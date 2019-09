El presidente brasileño recibió al compañero de fórmula de Mauricio Macri

RIO DE JANEIRO.- A pesar de su confianza en la posibilidad de revertir el resultado negativo de las PASO para el oficialismo, de visita en Brasilia, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Angel Pichetto, resaltó que espera que se imponga el pragmatismo en la relación entre la Argentina y Brasil si llegase a ganar las elecciones el opositor Alberto Fernández, con quien el presidente Jair Bolsonaro ya tuvo duros cruces.

"Ese vínculo ya comenzó mal a pesar de que el propio Fernández reconoció que sus calificaciones de Bolsonaro fueron imprudentes. Yo espero que prevalezca un comportamiento racional para proteger la relación histórica entre nuestros países por encima de los gobernantes y mantener al Mercosur funcionando bien", señaló a LA NACION Pichetto tras una reunión con el mandatario brasileño en el Palacio del Planalto.

Desde que asumió el poder, el 1º de enero, el ultraderechista Bolsonaro no ocultó su apoyo a una reelección del presidente Mauricio Macri. Y tras la gran ventaja que obtuvo en las PASO la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, del Frente de Todos, sus palabras se volvieron más fuertes. Los llamó "corruptos" y "bandidos de izquierda", alertó que Brasil podría recibir una ola de refugiados argentinos que busquen escapar del país como lo hacen los venezolanos, y llegó a advertir que Brasil podría abandonar el Mercosur si un eventual gobierno Fernández-Kirchner intentara cerrar el bloque al comercio exterior. Fernández reaccionó con firmeza y calificó a Bolsonaro de "misógino, racista y violento".

"Si el Frente de Todos gana las elecciones, Fernández tendrá que hacer enormes esfuerzos por mejorar la relación con el gobierno brasileño", destacó Pichetto.

Según explicó el senador justicialista, su visita a Brasilia respondió a una invitación que el propio Bolsonaro le había hecho en junio, cuando estuvo en Buenos Aires, y decidió mantener después de los comicios primarios que sacudieron a la Argentina. Para Pichetto, la actitud del mandatario brasileño tiene gran peso político.

"Bolsonaro fue muy prudente en sus preguntas, pero nadie deja de reconocer que existe preocupación sobre el rumbo que puede tomar la Argentina y la relación que podría tener nuestro país con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela si el Frente de Todos vence las elecciones", dijo el veterano legislador. "Yo le transmití nuestra visión de expectativa, de que estamos confiados en llegar a un escenario de ballottage", subrayó luego de su encuentro de casi una hora, justo cuando falta un mes para las elecciones clave.

Pichetto llegó a la capital brasileña el jueves pasado y tuvo también una reunión con el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, hombre fuerte de la administración de Bolsonaro, y gran entendido en cuestiones de la Argentina.

"Con ambos hablamos sobre el vínculo y el compromiso que tienen la Argentina y Brasil, la importancia económica e institucional del Mercosur, y la mirada compartida entre los gobiernos de Macri y de Bolsonaro en cuestiones regionales", apuntó.

Cuestionado si creía que las declaraciones de Bolsonaro sobre las elecciones argentina habían sido perjudiciales para la fórmula oficialista, Pichetto prefirió no opinar. "No tratamos el tema y no voy a hacer una valoración en términos electorales. Lo que me parece importante es la imagen positiva que tiene Bolsonaro del gobierno de Macri", respondió.

Por otra parte, indicó que tras sus conversaciones con las autoridades brasileñas le quedó claro que en Brasilia no gustó que el aspirante presidencial opositor argentino haya venido a visitar a la cárcel al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, preso por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

"No cayó nada bien esa visita de Fernández a Lula. Fue considerada una injerencia en decisiones del sistema judicial brasileño", remarcó.