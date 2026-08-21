MetroGAS presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad con foco en el crecimiento y la innovación

Bajo el concepto “Crecimiento con Propósito”, MetroGAS presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al ejercicio 2025. El documento reúne los principales resultados de la compañía en materia económica, social y ambiental y, este año, incorpora una nueva herramienta para facilitar el acceso a la información: un asistente online basado en inteligencia artificial.

La presentación se realizó ante representantes de distintos grupos de interés vinculados con la compañía y puso el foco en una mirada de la sustentabilidad integrada a las decisiones de negocio y a la gestión diaria. En ese marco, la compañía definió cinco ejes estratégicos que atraviesan su actividad: operación segura y confiable, cliente en el centro, capital humano, eficiencia operativa y desarrollo sostenible.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de un chat con inteligencia artificial que permite consultar de manera directa sobre los contenidos incluidos en el reporte. El asistente puede responder preguntas vinculadas con indicadores, programas, iniciativas y resultados informados por la empresa, y busca transformar la lectura tradicional del documento en una experiencia más dinámica e interactiva.

“Los resultados alcanzados son fruto del compromiso de quienes integran la compañía y del trabajo conjunto con clientes, accionistas, autoridades regulatorias, proveedores, contratistas y organizaciones con las que nos relacionamos diariamente”, señaló Sebastián Mazzucchelli, director general de MetroGAS.

Sebastián Mazzucchelli, director general de MetroGAS

Entre los resultados destacados aparece el Premio Nacional a la Calidad 2025, obtenido en la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes. El reconocimiento llegó luego de un proceso de fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado y de cinco años de trabajo sostenido sobre el Modelo de Excelencia.

El reporte también da cuenta del desempeño económico de la compañía. MetroGAS registró por tercer año consecutivo un crecimiento sostenido en materia financiera y cumplió con el 100% del plan de inversiones previsto para 2025. A esto se sumó la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria, que aportó mayor previsibilidad al negocio. Otro de los hitos señalados por la empresa fue la cancelación de su deuda financiera y comercial.

En el vínculo con las comunidades, la compañía amplió distintos programas y acciones. Entre ellos se encuentran Instalando Calor Seguro, destinado a estudiantes de Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires y de 11 partidos del sur del conurbano bonaerense; Instalaciones Solidarias; y Hogar Cálido Hogar, dirigido a alumnos de los primeros grados de escuelas primarias.

El desempeño ambiental constituye otro de los ejes del informe. Durante 2025, MetroGAS redujo un 3% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto del año anterior y no registró denuncias, multas ni sanciones ambientales durante el período. Además, continuó con el reemplazo de cañerías de hierro fundido por instalaciones de polietileno, una iniciativa orientada, entre otros aspectos, a disminuir las emisiones fugitivas vinculadas con la infraestructura.

La gestión de las personas también tuvo un lugar relevante. La encuesta de clima alcanzó en 2025 una participación del 89%, el máximo histórico registrado por la empresa, mientras que se contabilizaron 28.988 horas de capacitación. En paralelo, MetroGAS profundizó sus programas de diversidad e inclusión y las iniciativas destinadas al desarrollo de sus colaboradores.

Según explicó Mazzucchelli, el concepto de “Crecimiento con Propósito” apunta a sintetizar esta visión de la compañía: medir el crecimiento no solamente a partir de sus resultados económicos y operativos, sino también por su capacidad para generar valor para clientes, colaboradores, comunidades y otros grupos de interés, contemplando de manera integrada las dimensiones económica, social y ambiental.

En la misma línea, Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación, destacó que la sustentabilidad ocupa un lugar dentro de la visión estratégica de MetroGAS. En particular, señaló la profundización del análisis de materialidad, la gestión de riesgos y la incorporación progresiva de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de toma de decisiones.

El séptimo Reporte de Sustentabilidad de MetroGAS puede consultarse online junto con el nuevo asistente inteligente, que permite explorar los contenidos del documento y realizar consultas sobre los distintos aspectos de la gestión de la compañía.