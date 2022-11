Monotributo 2023: cuáles serán desde enero las facturaciones topes y los aportes a pagar en cada categoría

escuchar

A partir de enero próximo, la facturación anual máxima para poder estar en el régimen del monotributo será de $8.040.975 en la actividad de comercio, en tanto que el tope será de $5.650.415 si se trata de la prestación de servicios. Esos montos, que son los que surgen de la actualización según la modalidad prevista por la normativa vigente, son un 72,48% más altos que los que rigieron en el primer semestre de este año.

De esa manera, al quedar el reajuste por debajo de la inflación (estimada, para todo este año, en un 100%), habrá quienes deban salir del régimen simplificado para ir al general (con inscripción al IVA, Ganancias y sistema previsional de autónomos) sin que hayan podido, por lo menos, mantener ingresos de igual poder adquisitivo.

Según una ley que rige desde 2018, las facturaciones máximas del monotributo, tanto de cada una de las categorías como también la que determina el umbral para estar en ese sistema, se actualizan según el índice acumulado de movilidad jubilatoria del año previo. En el actual 2022, las subas de haberes acumularán, a diciembre próximo, un 72,48%, con lo que quedarán más de 27 puntos porcentuales por debajo de la inflación proyectada.

En el primer semestre, los reajustes de marzo y junio resultaron en un índice de 29,12%, en tanto que en la segunda mitad del año las subas de septiembre y diciembre determinan un aumento acumulado de 33,58%.

El monotributo tuvo a mitad de este año, y por que así fue definido por una ley, una actualización de los montos que se hizo parcialmente en función del 29,12% explicado en el párrafo anterior, es decir, según la movilidad del primer semestre. En rigor, el Congreso aprobó que ese fuera el nivel de reajuste en el caso de las las categorías de la D a la K y, en cambio, para la A, la B y la C los importes se incrementaron bastante más, en un 60,53%, y en la D la suba fue de 44,82%.

“Si se considera el antecedente de actualización que se aplicó para el primer semestre de este año, deberá aplicarse el índice de variación del segundo semestre a los importes vigentes a partir de julio”, dijo a LA NACION Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y agregó que esa opción respeta el mecanismo de actualización anual, “aunque no parte de valores ajustados por el índice de movilidad”, dadas las diferencias que hubo en los incrementos de los montos en julio, según la categoría.

Para la contadora, la manera más saludable de que el sistema acompañe el proceso inflacionario sería aplicar, como parámetro de actualización, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en todas las categorías. “Sería un mecanismo equitativo y proporcional a los ingresos y se evitarían ajustes discrecionales”, evaluó.

También el presidente de la Federación de consejos, Silvio Rizza, la forma de actualizar en enero de 2023 será tomar los valores vigentes desde julio e incrementarlos según la movilidad semestral. “En julio, con la ley de Alivio Fiscal se aumentaron las categorías de diferente forma y las más bajas se aumentaron más que el resto”, recordó.

Como en enero se aplicará entonces, un incremento de 33,58% a los valores vigentes, en los escalones de ingresos más bajos habrá una mejor actualización que en los medios y altos. Los valores de las facturaciones anuales máximas para estar en las categorías A, B y C, concretamente, tendrán una suba anual de 114,43%; pasarán a $999.689, $1.486.024 y $2.080.433 aproximadamente, en cada caso, con promedios mensuales de $83.307, $123.835 y $173.369 en cada uno de los tres casilleros. En la categoría D la suba anual de los ingresos devengados será de 93,45% y el monto quedará en $2.583.802 (un promedio mensual de $215.317).

El resto de las categorías, el reajuste de 72,48% anual dejaría los siguientes ingresos topes: E, $3.042.531; F, $3.803.164; G, 4.563.797; H (última categoría para la prestación de servicios), $5.650.415; I, $6.324.118; J, 7.247.744; K (categoría más alta para el comercio de cosas muebles), $8.040.975.

Para enero está previsto que los monotributistas deban hacer el trámite de recategorización, en el cual deben revisar su posición dentro de la tabla y modificarla, en caso de ser necesario. Para ello, en el primer mes de 2023 ya deberán mirar los valores actualizados y compararlos con la facturación de los últimos 12 meses.

Importes a pagar, reajustados

En cuanto a los montos a pagar, habrá una actualización con un porcentaje igual para todos, porque en julio no se habían modificado los importes que habían regido durante el primer semestre. El incremento en este caso sería de 72,48%, según afirmó Russo.

Pero la excepción sería el aporte a la obra social, que hoy es de $1775,18 (el mismo monto para todas las categorías), porque el proyecto de ley de Presupuesto 2023 prevé diferenciar y elevar a valores de entre $3638,26 (categoría D) y $10.505,29 (categoría K). En las categorías A, B y C no habría modificaciones, por lo cual la actualización siguiendo la movilidad previsional llevaría el monto, en esas categorías más bajas, a $3061,83.

El aporte a la obra social, al igual que lo que ocurre con el dinero destinado al sistema previsional, no corresponde se pagado por parte de las personas que, además de monotributistas, tienen ya sus contribuciones al sistema de la seguridad social, por tratarse de trabajadores bajo relación de dependencia.

A su vez, quienes están las categorías A y B y no tienen empleo dependiente, ni ejercen cargos públicos, ni cobran jubilaciones, pensiones o retiros, están exentos del componente impositivo. Para esa excepción al pago los contribuyentes no deben ser tampoco directores de sociedades, ni tener ingresos por alquiler de bienes muebles o inmuebles, ni por determinadas inversiones financieras.

Con la actualización prevista y si no se producen otras modificaciones, los importes serían, para la categoría A (no exentos) de $496,9 (componente impositivo), $3061,8 (obra social) y $2192,2 (aporte previsional), con un total de $5750,9. En la categoría B los importes serían de $957,3, $3061,8 y $2411,4 en cada caso, con un total de $6430,5. En el escalón C, en tanto, los valores del componente de impuestos serían de $1636,9 (servicios) y $1512,6 (comercio), el de la obra social, de $3061,8 y el de la contribución previsional, de $2652,6, con un total de $7351,3 (servicios) o $7227 (comercio).

En las categorías más elevadas, en la H (servicios), el pago impositivo quedaría en $20.460 mensuales, mientras que el aporte previsional sería de $4272 y el de la obra social, en caso de quedar vigente el previsto en la aún no aprobada iniciativa de ley de Presupuesto (y en caso de tratarse de un valor con vigencia ya para 2023, sin actualización), sería de $6615,02. Para la categoría K (comercio), las cifras serían de $34.527 (impuestos), $5686 (jubilación) y $10.505,29 (comercio).

Si las cifras con destino a la obra social que se aprueben por ley quedaran también sujetas a la actualización anual por la movilidad de 2022, entonces serían de $11.409,6 (categoría H) y $18.119,5 (categoría K). Que las cifras consignadas en el artículo del proyecto ya votado en Diputados tengan o no la actualización dependerá del momento en que sea publicada la ley en el Boletín Oficial.