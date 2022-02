Matías Kulfas. “No van a faltar dólares para la producción durante este año”

Matías Kulfas no duda. Ni la inflación, ni el acuerdo con el FMI, ni la falta de dólares, ni el cepo cambiario detendrán la recuperación de la industria, que en 2021 tuvo un fuerte rebote de 10,1%. “No van a faltar dólares para la producción”, afirmó en una entrevista con LA NACION, a pesar de que las reservas líquidas y netas del Banco Central (BCRA) son negativas –según varias analistas– y pese a que, en los últimos días, muchas empresas encontraron en el cambio de la Capacidad Económica Financiera (CEF) de la AFIP una traba nueva para poder importar.

Sobre esas modificaciones que aplicó la entidad, el ministro de Desarrollo Productivo admitió que generaron problemas “puntuales”, aseguró serán “transitorias” y que se resolverán en los próximos días. Kulfas afirmó que no faltarán insumos para la producción nacional.

El ministro no cree que la suba de precios frene al consumo y afirmó que el acuerdo con el FMI es clave para generar previsibilidad.

–¿Qué dejó la industria en 2021?

–Un crecimiento muy importante. No sólo se recuperó lo que había dejado la pandemia, sino que estamos 7 puntos arriba de 2019 y un poco encima de 2018. Superó la doble crisis, de la pandemia y la de Mauricio Macri. Se crearon 50.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, hay mayor propensión exportadora y sectores, como maquinaria agrícola, que tuvieron el mejor año en el siglo XXI. También mejoró mucho el sector automotor. Unas 15 de las 16 ramas crecieron, asi que ya no quedan ramas con alguna dificultar.

–Algunos sectores, como maquinaria agrícola, ¿no tuvieron “anabólicos” por la brecha?

–Hubo política industrial. Desde que empezamos el gobierno implementamos 150 medidas de incentivo, incorporamos el financiamiento a tasas accesibles y planes sectoriales acordados con sindicatos y empresas. Algunos sectores tuvieron un incentivo con la brecha, pero lo más importante es el cambio de orientación. Acabo de volver de Rosario tras el anuncio de la empresa de electrodomésticos Liliana por $2500 millones. Es claramente un sector que vio la oportunidad volver a fabricar en el país a gran escala y con un mercado interno que se va recuperando. Todo estuvo más vinculado a política industrial que a esos incentivos puntuales.

–¿Cómo terminaron los salarios?

–El salario formal le ganó a la inflación, pero por muy poco. El año pasado, la inflación volvió a aumentar por efecto de los precios internacionales y de las dificultades con los insumos a nivel internacional. Tuvimos una recuperación de la capacidad adquisitiva, pero fue una recuperación leve. Esperamos retomar una senda de desinflación. Nuestros grandes objetivos son el empleo y el salario. Hay mucha gente que está mejor porque estaba desocupada y hoy tiene un empleo. Aunque la mejora no fue aprovechada al máximo por causa de la inflación.

–¿Teme que la falta de dólares frene la expansión este año?

–No, hemos trabajado mucho con el Banco Central en materia de proyecciones y alineando incentivos en la política productiva para mejorar el saldo exportable. No van a faltar dólares para la producción este año. Esperamos acumular reservas y tener un balance comercial positivo.

–Este año lo tuvieron, pero no pudieron acumular dólares.

–Restaban resolver temas con organismos internacionales, cancelar deudas privadas y el acuerdo con el FMI. Todo eso hizo que no todo el superávit comercial sirviera para acumular reservas. Muchos de esos factores que inhibieron esa acumulación no van a estar presentes.

–¿Por qué se modificó el CEF y cómo afecta a la industria?

–Se produjeron algunas modificaciones administrativas por parte de la AFIP en estos días que pueden haber provocado, en algunos sectores en particular, un problema puntual, pero se va a resolver rápidamente en los próximos días. La AFIP está tomando medidas para fortalecer su fiscalización y evitar la evasión. No va a afectar en absoluto. Los insumos van a estar a disposición.

–En este contexto de falta de dólares, ¿van a haber más trabas a la importación?

– No, insisto. No son trabas. Son temas de fiscalizaciones y mejoras en los sistemas. Son cuestiones que se van a ir normalizando. Esperamos que la industria siga creciendo, entre 5% y 6% este año. Y están las divisas necesarias para la importación de insumos y de tecnología. Este tema no es algo estructural; será resuelto en los próximos días.

–¿Cuán clave es cerrar con el FMI?

– Es importante, porque va a dar previsibilidad y va a mejorar el perfil de financiamiento del sector privado. El acuerdo con el FMI no es la solución. Es un elemento importante para alejar factores de incertidumbre y que podamos ratificar la reactivación en curso.

–¿El Gobierno deberá achicar el déficit, ¿sumarán impuestos al sector privado??

–No está previsto. Pensamos que el sendero fiscal es algo accesible creciendo, como ocurrió en 2021.

¿La inflación puede impactar en el consumo este año?

–No, estamos ocupados con el tema. Pero hay más empleo y el salario le ganó por poco a los precios. El consumo es un driver para seguir creciendo.