Mientras la guerra en Medio Oriente sacude a los mercados energéticos, empieza en Houston la principal conferencia global del sector

HOUSTON.- La conferencia de energía más importante del mundo, que congrega en esta ciudad a los ejecutivos de las principales empresas del sector, comienza este este lunes en un momento de extrema convulsión en los mercados por la escalada de la guerra en Medio Oriente, con el bloqueo iraní al estratégico estrecho de Ormuz y ataques a infraestructura en la región que hicieron disparar los precios globales del petróleo y el gas y generaron un impacto global del que la Argentina no es ajena.

La expansión del conflicto bélico, que el sábado entró en su cuarta semana con el impacto sobre los mercados energéticos como uno de los principales ejes, ocupará un lugar prioritario en la agenda de cientos de directivos petroleros que se reúnen durante toda la semana en Houston para asistir a la conferencia anual CERAWeek, organizada por S&P Global.

El estrecho de Ormuz es estratégico para el transporte marítimo de petróleo y gas. captura

Mientras el presidente Donald Trump le dio un ultimátum de 48 horas -vence en la noche del lunes- al régimen iraní para reabrir “totalmente” el estrecho de Ormuz bajo amenaza de atacar las centrales eléctricas de la república islámica, los expertos del sector advierten por las graves consecuencias de una extensión del conflicto y prevén que los precios se mantengan elevados aún después de que finalice.

El precio de referencia mundial Brent se disparó cerca del 50% por la guerra, situándose por encima de los US$110 el barril, a medida que el bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde transita cerca de un quinto del suministro global de crudo y gas natural licuado (GNL)- estrangula los suministros. La crítica situación elevó la inquietud de los inversores respecto a la seguridad del suministro procedente de Medio Oriente.

En la CERAWeek de este año habrá más de 10.000 asistentes procedentes de más de 85 países, entre ellos de la Argentina, que si bien transita las turbulencias de los mercados energéticos globales como exportador neto, también sufrió el impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles. En lo que va del año, acumulan una suba que ronda el 16%.

El país produce unos 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales destina 570.000 al mercado doméstico y exporta el resto. Aunque esa posición abre una oportunidad de ingresos para el país por el aumento de los precios internacionales, también crea una tensión interna por los precios en los surtidores locales.

Energía y minería son dos de los sectores en los que la administración de Javier Milei ha hecho una de sus mayores apuestas para captar inversiones internacionales. De hecho, en su participación en Budapest en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el sábado, el jefe de Estado afirmó que la Argentina atraviesa una “fiebre del oro” en inversiones de energía y que está en condiciones de “asegurar la seguridad energética de Europa”.

En ese contexto, este lunes en Houston se presentará el CEO de Techint, Paolo Rocca, que mantiene una disputa con el Presidente por las fuertes embestidas del líder libertario a uno de los empresarios más relevantes de la Argentina, a quien calificó como “prebendario”.

Paolo Rocca, en Vaca Muerta. Grupo Techint

Rocca participará del panel “Estrategia energética global: convergencia y competencia”, junto al presidente de Google Cloud, Matt Renner, y al director ejecutivo adjunto de Repsol, Luis Cabra. Moderará el vicepresidente senior de S&P Global Energy, Atul Arya (desde las 14.15, hora local; 16.15 en la Argentina).

Entre otros, también participarán del evento -titulado este año “Convergencia y competencia: energía, tecnología y geopolítica”- el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el CEO de Tecpetrol, la empresa energética de Techint, Ricardo Markous.

También participarán altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario del Interior, Doug Burgum, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, y los ejecutivos más relevantes de las empresas del sector, como el CEO de Chevron, Mike Wirth.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. HANDOUT - Venezuelan Presidency

En Estados Unidos, el impacto de la guerra en Medio Oriente es palpable para el bolsillo de los norteamericanos. El precio del diésel superó los US$5 por galón (3,78 litros) por primera vez desde 2022, mientras que el de la nafta regular se acercó a los US$4 por galón, al nivel más alto desde septiembre de 2023, aumentos que le ponen presión a Trump y su Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo.

“Hubo más agitación y disrupción en los mercados que nunca antes”, advirtió Dan Yergin, vicepresidente de S&P Global, la entidad organizadora de la CERAWeek. “No creo que, tras lo sucedido, volvamos a la situación en la que nos encontrábamos anteriormente”, añadió en una entrevista.

En el evento los ejecutivos también centrarán su atención en Venezuela, que este año abrió una nueva era en la relación con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Desde entonces, la Casa Blanca trabaja estrechamente con el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y flexibilizó las sanciones contra el país sudamericano, miembro de la OPEP, en un esfuerzo por reactivar su industria petrolera. Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas del mundo, con más de 300.000 millones de barriles .

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval. Daniel Torok / The White House

En ese sentido, además, la organización incorporó a la agenda oficial de la CERAWeek a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien tiene previsto participar de un panel sobre el futuro de su país el martes por la tarde.