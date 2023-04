Mercado financiero: los números reflejan un deterioro cada vez más profundo

escuchar

Los últimos días fueron vertiginosos. En los primeros tres días, el contado con liquidación (CCL) escaló $25 frente a rumores de movimientos en el gabinete nacional tras conocerse el dato oficial de inflación de marzo. Por ello, el sector público salió a intervenir mediante la venta de GD30. Según se estima, las ventas de nominales llegaron a más que cuadruplicar el promedio de 89 millones de las 18 ruedas previas. Como consecuencia, el precio promedio ponderado de los Globales cayó, tocando mínimos de noviembre 2022.

Un programa agroexportador decepcionante

El renovado programa de incentivo agroexportador no está resultando como se esperaba. Más allá del dólar ofrecido a $300, que ya no es atractivo frente a un valor tan alto del CCL, la sequía y el adelantamiento en la liquidación (debido a los “dólar soja” 1 y 2) hicieron que las disponibilidades actuales sean escasas. Aun así, el Gobierno apuntaba a la liquidación de los 7 millones de toneladas en stock, junto con los demás productos agrícolas incluidos por el programa, cuyo aporte hasta el momento ha sido nulo. No parece factible.

Bajas reservas frente a los compromisos existentes

El “dólar agro” apuntaba a ser la salvación del Banco Central. Si bien en las primeras cuatro jornadas se liquidaron US$962 millones –superando los números de la segunda versión del plan–, en las ruedas siguientes los saldos fueron casi nulos. Así, la merma en la liquidación generó saldos vendedores en el MULC, regresando a un proceso de desacumulación. Las reservas netas líquidas escasean frente a compromisos que se aproximan. No nos sorprendería que ello haya estado vinculado a la reciente salida de depósitos.

La cotización de los futuros y la lectura de lo que vendrá

Aunque en los primeros dos días de la semana las tasas implícitas de los futuros de dólar de todos los tramos se incrementaron, la divergencia en los vencimientos a partir de agosto es contundente. Entre julio y agosto la tasa salta casi 1900 puntos básicos. Concretamente, los futuros vociferan que, tras las PASO, ven un salto cambiario. ¿Será posible que, ante un resultado adverso en las PASO, el Gobierno convalide una devaluación culpando al ganador? Con estos niveles de reservas parece difícil llegar a diciembre sin devaluar.

