Qué es el aguinaldo y cómo se calcula: todo lo que hay que saber del “pago extra” de junio 2026

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC) es un salario extra que se abona cada año, y su pago se divide en dos partes. La primera debe abonarse en junio, mientras que la segunda, en diciembre.

Para constatar el valor, se debe tomar el sueldo más alto de los seis meses anteriores al cobro. Sin embargo, existen particularidades a tener en cuenta.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para recibir un 50% del mejor sueldo del año de forma total hay que trabajar el semestre correspondiente (de enero a junio o de julio a diciembre). De cualquier manera, quienes terminen la relación laboral antes del mes de junio o de diciembre, deben recibir el pago proporcional de los meses en los que fue empleado (si una persona trabajó hasta el mes de marzo, debe cobrar la parte correspondiente del 50% por esos tres meses desde el pago anterior del aguinaldo).

Para quienes comienzan la relación laboral en un mes dentro del semestre, como marzo, el cobro será proporcional a lo trabajado (si una persona empieza un empleo en marzo, en junio cobrará la porción que corresponda por los cuatro meses).

Los trabajadores no registrados, las personas que son monotributibutistas y otros casos de empleo en negro no recibirán el SAC.

Si bien existen casos particulares, el aguinaldo se paga en dos momentos del año: junio y diciembre. Andrzej Rostek - Shutterstock

Cómo se calcula el aguinaldo

Según establece la ley laboral, “el importe a abonar en cada semestre es liquidado sobre el cálculo del 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”. De esta manera, el monto se obtiene al dividir a la mitad la remuneración más alta percibida en el año.

En caso de que el empleado lleve menos tiempo en su puesto de trabajo, hay una fórmula que permite determinar el monto a cobrar: dividir el salario mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si alguien trabajara desde marzo por $100.000, la cuenta sería la siguiente: (100.000/12) x 4, y el resultado arrojaría que le corresponde cobrar $33.333 de aguinaldo.

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo

En el cálculo del aguinaldo deben figurar los siguientes ítems:

Salario básico

Comisiones

Viáticos sin comprobante

Remuneraciones en especie: casa, habitación y comida

Bonificaciones adicionales

Propinas habituales y no prohibidas.

Bonus o bonos por objetivos cumplidos

Salarios por enfermedad accidente profesional

Horas extra

Vacaciones y plus vacacional

Cuándo cobran el aguinaldo los trabajadores en junio

De acuerdo a la Ley 27.073, que modificó en 2015 el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota del aguinaldo se puede pagar hasta el 30 de junio. Sin embargo, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio, la fecha límite el calendario de este año.

En tanto, la segunda parte del SAC puede abonarse hasta el 18 de diciembre, antes de la Navidad y Año Nuevo.

Se puede cobrar el aguinaldo hasta el jueves 4 de julio Kikinunchi - Shutterstock

Los orígenes del aguinaldo en la Argentina

De acuerdo con el historiador Daniel Balmaceda, la costumbre de pagar un aguinaldo en la Argentina fue iniciada en la década de 1880 por algunos comerciantes que buscaban reconocer el buen desempeño de sus empleados a finales de año. Sin embargo, y a diferencia de la forma en la que se paga en la actualidad, el cálculo de los montos era arbitrario y dependía de la voluntad de cada empleador o patrón.

Recién en mayo de 1910 surgió el primer aguinaldo oficial, que fue otorgado por el gobierno municipal porteño, encabezado por el intendente Manuel Güiraldes, quien decidió pagarle un “Aguinaldo del Centenario” a sus empleados por los festejos patrios.

La iniciativa recién se expandió en diciembre de 1945, cuando el presidente de facto, Edelmiro Farrell, dispuso el pago del primer SAC para todos los empleados por iniciativa del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.