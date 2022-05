Matías Kulfas. Un ministro cercano a Alberto Fernández dijo que el Gobierno conoce los problemas y “los quiere seguir profundizando”

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, fue uno de los oradores en la apertura del 142º Congreso Maderero, organizado por Faima. Durante el inicio de su discurso, envió saludos de parte de Alberto Fernández y cometió un furcio al referirse a la situación de la Argentina. “Los problemas los conocemos y, por supuesto, los queremos seguir profundizando... para resolverlos”, dijo. Inmediatamente después, intentó rectificarse y agregó: “Para resolverlos. Queremos profundizar el análisis para resolverlos y trabajar en conjunto”.

“Para quienes estamos en el Gobierno hace dos años y medio, desde principios de 2019, vemos como ha cambiado la agenda. En ese momento los reclamos eran que muchas empresas se estaban fundiendo, que no había mercado, que la economía estaba muy mal, la tasa de interés por las nubes, arriba del 90% y no había financiamiento. La agenda de hoy es distinta: necesitamos más insumos, más crédito para seguir creciendo y exportar más. No nos asusta la agenda”, comentó.

Además, dijo que los “desafíos no nos preocupan para nada” y que “al contrario, la vemos como la certea de todo lo que le puede dar esta cadena productiva a la Argentina”.

Por otra parte, se refirió al proceso económico que actualmente atraviesa el país. “No es sencillo porque, además de las crisis que se han gestado a nivel mundial, que han generado grandes desbalances, la Argentina venía de una gran crisis macroeconómica entre 2018 y 2019 que se está normalizando después de haber renegociado deudas con los privados y con el FMI. Vamos a salir con más producción y trabajo”, aseguró.

Puntualizó ciertas cifras que el Gobierno ve, con buenos ojos, con respecto al crecimiento: “La economía creció 10,3% en 2021 y, en el primer trimestre del año, ya creció 6,1%. Muestra indicadores positivos en inversión, exportaciones y recuperación del consumo. Falta mucho, nada está resuelto. Tenemos que perseverar y encontrar soluciones en conjunto”, dijo.