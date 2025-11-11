Explosión en una escuela de Pergamino: los peritajes determinaron que se utilizó un elemento prohibido

Los peritajes de la Justicia determinaron que se utilizó un “elemento prohibido” en el experimento que explotó en la feria de ciencias en la escuela de la localidad bonaerense de Rancagua, a 15 kilómetros de Pergamino, y dejó 17 personas heridas.

El 9 de octubre pasado durante una feria de ciencias organizada por el Instituto Comercial Rancagua, uno de los grupos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego artificial, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, se convirtió en una explosión.

Las pericias químicas y de explosivos determinaron que utilizaron clorato de potasio, una sustancia prohibida por el Registro de productos y categorización pirotécnica, según precisaron fuentes judiciales. “Se utilizó para realizar la fórmula junto con naftalina y eso genera el efecto de la explosión”, agregaron.

Pergamino: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó

Además del relevamiento del lugar, secuestro de documentación, y las entrevistas con directivos y autoridades provinciales, habían ordenado peritajes a cargo de la División de Explosivos. “Ya finalizamos los peritajes. En los próximos días va a estar saliendo un llamado a indagatoria para el profesor y la directora. Y luego vendrá la etapa en que se presenten a declarar”, dijo a LA NACION el fiscal general del departamento judicial, Fernando Pertierra, y precisó que se los imputará por “estrago culposo”.

El evento consistía en la presentación de distintos proyectos estudiantiles coordinados por el profesor de Física y Química del colegio. Producto de la explosión, fragmentos del material encendido se esparcieron como pequeñas esquirlas, lo que dejó 17 personas heridas, en su mayoría alumnos, con lesiones de diversa gravedad: cortes, quemaduras y contusiones.

La más afectada fue Catalina, una alumna de 10 años, que estaba ubicada en la primera fila al momento del estallido de la maqueta del volcán y recibió un impacto directo en la cara. Aunque en un principio se estimaba que estaría internada al menos seis semanas, su recuperación fue mucho más rápida de lo previsto y luego de tres semanas le dieron el alta a principio de mes.

Catalina Maglio recibió el alta del Hospital Garrahan y regresó con su familia a Pergamino

En un primer momento, fue atendida en el Hospital San José de Pergamino, pero debido al severo daño facial que sufrió y ante el riesgo de perder un ojo, fue trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario bonaerense al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.

El incidente le provocó un grave traumatismo craneofacial: un fragmento metálico ingresó por el maxilar superior y se alojó a apenas a dos milímetros de la arteria carótida, precisaron desde el hospital pediátrico. Fue intervenida dos veces, en la primera ocasión durante más de once horas por un equipo multidisciplinario compuesto por siete áreas quirúrgicas.

Permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo seguimiento clínico constante, con soporte hemodinámico y sedación analgésica y en contacto permanente con su familia.

Tras la primera operación, la paciente se mantuvo bajo monitoreo constante, con soporte hemodinámico y sedación analgésica “para garantizar su comodidad y controlar el dolor”, especificó el médico.

Nuevo protocolo en Caba

Menos de una semana después del accidente en Pergamino, cuatro adolescentes sufrieron quemaduras durante un experimento químico en la feria de ciencias del Colegio Guadalupe de Palermo.

Según reconstruyeron sus compañeros presentes, el experimento consistía en poner alcohol etílico con otros componentes no inflamables en un recipiente para que el fuego saliera de diferentes colores. El alumno de 16 años tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, y que el fuego subió por la botella de alcohol hasta prenderse de su ropa. Otros dos menores resultaron salpicados por las llamas.

Fue el más afectado y sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. Ingresó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica e intubado por compromiso de las vías aéreas superiores. También resultaron heridos otros dos alumnos de 13 y 14 años, con heridas similares, pero de menor gravedad que fueron derivados al Hospital de Quemados para una atención especializada.

Los bomberos debieron asistir al Colegio Guadalupe de Palermo Marcos brindicci

El Ministerio de Educación de la Ciudad anunció luego de este accidente que estaba trabajando en un protocolo para implementar en ferias de ciencia o experimentos, para reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros, que se publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial.

El “Protocolo de Prevención, Cuidado y Actuación ante Incidentes y/o Accidentes en el marco de Actividades Educativas” es obligatorio para todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la ciudad.

Busca establecer pautas comunes de prevención, cuidado y actuación ante incidentes en actividades educativas en las que se manipulen sustancias químicas. Según precisan, el docente o responsable de la actividad deberá informar los riesgos de la actividad, estará a cargo de las medidas de prevención correspondientes y de verificar el estado, funcionamiento y condiciones de seguridad de los materiales antes de que los alumnos los utilicen.

Entre las exigencias, además de capacitaciones y ejercicios de simulacro, solicitan contar con un botiquín y cartelería adecuada que indique salidas de emergencia, ubicación de extintores, duchas y lavaojos.

Detallan los elementos de protección necesarios para cada actividad, qué hacer en caso de accidentes con fuego o derrames químicos, las reglas específicas para laboratorios químicos, máquinas y herramientas en el laboratorio, trabajos prácticos con materiales peligrosos y gestión de residuos.