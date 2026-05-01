Qué sectores se benefician: entró en vigencia el acuerdo UE-Mercosur y esperan que las exportaciones crezcan 122% en una década

Luego de años de negociaciones, idas y venidas diplomáticas, hoy arrancó una nueva etapa para el comercio exterior argentino. Este viernes 1° de mayo entró en vigencia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un hito que, según el Gobierno, generará un aumento de las exportaciones nacionales del 76% en los primeros 5 años y del 122% en la próxima década.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el hecho como un “activo de enorme valor estratégico” para el país, fundamentado en que el bloque europeo es actualmente el destino de una de cada cuatro empresas argentinas exportadoras. Además, se posiciona como el segundo socio comercial más relevante, con un flujo de bienes que ronda los US$9000 millones.

“Producto del acuerdo, se proyecta que las exportaciones nacionales a la Unión Europea aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% a 10 años”, afirmó a través de sus redes sociales. Esto se vería explicado por un aumento de las exportaciones agroindustriales en un 15%, destacándose los rubros de la carne, la pesca y los productos de economías regionales, como maní, vinos y cítricos.

También se espera que haya un incremento de las exportaciones industriales del 30%, particularmente en los rubros de autopartes, insumos industriales (químicos y petroquímicos), lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero, y manufacturas de cuero. Finalmente, el mayor aumento esperable provendría de las exportaciones de productos emergentes, como energía, cobre y litio.

El acuerdo UE MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2026

“Este acuerdo impacta también en las inversiones, ya que promueve la Inversión Extranjera Directa (IED) de la Unión Europea en la Argentina, como lo demuestran los datos de aumentos de stocks de IED europea en países que firmaron Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea: Chile +278% en 20 años, México 569% en 23 años, Colombia +82% en 10 años", señaló Caputo.

En números que utilizó el titular del Palacio de Hacienda, la Unión Europea es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa solo por detrás de Estados Unidos, con un stock que supera el 17% de las inversiones internacionales. Actualmente, es la principal fuente de IED en la Argentina, con un stock de US$75.000 millones, lo que representa cerca del 40% de toda la IED que tiene el país.

“El acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad facilitando las decisiones de inversión y generando las condiciones necesarias para las oportunidades de negocios y de inversión que ofrece la Argentina”, agregó Caputo.

Oportunidades de negocios

En términos arancelarios, el acuerdo otorga concesiones a unos 7000 productos y liberaliza el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur, de las cuales el 74% se aplicará de forma inmediata y lo restante en los próximos diez años.

Para el agro argentino, este punto es central: el 99% de las exportaciones agrícolas del país se verán beneficiadas por el acceso preferencial. “Representa un gran logro siendo que la Unión Europea es una de las economías más proteccionistas del mundo en esta esfera, con aranceles promedio del 12,6%”, enfatizó Caputo.

La consultora económica Abeceb, creada por Danta Sica, hizo sus propias estimaciones. Los envíos al Viejo Continente podrían pasar de los US$8499 millones que se registraron en 2025 hasta alcanzar los US$15.100 millones para el cierre de 2030. En este caso, implica un salto del 79% en valor en menos de cuatro años, ligeramente por encima del dato oficial.

Los envíos al Viejo Continente podrían pasar de los US$8499 millones que se registraron en 2025 hasta alcanzar los US$15.100 millones para el cierre de 2030, según Abeceb Jorge Saenz - AP

Ese número combina dos efectos, según explicaron. El primero es el crecimiento natural de la demanda de estos nuevos socios, ya que la Unión Europea importa de terceros países alrededor de US$2.800.000 millones por año en bienes; una masa que crece con su economía. El segundo es la ganancia de participación que habilita el acuerdo: la Argentina captura hoy el 0,30% de ese flujo, mientras que el escenario central implica llegar al 0,50% al 2030. Se trataría de un incremento del 66% en market share.

“El 0,50% no es un escenario de mercado: es una meta de ejecución. Para alcanzarla, las empresas deberán decidir ahora dónde competir, con qué estándar, con qué inversión y en qué plazo. Quien no traduzca el acuerdo en un plan operativo perderá valor frente a competidores que ya estén usando el nuevo marco como plataforma de escala”, sostuvo Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

En cuanto a términos de inversiones, con el nuevo marco regulatorio y la vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la consultora estima que el stock de inversión europea podría trepar hasta los US$92.000 millones para finales de la década, captando flujos adicionales de entre US$15.000 y US$20.000 millones en el período 2026-2030.

“La certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”, cerró.