Milei bajó 24 impuestos en dos años, pero los tributaristas piden una reforma de fondo

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen desde hace tiempo que, a medida que aumente la recaudación y mientras no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal, seguirán reduciendo impuestos. Y si bien en dos años de mandato ya se bajaron 24 tributos, especialistas advierten que, en lugar del camino progresivo que plantea el Gobierno, debería encararse una reforma integral, que no estaría exenta de desafíos políticos y federales.

Según César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, debería haber dos etapas en este camino de baja de la carga fiscal. “La primera es la que se está dando en estos momentos, donde no se tiene que alterar el equilibrio fiscal, y la segunda es aquella en la que ya hace falta una reforma integral, apuntando a los impuestos más distorsivos que existen en el sistema tributario local y que le quitan competitividad a los productos argentinos y son un lastre para toda la actividad económica”, opinó.

En el primer lugar del ranking de los peores impuestos, Litvin ubicó a Ingresos Brutos, por ser el más distorsivo, ya que produce un efecto acumulativo en cascada que se traslada totalmente a precios. Sin embargo, señaló que es difícil derogarlo, porque lo recaudan las provincias, incluso de manera anticipada, y representa un 4% del PBI. “Creo que va a venir una etapa en la que va a ser necesario un gran acuerdo para reformular este impuesto en un súper IVA o en un impuesto a las ventas en la última etapa”, consideró, y sumó que las tasas municipales también son parte del problema, porque funcionan como una especie de Ingresos Brutos local. “No alcanza con que Nación baje los impuestos; hace falta, en una segunda etapa, una reforma profunda, sin alterar el equilibrio fiscal, tratando de generar competitividad y eliminando los impuestos más distorsivos”, insistió.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich Santiago Filipuzzi - LA NACION

A nivel nacional, el analista apuntó contra las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, pero señaló que, si se eliminaran esos dos tributos junto con Ingresos Brutos, habría una pérdida de recaudación cercana al 7% del PBI. “Hay que priorizar el equilibrio fiscal e ir disminuyendo la carga tributaria en la medida en que se genere superávit fiscal, pero apuntando a los impuestos más distorsivos, que afectan mucho a la actividad económica y a la productividad”, completó.

El abogado tributarista Diego Fraga también habló de una primera etapa, hasta ahora, en la que hubo alivios puntuales y correcciones sobre impuestos distorsivos, en la medida en que el equilibrio fiscal lo permitió. “La película hacia adelante debería ser una reforma tributaria integral, con menos parches y regímenes especiales, y un sistema más simple, con bases más amplias y alícuotas más bajas”, sostuvo.

Más allá de esto, dijo que el desafío clave es político y federal: si la Nación baja impuestos, pero las provincias y los municipios no acompañan, el contribuyente no ve el alivio y la presión se reacomoda en Ingresos Brutos y tasas. “La reforma debería tener dos ejes: primero, bajar los impuestos más distorsivos —Ingresos Brutos, tasas municipales sobre la facturación, impuesto al cheque y sellos— que generan efecto cascada y encarecen precios; y, segundo, mejorar los tributos que deberían quedar, simplificando el IVA y reduciendo más la alícuota de Ganancias corporativa para volverla competitiva, con reglas estables”, continuó.

Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo que, si bien el Gobierno había anticipado una reforma tributaria integral para fines de 2025, el escenario político actual obliga a moderar expectativas. “Con un Congreso dividido y la necesidad de construir consensos con aliados y parte de la oposición, todo indica que la reforma no será tan profunda ni abarcativa como se había planteado originalmente. Aun así, la Casa Rosada mantiene como objetivo avanzar en una simplificación impositiva, eliminar tributos considerados distorsivos y promover un esquema más favorable a la inversión y a la formalización. Entre los ejes que el Gobierno sigue sosteniendo se encuentran la reducción gradual del número de impuestos nacionales, el fortalecimiento de la autonomía fiscal de provincias y CABA y la construcción de un sistema más predecible y competitivo. Pero su implementación será necesariamente progresiva”, evaluó.

Sebastián M. Domínguez (SDC Asesores Tributarios) Fabián Malavolta

Muestra de ello es que el proyecto de reforma tributaria amplia quedó pospuesto para 2026 y se incorporaron modificaciones tributarias en el proyecto de reforma laboral que será tratado en febrero próximo. De aprobarse tal como está, el contador puntualizó que se dejarían de aplicar ocho impuestos de los 155 que rigen hoy en la Argentina, según el relevamiento del Iaraf: Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos; Impuesto a los videogramas gravados; Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual; Impuesto a los objetos suntuarios; Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones; Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes; Impuesto a los seguros; e Impuesto a la telefonía celular y satelital.

La gestión tributaria en la era Milei

Como se dijo, desde que Javier Milei es presidente, se redujo la carga de 24 impuestos (algunos se eliminaron) y se aumentó la de tres. A continuación, el listado:

Se eliminaron o redujeron la carga

Blanqueo: la Ley 27.743 creó un régimen con alícuotas muy bajas (5%–15%) y sin sanciones.

Impuesto a las Ganancias (excepto empleados): se subieron deducciones y escalas (hasta 443%) y se ajustan por inflación.

Monotributo para determinados contribuyentes: se unificaron criterios y se elevó el tope de facturación a $68 millones.

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI): ya no se paga el 1,5% por venta de inmuebles anteriores a 2018.

Impuesto sobre los Bienes Personales I – Percepción “Dólar Tarjeta”: se quitó la percepción del 30% por consumos en dólares.

Impuesto sobre los Bienes Personales II: se subió el mínimo no imponible y se bajaron alícuotas (hasta 0,25% en 2027).

Impuesto sobre los Bienes Personales III: se permitió adelantar el pago hasta 2027 con tasas más bajas.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): beneficios fiscales y estabilidad por 30 años para grandes inversiones.

Derecho de Importación y Tasa de Estadística: se elevaron límites y se eximieron derechos/tasas hasta US$400.

Impuesto PAIS: fue creado al inicio del mandato del Presidente Alberto Fernández, mediante la ley 27.541, finalizó su vigencia el 22 de diciembre de 2024, y el actual gobierno no lo renovó.

Educación privada: se mantuvo la reducción de cargas patronales.

Eliminación y Baja de Retenciones a las Exportaciones Temporaria (Derechos de Exportación): a través del Decreto 38/2025, el Gobierno estableció una baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta junio 2025.

Eliminación y Baja de Retenciones a las Exportaciones Permanente (Derechos de Exportación): a través del Decreto 526/2025, el Gobierno estableció una reducción permanente de retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Baja de Retenciones a las Exportaciones Temporaria en el proceso eleccionario (Derechos de Exportación): Ante la escases de dólares en el proceso eleccionario, el Gobierno se vio obligado a incentivar la liquidación de divisas por parte del campo. En consecuencia, mediante el Decreto 682/2025 estableció una baja temporaria de retenciones a las exportaciones agropecuarias al 0% hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive o hasta que se alcanzara la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a US$7000 millones, lo que ocurriera primero.

Baja de Retenciones a las Exportaciones Permanente (Derechos de Exportación): El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a comienzos de diciembre una reducción permanente en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de la publicación del Decreto 877/2025, las alícuotas se redujeron.

Impuestos Internos I: mediante el decreto 50/25, el Gobierno eliminó la alícuota del 20% de impuestos internos sobre autos de entre $31 y $57 millones.

Impuestos Internos II: a través del mismo decreto, el Gobierno redujo la alícuota del 35 al 18% en impuestos internos para autos con un valor desde $57 millones.

Impuestos Internos III: mediante el Decreto 333/2025, se disminuye el impuesto interno a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará al 0%.

Derecho de Importación a los autos eléctricos e híbridos: mediante el decreto 49/25 se redujo el derecho de importación extrazona para autos eléctricos e híbridos de menos de US$16.000.

Reducción de Aranceles a la importación I: a través del Decreto 236/2025 se dispuso la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas.

Reducción de Aranceles a la importación II: vía Decreto 513/2025, el Gobierno Nacional redujo los aranceles de 27 bienes de capital.

Eliminación de pago de arancel para la exhibición de películas extranjeras: mediante la Resolución 48/2025 del Instituto Nacional de Artes Visuales se eliminaron los aranceles que debían pagarse por trámites para poder exhibir películas extranjeras.

Permiso para utilizar nuevamente los certificados de exclusión de percepciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado al importar: a través de la Resolución General 5655, ARCA derogó una serie de resoluciones que habían suspendido esa posibilidad.

Eliminación de impuestos para compras a Tierra del Fuego: a través del Decreto 334/2025, las empresas radicadas en Tierra del Fuego podrán vender determinados electrodomésticos en forma directa a consumidores en el territorio continental del país. Esas compras están exentas del impuesto al valor agregado y de los impuestos internos.

Aumentaron la carga