Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno

El economista Carlos Melconian habló este martes sobre cuál será el “éxito” que tendrá el presidente Javier Milei en su mandato y en los próximos dos años del Gobierno, que recibió un fuerte espaldarazo en las urnas el pasado 26 de octubre. El extitular del Banco Nación también volvió a señalar el bajo nivel de actividad y cuestionó la falta de información sobre el salvataje financiero que brindó Estados Unidos a la gestión libertaria.

Luego de que el Gobierno descartara —por ahora— una dolarización, una de las promesas de campaña en 2023, Melconian consideró que un proceso de convertibilidad ordenado sería improbable. “El éxito del Presidente va a ser la recuperación del peso, no la dolarización. A la dolarización sólo podemos ir en un desorden, salvo que me digan que Estados Unidos quiere hacer de América Latina una Unión Europea”, planteó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario de la administración de Mauricio Macri insistió en que “la Argentina tiene con qué” estabilizar la economía con su propia moneda.

En ese contexto, indicó que en 2026 el Gobierno “tiene que buscar un equilibrio entre tasa de inflación y nivel de actividad”. “Tiene que ir adelante sin ninguna vergüenza. No está escrito que tenga que ir a un dígito inflacionario el año que viene. El país le ha dado un nuevo espaldarazo porque no quiere lo anterior, no porque está conforme con esto. Hay que aprovechar esta oportunidad. La búsqueda del arreglo económico no puede seguir postergando la media docena de cosas que tiene un país, que son la educación, la salud y la infraestructura”, consideró Melconian.

Javier Milei. Presidencia

Siguió entonces con su evaluación sobre la actividad económica y agregó: “Nadie va a discutir que Milei quiere ir a una inflación de un dígito, pero no puede tener tres cuartas partes de la economía parada. Hay que decirle la verdad al Presidente”. En tanto, aclaró que cree que el “rumbo es el correcto”, pero que “se deben ver resultados en la calidad de vida” de la población.

En alusión al triunfo oficialista en las últimas elecciones legislativas, el extitular del Banco Nación pidió mover el enfoque hacia los próximos dos años que le quedan a la administración libertaria. “Lo que tenemos que discutir ahora va más allá de hablar de las bandas del dólar. Todo esto se resume en la gobernabilidad. Y sobre lo económico, si no venía el Tesoro, volaba todo por el aire. Deberían tenerlo en cuenta porque la reformulación del programa económico es a partir de eso”, expresó.

Reformas

En la previa a la discusión de la reforma laboral en el Congreso, el economista advirtió sobre el poco impacto que tendrían las reformas estructurales en la población a corto plazo.

“Yo le bajo un poco los decibeles a esas reformas en términos de lo que puedan significar ya en la calidad de vida de la gente. No hay ninguna reforma, ni previsional, ni laboral, ni tributaria, que sustituya la reformulación de la política macroeconómica del 2026. No hay ninguna reforma laboral que le vaya a cambiar la vida de la gente o reforma que pueda ser sustituto de los problemas de acumular reservas, ser competitivos, reanudar el crédito y monetizar la economía”, enumeró.

Y continuó: “Por sí solas, no son el factor del crecimiento. Las reformas en el desierto del Sahara son imposibles de hacer porque no hay con qué. El mejor ejemplo de las tres reformas es la tributaria. Si la Argentina no tiene saldos tributarios para bajar impuestos, no va a tener ninguna reforma tributaria sensata cuantitativamente hablando. Puede tener mejora, alguna mejora micro cualitativa”.

Fue así que insistió en reformar el plan cambiario. “El Gobierno va a tener que pensar seriamente en un programa que exceda el año. Estoy hablando de un cambio de prioridades, porque la estabilidad macroeconómica inflacionaria es insustituible”, dijo Melconian.

El apoyo de Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario cuestionó la falta de información del swap por US$20.000 millones y la eventual inversión de otros US$20.000 millones en el sector privado y bancos.

ARCHIVO - Donald Trump y Javier Milei el 14 de octubre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) Mark Schiefelbein - AP

“¿Cómo sigue esto para adelante? ¿Qué hay del segundo US$20.000 millones en términos de deuda? ¿Y cómo va a funcionar el swap? Todo muy gris en el sentido de que no estamos bien informados. Las pocas aclaraciones que hace el equipo económico las hace en un banco del exterior, del sector privado; me parece poco serio que no se haga una conferencia en el Ministerio de Economía", apuntó así para finalizar al titular de la cartera, Luis Caputo.