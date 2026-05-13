“Sáquenle el pie de encima”: Llaryora y Pullaro ratificaron su pedido al Gobierno para que termine con las retenciones al campo

CÓRDOBA.- Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro volvieron a pedirle a la administración nacional “priorizar el trabajo" y “bajar las retenciones". Los reclamos los realizaron en su recorrida por Todo Láctea 2026, la exposición más grande de esa actividad en América del Sur, que se realiza en San Francisco, en el este de esta provincia.

“El camino no son los planes, sino el trabajo de nuestros productores”, manifestó Pullaro y Llaryora reforzó con que “hay que poner a la producción y al empleo en primer lugar”.

La quinta edición de Todo Láctea tiene por lema “pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”. Es organizada por el grupo TodoAgro y reúne a unos 200 stands comerciales relacionados con la producción primaria.

Los gobernadores subrayaron su trabajo conjunto con Entre Ríos, en el marco de la Región Centro. “Hay un camino para sacar adelante a la Argentina que no son los planes sociales, las dádivas ni el populismo, sino el esfuerzo y el trabajo diario de nuestros productores, que invierten y apuestan al país”, apuntó Pullaro y señaló que la Región Centro es la “más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional”.

El gobernador de Córdoba en la muestra sobre lechería Prensa Gobierno de Córdoba

En ese contexto, ratificó el pedido a Nación que vienen haciendo hace tiempo: “Sáquenle el pie de encima al campo y terminen con las retenciones, como hicimos nosotros desde las provincias con bajas impositivas para el campo y la industria”.

Infraestructura

A ese pedido le sumó el de la necesidad de mantener la infraestructura: “Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo”.

En la misma sintonía, Llaryora manifestó que la Argentina “no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”.

Pullaro y Llaryora en la recorrida por la muestra lechera Prensa Gobierno de Córdoba

Planteó, en relación al anuncio del presidente Javier Milei de un nuevo “súper RIGI”, que “si va a haber nuevos esquemas de beneficios impositivos, es hora de que también alcancen al campo argentino y que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos”.

Hace poco menos de un año, en una cumbre de la Región Centro, los dos mandatarios y su par entrerriano Rogelio Frigerio hicieron un planteo por las retenciones. “Nuestros productores no mandan la plata a otros países o a paraísos fiscales. Invierten en la Argentina. Se compran una camioneta, tecnología y apuntan al desarrollo. Por eso, una vez más, pedimos al gobierno nacional que tenga en cuenta este reclamo del interior productivo”, señalaron entonces.

Llaryora en Todo Láctea también volvió a sostener que es clave que se sancione una nueva ley de biocombustibles. Desde hace unos seis meses hay un proyecto en el Senado impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Llaryora manifestó que la Argentina “no puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones agropecuarias que le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo” Prensa Gobierno de Córdoba

La iniciativa busca desarrollo federal y transición energética y establece un cronograma progresivo de incrementos en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles.