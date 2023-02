Monotech: las dudas de los tributaristas sobre el proyecto que permite a freelancers facturar en dólares

escuchar

El oficialismo emitió ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley para crear un monotributo tecnológico (conocido como monotech), que permitiría a los freelancers facturar en dólares (hasta cierto límite) sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

El dictamen de mayoría sumó las 24 firmas de legisladores del Frente de Todos, por lo que el texto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la cámara cuando se logre destrabar el conflicto por la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Juntos por el Cambio, con 23 integrantes en la Comisión de Presupuesto, decidió no firmar ningún dictamen por considerar que el proyecto en cuestión es “un parche”, y que, a su entender, “se debe discutir la cuestión de fondo”.

En el mismo sentido opinó el asesor tributario Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, quien dijo que el objetivo del Gobierno debería ser resolver las cuestiones de fondo que generan la brecha cambiaria, en lugar de buscar un régimen promocional que sirva de parche para los problemas que existen.

“Hoy, gran parte de quienes prestan esos servicios cobran en el exterior y no declaran las exportaciones porque no están dispuestos a vender los dólares al tipo de cambio oficial de $190, aproximadamente. El monotech les permite a los pequeños exportadores de servicios poder disponer de los dólares y retirarlos en efectivo, como así también venderlos en la Bolsa obteniendo un tipo de cambio implícito cercano a $358″, afirmó.

Sin embargo, Martín Caranta, consultor tributario en Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que el régimen cambiario del proyecto no es claro porque la libre disponibilidad de los fondos cobrados por la actividad tecnológica queda sin contemplar.

“Me preocupa que no hay una libre disponibilidad de divisas, porque, en definitiva, lo que dice es que hay que depositarlas en alguna cuenta especial y no se indica plazo, ni posibilidades. Justamente lo más importante queda sin decir, y queda relegado a lo que establezca el Banco Central. Eso, en definitiva, no me parece claro, porque en algún momento el BCRA podría cambiar las posibilidades de esos depósitos y eso implicaría un cambio de certezas y un cambio en las reglas de juego”, explicó.

Según el proyecto, en el régimen tributario integrado y simplificado quedan comprendidos los pequeños contribuyentes tecnológicos que desarrollen actividades en el país “cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior y también los que participen en competiciones de e-sports” o deportes electrónicos. La condición es que los ingresos brutos devengados por tales conceptos en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al monotech sean inferiores o iguales a un equivalente de US$30.000.

Habrá cuatro categorías. Las primeras tres son para los que no estén inscriptos en el monotributo actual. La categoría 1 incluye a los que exporten hasta US$10.000 al año; la 2, hasta US$20.000, y la 3, hasta US$30.000.

El monto mensual que pagará cada categoría del monotech tiene su equivalencia en las escalas del monotributo tradicional. Para la primera categoría, la que factura hasta US$10.000 anuales, tendrá que pagar el equivalente al tributo integrado de la escala D, que desde enero son $9245,06 por mes.

Para la segunda categoría, con tope de US$20.000 por año, se deberá pagar el monto integrado de los inscriptos a la F, que tras la última actualización pasó a ser de $15.712,40 mensuales. Por último, quienes queden contemplados en la categoría 3 abonarán el equivalente a la escala H, que según la AFIP es de $31.347,16.

La ley prevé los casos de contribuyentes que se anoten en el monotech pero que estén también bajo el monotributo local. Para ellos, al tributo que paga cada una de las tres categorías deberá sumarse el impuesto integrado de la categoría H, es decir, de $20.460,26, salvo que su inscripción sea en escalas más altas (I, J o K), que tienen montos más altos ($25.575,36, $30.054,72 y $34.526,76, respectivamente)

Los monotributistas tech también podrán agregar aportes adicionales de integrantes del grupo primario.

Por último, el proyecto prevé que, a la finalización de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre), el inscripto deberá calcular sus ingresos en los doce meses anteriores. Cuando ese parámetro supere o sea inferior al límite de su categoría, quedará encuadrado en la que le corresponda a partir del segundo mes inmediato siguiente al último mes del semestre respectivo.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios