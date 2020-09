Infrecuente. El ranking de la ONU en el que la Argentina está primera

Solo el 12% de los países del mundo tomaron medidas para proteger de manera integral a las mujeres en el marco de la pandemia Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Delfina Torres Cabreros
30 de septiembre de 2020

Si bien es frecuente encontrar a la Argentina en los últimos escalones de los rankings mundiales sobre aspectos económicos, hay algunos indicadores en los que el país no solo no está relegado a las posiciones más bajas, sino todo lo contrario. Según un informe publicado el lunes pasado por las Naciones Unidas, solo 25 países del mundo tomaron medidas para proteger de manera integral a las mujeres en el marco de la pandemia de coronavirus y la Argentina no solo está incluida en ese listado, sino que se encuentra en primer lugar.

Según una base de datoselaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, solo el 12% de los 206 países relevados han contemplado, dentro de las medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia, decisiones que apunten directamente a aliviar los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres y las niñas en este contexto.

Puntualmente, la organización se refiere a tres aspectos: medidas que aborden la violencia contra las mujeres, medidas que apoyen a quienes proveen trabajo de cuidado no remunerado y medidas que refuercen la seguridad económica de las mujeres. Según detalla la entidad internacional, estas iniciativas son necesarias porque durante la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres y las niñas y también su carga de trabajo no remunerado, lo que se combina con la pérdida a gran escala de puestos laborales y fuentes de ingreso.

Durante la pandemia aumentó la carga de trabajo no remunerado para las mujeres Crédito: Shutterstock

Si bien 164 países tomaron medidas "sensibles al género", la gran mayoría se enfocó exclusivamente en abordar la violencia contra las mujeres. Solo 25 contemplaron también las variables económicas y la Argentina se ubicó en primer lugar, con 26 medidas referidas a estos puntos. Detrás se ubicaron Egipto, con 21; Chile, con 20; Costa Rica y Bolivia, con 18; India y España, con 16; Perú, con 14 y Canadá y México, con 12, entre otros países.

En particular, la base de datos detalla que en la Argentina se tomaron 44 medidas en respuesta al Covid-19, 26 de ellas con una perspectiva de género. De estas, ocho medidas abordan la seguridad económica de la mujer, cinco tienen como objetivo el trabajo de cuidado no remunerado y 13 se enfocan en la violencia contra la mujer.

El informe menciona en primera instancia que el Gobierno decidió aumentar la protección social mediante las transferencias directas. Se refiere específicamente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido a fines de abril, que permite acceder a $10.000 a los hogares de desempleados, trabajadores informales y de casas particulares, "con las mujeres como principales destinatarias". También se menciona la licencia otorgada a un amplio grupo de trabajadores que incluye a personas que están dentro del grupo de riesgo de la enfermedad y o tienen otras personas su cuidado.

La organización destacó el programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Fuente: Archivo

Además, destacaron que "las beneficiarias de la Asignación por embarazo y la Asignación universal por hijo también han recibido una bonificación adicional, que aumenta de valor para quienes tienen dos o más hijos, y ha llegado a 4,3 millones de personas". Mencionan también que se proporcionó apoyo a hogares y residencias que atienden a personas con discapacidad, en forma de suministros y financiación.

Por otro lado, incluye en la lista de medidas tomadas los anuncios difundidos en televisión y las campañas dirigidas a mujeres y diversidades sexuales que experimentan violencia para crear conciencia y promover la línea de ayuda 144.

