta en si podría haber más subas en lo que resta del año.

“La plaza financiera doméstica operó en rojo en el cierre de la semana, alineándose al entorno de mayor exigencia para la deuda de mercados emergentes tras el endurecimiento monetario de la FED”, sostuvo Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL, quien sostuvo que la agenda sigue marcada por la decisión de la Reserva Federal y el comportamiento del petróleo.

El dólar oficial minorista cerró la jornada en $1535

Este viernes el mercado cambiario se mostró relativamente en calma. El dólar oficial minorista cerró la jornada en $1535 en la ventanilla del Banco Nación, mismo valor frente al cierre anterior. Al ver la dinámica en el resto de los bancos del país, el precio promedio del mercado fue de $1533,99, de acuerdo con el relevamiento diario que publica el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1514,03, una suba diaria de $3,83 (+0,25%). Con una “flotación sucia” debida a la intervención que hace el Central, sumada a la oferta de divisas del agro, la minería y la energía, en lo que va del año esta cotización avanzó apenas un 3,6% y está a 25% de distancia del techo de la banda de flotación ($1903,51).

En cuanto a los tipos de cambio financieros, hoy operaron dispares. El dólar MEP terminó en pantallas a $1538,32, unos $4,49 más que el jueves (+0,1%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) cede $6,54 y cotiza a $1587,52 (-0,7%).

“Pensando en emergentes en general, y en la Argentina en particular, la clave pasará por qué tanto se fortalezca el dólar contra otras monedas y contra las commodities, que vienen mostrando un ciclo al alza. En el mix, tasas más altas, pero commodities más altas también; la Argentina podría ver sus cuentas externas favorecidas, a la vez que el poder reducir el rendimiento de los bonos soberanos internacionales pasará a depender más de los factores domésticos en un marco en que la tasa libre de riesgo pone un piso más alto que el de meses atrás”, sumó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.