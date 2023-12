escuchar

Uno de los artículos del megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei generó expectativa en la industria fintech y revuelo en los bancos. Los trabajadores en relación de dependencia podrían optar por cobrar su salario a través de las billeteras digitales, una prohibición que existía hasta el momento y que obligó al sector a encontrar otros modos de ofrecer el servicio.

La noticia fue recibida con entusiasmo entre las billeteras virtuales y creen que podría significar un “impulso hacia la formalización de la economía”. Sin embargo, todavía hay muchas dudas al respecto, debido a cómo fue redactado. Se está analizando internamente y esperan que en los próximos días se dé a conocer el detalle de la letra chica.

En cambio, representantes de los bancos fueron muy críticos de la medida. Sostienen que las fintech no cuentan con el respaldo del Banco Central.

“Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por este o quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”, reglamentó en el artículo 124 el megadecreto de Javier Milei. Esta última partes, antes no existía.

TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Según pudo saber LA NACION, el Banco Central (BCRA) está analizando el DNU y se prevé que haya una actualización de las circulares. En principio, los trabajadores podrían cobrar en cuentas de proveedores de servicios de pago con cuentas de pago (CVU), pero desde la entidad monetaria tendría que determinar qué empresas aplican a la categoría de “aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

Uno de los grandes ganadores de esta medida es Mercado Pago, la compañía de pagos creada por Marcos Galperin. El martes pasado, la billetera digital compartió el informe “Los argentinos y el dinero”, en el cual señalaban que uno de cada cuatro usuarios le gustaría cobrar su sueldo a través de la plataforma, pero que no podía hacerlo por las regulaciones laborales.

“Creemos que la normativa no tiene mucha razón de ser. Hoy los sueldos se pueden pagar en efectivo o a través de bancos, pero dejó fuera a las billeteras virtuales. Nos encantaría poder ofrecer eso”, había dicho Agustín Onagoity, director senior de Mercado Pago para la Argentina.

La prohibición se remonta a marzo de 2020, en plena expansión de las billeteras digitales y a poco meses de que Alberto Fernández asuma como presidente. De acuerdo con la Resolución 179/2020, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se reglamentó que los empleadores no podrán efectuar el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados, aun cuando existiere aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador.

Hasta el momento, los empleados podían cobrar en efectivo, cuenta bancaria o cheque

“Habilitar el pago de las remuneraciones mediante cuentas sueldo virtuales implica colocar a los trabajadores y trabajadoras, como así también a los empleadores, en un estado de indefensión, puesto que no cuentan con los privilegios previstos por la citada Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y el sistema de seguro de garantía de los depósitos”, justificó la Resolución de aquel entonces.

Para poder ofrecer este tipo de servicio, entre otros productos exclusivos de los bancos, la billetera digital Ualá compró el banco digital Wilobank. “Necesitamos ofrecer ciertos productos que la regulación argentina permite exclusivamente a bancos. Eso quiere decir que las fintechs que no tienen una licencia bancaria no lo pueden hacer. Nuestros usuarios lo pedían y nosotros no podíamos ofrecerlo. Ahora podemos”, explicó a través de X el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, en septiembre de este año.