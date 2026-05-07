Empresas de IA avanzan con inversiones de más de US$200.000 millones

La inversión en inteligencia artificial sigue creciendo y cada vez más empresas se animan a apostar por esta industria. En concreto, esta semana se habló de un acuerdo de Anthropic con otro gigante, para gastar US$200.000 millones durante cinco años en Google Cloud.

La noticia, que publicó el martes The Information -que citó a una persona con conocimiento del asunto- habla de que se trata de un compromiso importante: representa más del 40% de la “cartera de pedidos” que Google informó a inversionistas la semana pasada.

SpaceX, la empresa de Elon Musk, también hizo anuncios esta semana

Aunque desde Reuters aclararon que no pudieron verificar de inmediato la información, ya que Anthropic y Google no respondieron a las solicitudes de comentarios, las acciones de Alphabet, matriz de Google, subieron un 2% en las operaciones luego del cierre de la sesión regular y de la publicación del artículo.

Pero no es el único gigante tecnológico que ha dado anuncios: SpaceX, la empresa de Elon Musk, anunció el miércoles que firmó un acuerdo para dar acceso a Anthropic a Colossus 1, un supercomputador de inteligencia artificial de gran envergadura, lo que une a dos de los actores más destacados en la carrera por la IA.

Según informó SpaceX en una publicación en su página web, Anthropic tiene previsto usar la potencia de cálculo adicional para aumentar la capacidad de los asistentes de IA Claude Pro y Claude Max. La compañía también ha expresado su interés en colaborar con SpaceX para desarrollar varios gigavatios de capacidad de computación de IA orbital.

Con información de Reuters