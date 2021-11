Mercados: el riesgo país rompió una nueva barrera

El riesgo país no cede. Desde el miércoles pasado, cuando el índice que elabora el JP Morgan superó la barrera de los 1800 puntos básicos, no ha dejado de sumar unidades. Tan solo cuatro jornadas financieras después, nuevamente rompió un nuevo techo.

Este martes el riesgo país avanza 28 puntos básicos (+1,5%) y se posiciona en los 1905 puntos básicos. Se trata de un nuevo máximo desde la reestructuración de deuda de 2020, cuando el índice cayó casi un 50%, hasta los 1104 puntos. Desde aquel entonces, acumuló un alza de 801 unidades. En noviembre, la suba es de 193 (+11,3%).

“Viene de la mano de la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta que no se conozcan los detalles del plan económico, que no haya diálogo con la oposición, difícilmente baje. Por ahora el Gobierno se mantiene en los dichos, no pasa a los hechos, que es la señal que espera el mercado. Entre tanto, wait and see, me cubro”, sostuvo Soledad Pérez Duhalde, directora de operaciones de Abeceb.

Ante tal contexto, hoy los bonos del último canje de deuda operan en rojo. En el exterior, el Bonar 2030 registra una baja del 2,4% y el Bonar 2038 del 1,4%; a nivel local los mayores descensos son para el Bonar AL41 (-1,4%) y GD35 (-1,2%).

“Durante el fin de semana llegó la tercera carta de Cristina Kirchner para romper el silencio post-elecciones. Sin grandes sorpresas, el sentimiento negativo dentro del mercado se extiende. ¿Hasta cuándo? Por ahora los bonos globales no encuentran un piso rompiendo los mínimos registrados de marzo y llevando la tasa promedio ponderada por encima del 20%”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El S&P Merval opera en las 78.533 unidades, una caída del 0,7% frente a la jornada previa. Las mayores bajas son para Cablevisión Holding (-3,9%), el Banco Macro (-3,3%), Loma Negra (-3,1%), BBVA (-2,9%); en sentido opuesto, solo tres compañías operan en terreno positivo: Edenor con el 4%, Telecom con el 2,3% y Transportadora de Gas del Norte con un 1%.

En Wall Street, las acciones argentinas (ADR) operan -en su mayoría- en rojo. Por tercera rueda consecutiva la agencia turística Despegar lidera la caída (-5,8%), como consecuencia de la prohibición que estableció el Banco Central (BCRA) de vender pasajes y servicios turísticos al exterior en cuotas. También muestran mermas los papeles de Corporación América (-2,9%), el Banco Francés (-1,8%), Tenaris (-1,5%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,4%).

Para el economista Jorge Neyro la demora en un acuerdo con el organismo multilateral, sumado a que los resultados políticos “quedaron a media agua” y que “la liturgia del Gobierno es un poco polémica y no queda clara”, generan un combo de noticias que no resultan muy optimistas para el mercado.

“Por eso pasa lo que pasa con los activos. No hay voluntad de comprar y ver qué pasa. Si todo mejora, felicitaciones, compramos de vuelta y estamos todos contentos. Pero ante la duda, se sigue viendo cómo se desarrolla el escenario desde afuera. El mercado vende hoy y comprará mañana”, graficó.

El dólar sube

Hoy el dólar blue sube cincuenta centavos y se comercializa en los arbolitos de la city porteña a un precio de $201,50. Pasadas las elecciones generales del 14 de noviembre, el tipo de cambio paralelo se mantiene sin grandes fluctuaciones, aunque consolidó su precio por encima de los 200 pesos.

“El mes de diciembre normalmente hay fuerte déficit fiscal. Eso se demanda por aguinaldo y fiestas de fin de año, y quita algo de presión al dólar paralelo. Pero esto se revierte a partir de enero y los pesos empiezan a sobrar, lo que pueden presionar aún más dólar blue”, indicó el economista Fernando Marull, de FMyA.

El dólar blue sube cincuenta centavos Shutterstock - Shutterstock

El dólar oficial mayorista se ofrece a $100,94, por lo que la brecha con el blue sigue en torno del 100%. “La pregunta del millón es durante cuánto tiempo podrá sostenerse la política cambiaria actual, la cual implica un tipo de cambio oficial deslizándose muy por debajo de la inflación (1% contra 3% mensual) en un contexto de reservas netas en niveles muy bajos, una brecha cambiaria por encima del 100%, el riesgo país al borde de los 1900 puntos básicos y sin novedades concretas respecto a un acuerdo con el FMI”, observó la consultora económica LCG.

El dólar oficial minorista se vende en los principales bancos de la Argentina a un valor promedio de $106,42, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. El dólar “solidario”, que cuenta con un 30% de recargo por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $175,59.

Durante el fin de semana circuló el rumor que los depósitos en dólares de los ahorristas se verían comprometidos por una nueva medida del Banco Central, hecho que afectó ayer a la plaza cambiaria y el BCRA tuvo que salir a desmentirlo. Para los economistas, los rumores no tienen sustento.

“La última información disponible al 24 de noviembre muestra que la suma del efectivo en bancos en moneda extranjera (US$3,294 millones) y los encajes de los depósitos en dólares (US$11,980 millones) representan el 96,7% de los depósitos en dólares del sector privado (US$15,794 millones) y el 130,7% de los depósitos en cajas de ahorro en dólares (US$11,686 millones). Esto confirma que el sistema se encuentra robusto ante cualquier escenario de retiro de depósitos, ya que estos se encuentran totalmente respaldados por activos sumamente líquidos”, afirmó Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores.

En cuanto a los dólares financieros mediante bonos AL30, que tan solo tres semanas atrás estaban bajo la intervención del Gobierno, hoy muestran cotizaciones mixtas. Por un lado, el dólar MEP se ofrece a $199,86, una suba del 1,5% en comparación con la jornada previa. Por el otro, el dólar contado con liquidación (CCL) se comercializa a $214,47 (-0,5%).