“Massa pidió que apretemos a los empresarios para que retrotraigan precios”, aseguró Emilio Pérsico

El Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, se refirió hoy a la reunión que mantuvo ayer con el ministro de Economía Sergio Massa quien aseguró que, frente a la subida del dólar blue, hará una convocatoria para lograr un acuerdo de precios y salarios. “Hubo un pedido para que apretemos juntos a los empresarios”, dijo hoy en declaraciones radiales.

Massa dijo ayer que convocará a los empresarios para generar “un sendero de estabilidad” de precios y salarios para los próximos 90 días, ante la escalada del dólar blue que podría provocar una remarcación masiva. Ante ese contexto, ayer recibió a varios integrantes de la mesa chica de la CGT y a dirigentes de los movimientos sociales oficialistas, entre ellos el Movimiento Evita, del cual es referente Pérsico.

“Hubo un pedido de Massa para que, después que se calme el mercado, juntarnos con los sectores empresarios para que los aumentos desmedidos que hicieron pensando que el dólar se iba para arriba, vuelvan a los precios a antes de la crisis. Es decir, hubo un pedido de que apretemos juntos a los empresarios para que retrotraigan precios”, dijo Pérsico a Futurock.

Por otra parte, sobre las exigencias de los movimientos sociales a Economía, dijo: “Estamos pidiendo un decreto de emergencia alimentaria que nos movilice a todos a comprar alimentos y distribuirlos lo más rápido posible para que los sectores humildes pasen esta situación”.

En cuanto a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ante los rumores de que dentr del Frente de Todos (FdT) hay quienes le piden a Massa cortar con el organismo de crédito, opinó: “Estamos en una situación muy delicada. Por suerte hay una cláusula que nos permite cambiar las condiciones y renegociar. Hoy Massa tiene las manos libres para hacer una renegociación que es lo que está haciendo. Uno de los puntos es que el Banco Central pueda intervenir en el mercado de cambios informal”.

No obstante, destacó: “Nunca tendríamos que haber vuelto al Fondo, una vez que te metés la situación siempre es horrible, cualquiera de las opciones, son horribles. Néstor no soportó la presión del Fondo mirándole las cuentas y terminó pagándole. Hoy no tenemos esta posibilidad, el crédito que tomó [Mauricio] Macri es el más grande de la historia”.

La interna del FdT

Sobre la interna en el FdT y el Justicialismo en torno a las posibles figuras a candidatearse para una próxima gestión de gobierno, dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner es quien dio un paso al costado, pero que desde su espacio se apoyará lo que ella termine decidiendo.

“Yo no bajo ni a Alberto ni a Crstina. Son ellos los que no quieren ser candidatos. Y con argumentos lógicos”, dijo al ser consultado sobre quién es su candidato.

“Los argumentos de Cristina me convencieron. Está siendo perseguida y mal. Ella tiene una actitud muy responsable. Tiene un rol importantísimo. El Movimiento Evita no va a poner ningún palo en la rueda para que ella haga lo que tiene que hacer y ordene”, dijo.

Por otra parte, dijo que el próximo gobierno seguramente no lo va a “enamorar” y auguró: “Vamos hacia otro gobierno de transición, para hacer lo que este no hizo”.

Luego, en declaraciones a FM La Patriada, Pérsico habló sobre los rumores de un posible apoyo del Movimiento Evita y otras organizaciones sociales a Daniel Scioli como candidato a presidente. “Nosotros necesitamos un candidato y vamos a apoyar a quien tenga más chances y mejores condiciones. Todavía no aparece ese candidato con el consenso suficiente y nos gustaría que haya candidatos en la cancha. Acá en La Matanza vienen a caminar los del Pro”, dijo.

“Necesitamos tener una estrategia, con uno, con dos o con tres. Uno del FdT y de otros espacios”, destacó.

Consultado sobre si Sergio Massa y el dirigente social Juan Grabois podría ir a una interna para ser candidatos y si podrían compartir cinco o 10 puntos en común, dijo: “No sería problema. Tenemos que tener candidatos que sumen, hacia la izquierda y hacia la derecha, esa sería una buena estrategia”.

