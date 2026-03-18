Medio Oriente: cómo repercute en China la suba del petróleo y qué países quedan ilesos de los efectos de la guerra

Una de las consecuencias más inmediatas de la guerra de Medio Oriente es la suba del petróleo. En su visita a los estudios de LN+, el economista Fausto Spotorno explicó de qué manera el aumento en el precio del barril altera el tablero económico de las principales potencias e identificó a los países que resultan ilesos del conflicto bélico.

“Que el precio del barril sea US$100 significa que el mercado está subiendo una categoría dentro del escenario de riesgo”, planteó Spotorno.

“Y el mayor problema de todo eso lo tiene China, porque el abastecimiento de Rusia no le alcanza. Lo mismo padecerán India, Corea y Japón. Después, los europeos”, señaló el economista.

“Por otro lado, los países que resultarán ilesos y que menos van a sufrir el impacto son Estados Unidos, Argentina y Brasil”, enumeró.

Qué impacto tiene en la Argentina

“Para los niveles de inflación que tenemos nosotros, el impacto de la suba del barril de petróleo es insignificante”, teorizó Spotorno, y redobló la apuesta: “Aún si el petróleo pasase los US$150, el impacto llegaría al 1% de inflación anual”.

Desde la óptica del experto, “en la Argentina, un error en la política económica tiene más impacto que la suba del barril de petróleo: acá tenemos problemas mucho más profundos”.

Para Spotorno, “Argentina tiene una debilidad estructural muy grande”. “Si al Gobierno le va mal en las elecciones, el mercado no se cae un 3%, se desploma en un 40%. Eso refleja la debilidad política del país, sin importar el partido político", apuntó.

“Entonces, si cualquier susto electoral hace que se caigan los mercados, dependes mucho de que te presten dinero”, explicó Spotorno.

Una solución al problema argentino

Consultado sobre las posibilidades que tiene el país para salir de esos apuros económicos, Spotorno respondió: “La forma de Argentina de salir de este intríngulis es volviendo a los mercados internacionales”.

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En consonancia, el experto sostuvo que, “cuando tenés una guerra de estas características, además del petróleo, suben el oro, la plata y la comida. Porque el mercado va hacia los activos seguros”. “De esta forma, los bonos argentinos pasan a ubicarse al final de la fila”, analizó Spotorno.

“Si consideramos todas estas variables, el riesgo país aumenta exponencialmente”, cerró el economista.