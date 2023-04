Milei aseguró que hoy se puede dolarizar a $480 y detalló su plan paso a paso

escuchar

Con la dolarización como una de sus propuestas en caso de ganar las elecciones presidenciales este año, el candidato libertario Javier Milei dijo que, si realizara ese proceso en este momento, tomaría la divisa extranjera en $480. Firme en su postura de que esta es una buena medida, pese a las críticas que recibe, planteó también que se necesitarán US$30.000 millones para ir en ese sentido, cuando desembarque en la Casa Rosada si los argentinos lo votan. Y pese al alto monto requerido y a que el país tiene complicaciones para acceder al crédito, se mostró convencido de que lo conseguirá.

“El dólar va a estar al precio del mercado. Con el mecanismo que estoy diciendo yo, a 480 pesos, que es lo que está en promedio el contado con liquidación, que es el precio del mercado paralelo, se puede dolarizar. Hoy”, enfatizó el diputado nacional en TN.

Explicó también que su intención es en realidad aplicar un sistema de competencia de monedas y que, por un racconto histórico del comportamiento en el país, los argentinos se irán al dólar. “Por lo tanto, vamos a liquidar el Banco Central en dólares. Es mentira que quedamos atados a la política monetaria de la Reserva Federal porque yo puedo cambiar la moneda, porque es un sistema de competencia”, destacó.

Desglosó además que en el país hay 17 billones de pesos entre la base monetaria y las Lelics, y dijo que si se toma un dólar promedio a 500 pesos, se necesitarán “rescatar” menos de 33 mil millones de dólares. “Limpiar el balance del Banco Central cuesta eso. Si miro las reservas internacionales netas, que acorde al último balance del Banco Central son tres mil millones de dólares, yo tengo que conseguir 30 mil millones para rescatar eso”, calculó y expresó que ese monto representa solo “una moneda” para el mercado internacional.

Asimismo planteó que el principal acreedor de la entidad monetaria es el Estado nacional, que le debe 75 mil millones de dólares, que se incluyen dentro del balance del Banco Central. Seguro de que puede alcanzar una rentabilidad de 50% en los bonos argentinos, Milei siguió entonces: “Usted de piso ya tiene en el Banco Central 25 mil millones de dólares, más los tres mil, tiene 28 mil millones. No le falta tanta plata. Además puede poner esos instrumentos en un fideicomiso”.

Firme también en que la liquidación de la deuda dará al Estado un mejor perfil de solvencia, fue contra sus compañeros del Congreso, lugar al que tildó como “la madriguera”. Sobre eso indicó: “Vamos a hacer un ejemplo extremo. Cae una bomba en el activo del Banco Central y no tengo nada. ¿Saben cuánto fue el déficit que sancionó la madriguera donde yo trabajo de presupuesto y que no lo estamos cumpliendo? 30 mil millones de dólares. Si se votó un déficit de 30 mil millones de dólares, ¿por que están dispuestos a seguir financiando la joda fiscal que aumenta la deuda y no tomar una deuda para cancelar deuda y terminar con el problema de la inflación de los argentinos?”.

En tanto, dijo ya tener avanzados los acuerdos para conseguir financiamiento y enumeró los pasos que seguirá si su proyecto de libre competencia de monedas -que terminaría en la dolarización- es rechazado en el Poder Legislativo. Comentó sobre eso que primero enviará la iniciativa al Congreso y que, si no consigue las adhesiones, pedirá un referéndum. En caso de que así también sea denegado, adelantó que irá por una consulta popular, al entender que si la gente lo votó, es porque quiere que aplique ese plan. En el mientras tanto, según planteó, aplicará el “plan motosierra” para recortar el gasto público y generar contracción monetaria.

“Yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo; lo cuento públicamente. Tengo el coraje para hacerlo, cosa que los otros cobardes no. Entonces, yo lo voy a llevar a cabo”, sostuvo esperanzado.

LA NACION