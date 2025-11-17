Mercado Libre inauguró dos centros logísticos

CÓRDOBA.- Luego del cierre de sus oficinas en la ciudad de Córdoba por un conflicto debido al nivel de las tasas municipales -el personal sigue trabajando desde sus casas-, Mercado Libre habilitó dos centros logísticos de última milla en esta provincia, en Río Cuarto y Villa María. Ocuparán a 440 personas, entre personal directo e indirecto. El monto de la inversión realizada no fue detallada por la empresa.

“Nuestros objetivos es llegar más rápido a todos los rincones del país y estos nuevos centros de última milla reflejan nuestra apuesta por una logística cada vez más federal. Córdoba tiene un enorme potencial productivo y tecnológico, y seguimos apostando a que más cordobeses puedan vender, comprar y crecer dentro del ecosistema digital”, señaló Adrián Ecker, country manager commerce de la empresa.

El ejecutivo mantuvo una reunión con el gobernador Martín Llaryora. Los nuevos centros -que ya están operando- forman parte del plan de expansión logística que la empresa está llevando adelante. Tiene 39 en todo el país (en esta provincia ya había dos en la ciudad capital).

Cada uno de los centros -que fueron construidos y son operados por terceros a partir de un contrato a diez años con la empresa- procesarán alrededor de 8000 paquetes diarios, lo que permitirá entregas en 24 horas a quienes compren en Villa María, Río Cuarto y alrededores.

Desde la empresa indicaron que trabajan con 17.000 pymes y emprendedores cordobeses. En el último trimestre, la compañía alcanzó “niveles récord de eficiencia logística” (el 80% de las entregas en América Latina se realizaron en menos de 48 horas), y en la Argentina se logró un pico histórico de entregas en el día impulsado por la expansión de su red logística.

En julio pasado, la compañía comunicó que cerraba sus oficinas en la ciudad de Córdoba porque abonaba $770 millones mensuales en tasas municipales. La cifra equivalía a casi 24 alquileres del espacio de 1800 metros cuadrados que ocupaba.

Fuentes de la empresa señalaron que “mantienen conversaciones” con otras localidades para encontrar un nuevo emplazamiento. Por el momento, los empleados -alrededor de 1260- trabajan desde sus casas. La mayoría está dedicado a desarrollos tecnológicos.