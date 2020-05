El Ministro de Desarrollo Productivo señaló que junto a empresarios y sindicatos trabajan para reanudar la actividad en algunos rubros suspendidos, hasta el momento, por la cuarentena Fuente: Archivo

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas , habló sobre la posibilidad de que la Argentina caiga en default y dejó en claro que desde el Gobierno están "haciendo un esfuerzo muy importante para evitarlo" . A pesar del rechazo de los acreedores externos a la oferta argentina, el funcionario indicó: "Tenemos todas las expectativas de que la negociación llegue a buen puerto".

"Un default es un impacto, no es neutral. No es lo mismo estar en esa situación a no estarlo", dijo Kulfas en radio La Red . De esa manera el Ministro evaluó las consecuencias que un default podría tener sobre la economía argentina. Hasta el momento, tal como informó LA NACIÓN , un conjunto de acreedores recomendó no aceptar la propuesta argentina .

Sobre el impacto de la cuarentena en la actividad económica y la necesidad de ir flexibilizándola, Kulfas reconoció que su cartera trabaja para reanudar el trabajo en algunos rubros productivos en conversación con empresarios y sindicatos. "El gran desafío para empezar a discutir a partir de la semana que viene es ir reabriendo algunas actividades industriales en las grandes ciudades con todos los recaudos necesarios", dijo

Sobre las precauciones, el Ministro puntualizó dos medidas: "La primera prioridad es que los trabajadores minimicen el uso del transporte público y que lo hagan en transporte privado o en micros que dispongan las empresas. La segunda es trabajar en protocolos dentro de las fabricas : mecanismos para tratar casos sospechosos y trabajar de manera ordenada y organizada".

Para compensar la caída en la actividad económica, Kulfas explicó que desde el Gobierno dispusieron distintos programas para ayudar al "trabajo y la producción". "Para el sector informal está el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que continuará en mayo. Para monotributistas y autónomos están las líneas de crédito de $150.000 a tasa cero", informó el economista y precisó que durante el primer día de inscripción se registraron 80.000 pedidos.

Por último, el ministro se refirió a la compensación que brinda el Estado para pagar parte de los salarios a empresas que no pueden afrontar la totalidad de los sueldos. "La semana pasada se procesaron 1.700.000 salarios y el jueves se pagarían las primeras tandas. Calculamos que cerca de tres millones de trabajadores lo cobren . Es cerca de la mitad del empleo del sector privado", detalló.