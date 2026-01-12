Milei convirtió en un negocio inesperado a la ropa de trabajo que YPF usa en Vaca Muerta

Cada vez es más habitual ver al presidente Javier Milei participar de reuniones oficiales, conceder entrevistas a medios locales, recibir visitas o incluso viajar al exterior vestido con el mameluco de YPF. Lejos de tratarse de una elección ocasional, el overol de la petrolera estatal se consolidó como parte de su imagen pública y terminó generando un fenómeno inesperado: una demanda comercial concreta por esa prenda, que desde mediados del año pasado la empresa bajo control estatal vende en algunas estaciones de servicio a $90.000.

La primera vez que el mandatario apareció en público con el mameluco fue en agosto de 2024, cuando viajó a Vaca Muerta para conocer las instalaciones de la compañía. Aquella visita tuvo además un condimento político e institucional relevante, ya que fue el primer encuentro personal entre Milei y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien había sido designado por el Gobierno sin haber conocido previamente al jefe de Estado.

YPF vende el mameluco en estaciones de servicio seleccionadas: los modelos comercializados no son ignífugos y cuestan $90.000

A partir de entonces, el uso del mameluco se volvió recurrente. El propio Milei explicó en distintas entrevistas que suele vestirlo para trabajar en la Quinta de Olivos, principalmente por una cuestión de practicidad. Según contó, entre reunión y reunión cruza el jardín para visitar a sus perros, y el overol le resulta funcional para ese ir y venir cotidiano.

“YPF me regaló 14 mamelucos y uso dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos; después me lo tengo que cambiar”, relató el Presidente en una entrevista con el canal de streaming oficialista Carajo. La frase, como muchas de sus declaraciones informales, rápidamente circuló en redes sociales y contribuyó a reforzar la asociación entre el mandatario y la prenda.

Milei y Bullrich en un desayuno de trabajo en Olivos, el viernes pasado por la mañana; el Presidente repite el mameluco de YPF en entrevistas, reuniones oficiales y viajes, y lo convirtió en una de sus imágenes más reconocibles X Patricia Bullrich

El look terminó de viralizarse tras una entrevista concedida al canal Neura, a la que Milei asistió con su perro Conan. Desde ese momento, repitió el atuendo en numerosas apariciones mediáticas, tanto en estudios de televisión como en reuniones institucionales, consolidando una estética que se aleja del traje tradicional y refuerza su estilo disruptivo.

El interés del público no tardó en trasladarse al plano comercial. A raíz de las consultas de seguidores y simpatizantes que comenzaron a preguntar dónde conseguir el mameluco, YPF resolvió ponerlo a la venta. Sin embargo, los modelos disponibles para el público presentan una diferencia clave respecto de los que se utilizan en los yacimientos petroleros: no son ignífugos. Esa modificación permitió abaratar los costos de producción y comercializar la prenda a un precio más accesible.

Milei viajó a Oslo vestido con el mameluco de YPF para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado CORNELIUS POPPE� - NTB�

Según informó la petrolera a LA NACION, hasta diciembre pasado ya se habían vendido más de 120 mamelucos. Por el momento, la comercialización es limitada y se concentra en algunas estaciones de servicio específicas: una ubicada enAlcorta y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano; otra en Nordelta, y algunas bocas de expendio en las provincias de Mendoza y Salta.

“Se está trabajando en una reversión del mameluco y se están evaluando otras alternativas de venta que podrían ser online”, señalaron desde la compañía, lo que abre la puerta a una ampliación de la oferta.

El uso del mameluco no quedó restringido al ámbito local. En diciembre, el presidente viajó a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado vestido con el overol de YPF, una elección que volvió a llamar la atención y reforzó la singularidad de su imagen en un escenario internacional.

El Presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con el economista estadounidense Robert C. Merton vestido con el mameluco Presidencia

Además, Milei suele utilizar la prenda en reuniones con funcionarios y dirigentes, con quienes posa para las fotos oficiales vestido con el mameluco. Incluso recibió con ese atuendo al economista estadounidense Robert C. Merton, una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en teoría financiera y ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, galardón que compartió con Myron Scholes.

Así, lo que comenzó como una elección funcional para una visita a Vaca Muerta terminó transformándose en un símbolo personal del Presidente y, al mismo tiempo, en un inesperado producto comercial para la principal petrolera del país.