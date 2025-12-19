Modernización: los jubilados están cambiando su forma de gastar

De acuerdo con un informe de Taquion, consultora argentina especializada en estudios de mercado, comportamiento del consumidor y análisis estratégico, se observa un cambio en la manera en que los jubilados administran sus recursos financieros.

El informe indica que la banca y los pagos digitales han dejado de ser exclusivos de las generaciones más jóvenes, ya que los adultos mayores gestionan cada vez más sus finanzas a través de plataformas digitales.

En este contexto, el 44% de los jubilados rara vez o nunca utiliza efectivo para sus gastos diarios. En su lugar, las tarjetas de débito y las aplicaciones bancarias son las herramientas más utilizadas.

A pesar de la disminución de la banca física, evidenciada por el hecho de que el 43% de los jubilados no recuerda la última vez que visitó una sucursal bancaria, la confianza en los bancos sigue siendo alta. Este cambio “refleja la creciente resolución de operaciones financieras a través de canales digitales”. Asimismo, nueve de cada 10 jubilados están satisfechos con la forma en que reciben su pensión y la mitad no cambiaría el sistema actual.

No obstante, nueve de cada diez jubilados consideran que deberían contar con autonomía para elegir el lugar de recepción de su pensión. De acuerdo con el informe, esto “refleja una demanda clara de mayor autonomía en un contexto en el que los hábitos financieros de la gente están cambiando cada vez más, con una clara preferencia por administrar el dinero de manera digital”.

Las carteras digitales ya no son desconocidas para los jubilados: el 85% de ellos las ha utilizado al menos una vez. Además, cuando se les preguntó si recomendarían esta forma de banca a otro adulto, el 90% respondió que sí.

Este cambio de mentalidad entre los jubilados se puede subrayar aún más mediante la modernización del cobro de las pensiones. La empresa afirma que “el 63% de las personas en edad jubilatoria estaría dispuesto a cobrar su jubilación a través de una billetera virtual”. En la actualidad, existe una percepción ampliamente positiva sobre el uso de herramientas digitales por este segmento: el 79% de los jubilados considera que las billeteras virtuales son fáciles de usar y el 72% destaca su seguridad.

No obstante, persisten dudas, especialmente sobre fraudes y estafas digitales. Más de la mitad de los encuestados sigue preocupada por estos riesgos. La empresa destaca que la seguridad es clave para la adopción de sistemas bancarios digitalizados y subraya que “sin garantías claras, atención al cliente con personas reales y protección de datos, la adopción total se ve aplacada”.

En general, los jubilados muestran apertura a la innovación. Aunque la satisfacción con el sistema actual es alta, la autonomía en la forma de recibir la pensión es fundamental. “La oportunidad está en transformar ese interés inicial en confianza real, ofreciendo seguridad, atención personalizada y beneficios especializados”, concluyó la empresa.