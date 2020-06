Muñecas con encanto que conquistan a las ferias internacionales

Macas, versión argentina

Cuando Valeria Vinelli creó las Macas, nunca imaginó que pisarían suelo italiano, portugués y venezolano. Comenzó en 2006 a hacer estas muñecas de cuerpo de madera , vestidas con hilos de algodón teñidos con anilina de tonalidades de lo más vívidas y variadas, en un emprendimiento que hoy incluye a sus hijas, quienes a su vez le inspiraron el nombre (en efecto, Maca es la unión de la primera sílaba de Manuela y Camila, los nombres de sus mellizas).

En 2011 Vinelli se enteró de que Cancillería ofrecía apoyo a las artesanías argentinas para que se presentaran en ferias en el exterior y ahí no más se postuló con sus productos. Fue así como descubrió que para la feria de Verona en Italia, eran un acierto sus pesebres al igual que la imagen del Papa Francisco hecha muñeco unos años después para el mismo país. "El mercado te hace saber qué necesita y es cuestión de escucharlo," afirma en más de una oportunidad. "La gente va conociendo los productos de a poco, hay un ritmo que respetar", agrega en relación a la necesidad de insistir y no desalentarse.

Este año, Vinelli planeaba participar en diciembre en la feria de Milán pero habrá que ver si se abren sus puertas. Si no, probablemente acuda a Exporta Simple para mandar la mercadería. "Es una plataforma que facilita la logística para hacer envíos a cualquier país del mundo. No hace falta registrarse como exportador ni hacer trámites en la aduana, que es algo engorroso, sino que desde la misma computadora uno puede cargar sus productos y completar la información de la mercadería que desea exportar, que cotizan luego distintos operadores certificados por la aduana. Después, el operador que uno elige pasa por la casa a buscar la mercadería y la manda a donde se indique. Por supuesto que las tasas y los impuestos a pagar van a depender de la posición arancelaria de la mercadería. Lo bueno de esta propuesta es que, además de ofrecer créditos, hace posible mandar por vez productos de distinto tipo que no superen los US$15.000 dólares y exportar hasta un valor de US$600.000 por año.

En 2011, fue seleccionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando ofrecía el programa de apoyo a las artesanías argentinas, al que después se sumó Fundación ExportAr. "Mi primer viaje fue entonces a Caracas, a donde por una situación fortuita estuve como única representante del país. Al año siguiente y a través del mismo programa, fui a Italia primero y después a Portugal y pude repetir este itinerario durante un par de años.

"Para ir a Florencia, por ejemplo, a los participantes nos pagaron el aéreo y el stand con los muebles, la iluminación, la limpieza y la seguridad. Para Lisboa, el hotel y el stand completo (hoy el valor de un stand ronda los 4000 euros). En Lisboa en esa oportunidad fuimos país de honor y el stand fue un flash; estaba Faurie, que era entonces el embajador argentino en Portugal", cuenta.

Creo que la venta online y todas las plataformas digitales vinieron para quedarse. Pero si existe la posibilidad de volver a las ferias internacionales, es una experiencia invalorable Valeria Vinelli

El programa "daba mucho respaldo no sólo porque pagaba parte de los gastos sino también porque, ante cualquier problema, la gente de Cancillería estaba para apoyar, además de facilitar antes una carta que acreditaba que uno representaba al país. De otra manera, sobre todo en el inicio, yo jamás me hubiera animado a dar a conocer mi trabajo afuera".

Vinelli cree que " algo muy importante, sobre todo para gente como yo que no tiene venta directa o local, es la opinión del público . Cuando en Italia vendí los dos pesebres que había llevado a unos coleccionistas, me preguntaron muchas veces más si tenía otros. El mercado te canta de alguna manera qué posibilidades ve en tu producto y hay que descubrir cuál ofrecer en cada país. Acá yo hice la Maca Lavanda trabajando con Marta Harff y la Maca Cuña porque muchos me la pedían para que no se les cerrara la puerta".

La presentación del stand es también muy importante porque "uno sólo tiene un segundo para captar la atención y la gente tiene que entender qué se ofrece", agrega. Además, "Creo que la venta online y todas las plataformas digitales vinieron para quedarse. Pero si existe la posibilidad de volver a las ferias internacionales, es una experiencia invalorable. Después está lo virtual, que no reemplaza pero que es otra posibilidad".

Las Macas llevan desde el principio una leyenda que explica sus orígenes y este año se convirtieron también en mensajeras de una virtud, como la esperanza, la fortaleza o la gratitud.