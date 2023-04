Daniel Menéndez, tras reunirse con Massa: “El Frente de Todos es un fracaso en su gobierno”

escuchar

Tras reunirse ayer con el ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro donde desde los movimientos sociales expresaron su apoyo al titular del Palacio de Hacienda, el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, hizo un duro diagnóstico sobre la administración oficialista. “El Frente de Todos es un fracaso en su gobierno”, admitió el referente social y secretario del Consejo de la Economía Popular. Por eso, pidió “barajar y dar de nuevo” en la coalición, para así intentar ganar las elecciones.

Asimismo, y pese a que se plegaron otros dirigentes de las organizaciones, minimizó la injerencia del acuerdo al que llamó el exsenador Esteban Bullrich, al considerar que primero deben cohesionarse puertas adentro, y se mostró preocupado por la inestabilidad cambiaria de los últimos días. “Estuvimos a las puertas de un golpe de mercado”, admitió en AM 750.

Después de adelantar que irán esta tarde a acompañar a Cristina Kirchner durante su discurso en La Plata, Menéndez admitió que la vicepresidenta es la más competitiva en el espacio, pero reparó en que necesita del acompañamiento de los otros sectores del frente si quiere avanzar en su candidatura.

Sergio Massa se reunió ayer con integrantes de la CGT y de los movimientos sociales MECON

“Hay algo que es obvio, hay un frente amplio que ha tenido muchísima dificultad. Se puede plantear que ha sido un fracaso en términos de poder construir un proyecto de país alternativo. Pero esos sectores tienen que barajar, dar de nuevo y construir un consenso. Antes que discutir con [Esteban] Bullrich, hay que discutir con Massa, Cristina, la CGT, los gobernadores. Si no construimos un mínimo consenso ahí... Yo lo que quiero es que no gobierne Bullrich, quiero que gobierne el peronismo”, planteó Menéndez, que no nombró al presidente Alberto Fernández y que bajó relevancia al llamado del exsenador, al que se plegaron otros referentes sociales como Juan Grabois y Fernando “Chino” Navarro.

En esa postura, el líder de Barrios de Pie siguió: “El Frente de Todos es un fracaso en su gestión de gobierno. No estuvo a altura de las expectativas”. Entonces, dijo que quienes componen el espacio tienen que construir una salida. “No me parece que haya otra, ahí hay que establecer acuerdos porque no es lo mismo acordar con Bullrich siendo oposición, porque nos van a reventar el país, que construir un acuerdo con sectores de Pro siendo gobierno. La discusión de cómo construir un acuerdo a mediano plazo, está bien, pero hoy tenemos que ganar la elección, no hay otra alternativa”, enfatizó.

“Golpe de mercado”

Por otra parte, dijo haberlo visto “con vocación de pelear” a Massa, después de los días en que el dólar marcó una fuerte suba que lo ubicó cerca de los 500 pesos. “Es un escenario en que estuvimos a las puertas de un golpe de mercado. Así operan los sectores económicos”, planteó el dirigente social que ayer fue junto a Emilio Pérsico y a Navarro a respaldar al líder del Frente Renovador, junto a representantes sindicales de la CGT.

Dijo también Menéndez que en los movimientos sociales están “preocupados” por el traslado de la corrida a precios, advirtió: “Hay que caerle con todo a los tres o cuatro vivos que hicieron esto, hay que intervenir penalmente y perseguir con toda la fuerza de la ley a quienes han intentado llevar adelante este proceso de desestabilización, igual que con aquel que se le ocurra remarcar por demás. Hay que ser muy firmes”.

LA NACION